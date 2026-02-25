4 kiêng kỵ ngày vía Thần Tài: Gia đình làm ăn buôn bán đặc biệt lưu ý

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những dịp quan trọng nhất trong năm đối với những người làm ăn, kinh doanh. Dân gian quan niệm rằng đây là ngày vị thần cai quản tiền bạc, tài lộc giáng hạ, ban phúc lành cho gia chủ. Chính vì vậy, các gia đình buôn bán, mở cửa hàng, công ty hay kinh doanh tự do đều đặc biệt chú trọng việc cúng lễ và giữ gìn những điều kiêng kỵ trong ngày này. Dù mang màu sắc tín ngưỡng dân gian, nhưng với người làm ăn, đây còn là yếu tố tinh thần giúp họ thêm vững tin, khởi đầu năm mới thuận lợi và hanh thông hơn.

Dưới đây là 4 điều kiêng kỵ được nhiều người kinh doanh đặc biệt lưu ý trong ngày vía Thần Tài.

1. Không để bàn thờ Thần Tài bụi bẩn, lộn xộn

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, bàn thờ Thần Tài thường đặt dưới đất, gần cửa ra vào để “đón lộc”. Vì vậy, khu vực này cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng trước ngày vía. Người làm ăn tin rằng bàn thờ bừa bộn tượng trưng cho việc tài lộc không thông suốt, tiền bạc khó tụ.

Trước ngày mùng 10 tháng Giêng, gia chủ thường lau dọn bàn thờ bằng nước sạch hoặc nước lá thơm, thay nước mới, chuẩn bị hoa tươi, trái cây, lễ vật đầy đủ. Đặc biệt, không nên dùng khăn bẩn hoặc lau chung với đồ dùng sinh hoạt. Sự chỉn chu trong việc thờ cúng được xem như cách thể hiện lòng thành và sự tôn trọng đối với vị thần cai quản tài lộc.

2. Tránh làm vỡ đồ đạc, nhất là đồ thờ cúng

Theo quan niệm dân gian, việc làm rơi vỡ bát đĩa, ly tách hay đồ thờ cúng trong ngày vía Thần Tài là điềm không may, tượng trưng cho sự đổ vỡ, thất thoát. Đặc biệt với những gia đình buôn bán, điều này càng được xem là tín hiệu không tốt cho công việc làm ăn.

Vì vậy, trong ngày này, mọi việc thường được thực hiện cẩn thận, nhẹ nhàng. Khi sắp xếp lễ vật, thắp hương hay dọn dẹp, gia chủ cũng chú ý hơn để tránh sơ suất. Sự cẩn trọng không chỉ xuất phát từ niềm tin tâm linh mà còn thể hiện mong muốn một năm làm ăn ổn định, bền vững.

3. Kiêng cãi vã, nói lời tiêu cực

Ngày vía Thần Tài được xem như ngày “mở vận” cho chuyện tiền bạc cả năm. Vì vậy, nhiều gia đình kinh doanh đặc biệt tránh to tiếng, cãi vã hay nói những lời xui rủi trong ngày này. Người xưa quan niệm rằng lời nói trong ngày đầu năm, nhất là ngày cầu tài, có thể ảnh hưởng đến vận khí suốt cả năm.

Tại các cửa hàng, chủ tiệm thường giữ thái độ niềm nở, vui vẻ với khách hàng. Họ tin rằng một nụ cười thân thiện và tinh thần tích cực sẽ giúp việc buôn bán suôn sẻ hơn. Với gia đình, mọi người cũng cố gắng nhường nhịn, hạn chế mâu thuẫn để không làm “mất vía” tài lộc.

4. Không vay mượn hoặc cho vay tiền

Đối với người làm ăn, dòng tiền đầu năm mang ý nghĩa rất quan trọng. Trong ngày vía Thần Tài, nhiều người kiêng cho vay, ứng trước hoặc trả nợ lớn. Họ cho rằng việc “xuất tiền” trong ngày này có thể tượng trưng cho tài lộc bị hao hụt, tiền bạc khó tích tụ.

Thay vào đó, các chủ cửa hàng thường ưu tiên những giao dịch mang ý nghĩa “tiền vào” như bán được món hàng đầu tiên lấy may, hay mua vàng cầu tài với mong muốn giữ lộc trong nhà. Dù quan niệm này mang tính truyền thống, nhưng nó phần nào phản ánh tâm lý mong cầu sự khởi đầu thuận lợi trong kinh doanh.



