Phòng khách dưới 30m2 nên chọn máy hút ẩm công suất bao nhiêu thì "đẹp"?

Máy hút ẩm thường có công suất tiêu thụ điện từ khoảng 200 đến 600W (thậm chí lên đến 1000W ở một số dòng lớn), nên nếu dùng không đúng cách, thiết bị này có thể làm hóa đơn tiền điện tăng vọt.

Vậy đâu là cách chọn và cách dùng máy hút ẩm hợp lý với nhu cầu, túi tiền và tiết kiệm điện cho gia đình bạn?

Ảnh minh họa.

Bí quyết 1: Mua máy hút ẩm có công suất phù hợp

Với phòng khách hoặc phòng khác có diện tích dưới 30 m2: Chọn máy hút ẩm công suất 210 - 500 W.

Với phòng khách hoặc phòng khác có diện tích trên 30 m2: Chọn máy hút ẩm công suất 600 - 1000 W.

Bí quyết 2: "Trợ thủ" tiết kiệm điện cho máy hút ẩm

Bên cạnh công suất phù hợp, bạn nên mua máy hút ẩm có công nghệ tiết kiệm điện inverter.

Bí quyết 3: Cắm điện liên tục

Một bí quyết tiết kiệm điện rất hiệu quả là cắm điện liên tục thay vì bật/tắt thủ công. Máy hút ẩm hiện đại thường có cảm biến độ ẩm và nhiệt độ tự động đóng-ngắt khi đạt mức cài đặt, nên nếu để cắm sẵn, máy sẽ chạy ít hơn, nghỉ nhiều hơn, vừa tiết kiệm điện vừa giúp linh kiện bền bỉ, tuổi thọ máy cao hơn.

Bí quyết 4: Cho máy hút ẩm dùng lần đầu tiên

Khi sử dụng lần đầu, cần cài đặt máy hút ẩm hoạt động với độ ẩm thấp nhất (khoảng 25% - 40%). Sau khi máy hoạt động ổn định,tăng dần độ ẩm theo yêu cầu sử dụng.

Bí quyết 5: "Vị trí vàng" đặt máy hút ẩm

Đặt ở giữa phòng, cách tường ít nhất 20-50cm (tốt nhất 30cm) để không khí lưu thông tự do, không bị chắn lỗ hút/thổi.