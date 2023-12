Vì sao phim hòa nhạc của Taylor Swift và Beyoncé lại thành công đến vậy?

Một chuyên gia nói với Yahoo rằng: "Mọi người đều muốn có một loại trải nghiệm khác biệt. Vì thế, mọi chỗ ngồi trong một buổi hòa nhạc phim đều được coi là hàng ghế đầu".

Phải chăng sự gia tăng đột biến các bộ phim hòa nhạc gần đây đang mở ra một kỷ nguyên mới tại rạp chiếu phim?

Với Renaissance: A Film của Beyoncé và The Eras Tour của Taylor Swift, hai siêu sao đang giúp mở ra một kỷ nguyên mới cho phim hòa nhạc.

Ông Travis Knox, Phó Giáo sư tại Đại học Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge của Đại học Chapman, cho biết những thành công gần đây của thể loại phim hòa nhạc là Renaissance: A Film của Beyoncé và The Eras Tour của Taylor Swift, đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

Ông Travis Knox cũng nói thêm rằng ''Không có nhiều thứ khác biệt, chi phí sản xuất và tiếp thị tương đối rẻ nhưng lại đi kèm với vô số quảng cáo miễn phí được đảm bảo. Những chương trình như Swift và Beyoncé đương nhiên đáp ứng những tiêu chí đó".

Ray Nutt, Giám đốc điều hành của Fathom Events, công ty tổ chức các sự kiện điện ảnh. Công ty này hạn chế tham gia các buổi hòa nhạc, sân khấu và các sự kiện ngắn ngày. Ông Ray Nutt khẳng định thành công này sẽ tạo ra nhiều thành công hơn, bởi "Hollywood là một ngành công nghiệp bắt chước. Nó luôn luôn như vậy. Khi mọi người thấy điều gì đó tốt đẹp đang diễn ra, họ sẽ cố gắng làm tương tự".

Chuyến lưu diễn hòa nhạc The Eras Tour của Swift, mà Nutt gọi là "một sự kiện kỳ ​​lân", đã giới thiệu 10 kỷ nguyên âm nhạc của ca sĩ 33 tuổi trong khoảng thời gian 2 giờ 49 phút và phá vỡ các kỷ lục phòng vé khi ra rạp vào ngày 13/10. Chuyến lưu diễn này đã thu 92,8 triệu USD ở Mỹ trong tuần đầu công chiếu. Đây là con số mở màn ấn tượng nhất từ trước đến nay đối với một bộ phim hòa nhạc.

Taylor Swift tham dự buổi ra The Eras Tour tại Los Angeles.

Trên toàn cầu, bộ phim hòa nhạc của Swift, được phân phối bởi AMC Theaters, đã thu về hơn 249 triệu USD tại phòng vé cho đến nay, BoxOfficeMojo đưa tin. Nó chỉ đứng sau bộ phim tài liệu về buổi hòa nhạc sau khi Michael Jackson qua đời, mang tên This Is It, thu về hơn 261 triệu USD trên toàn cầu trong năm 2009. Đến ngày 13/12, sinh nhật lần thứ 34 của Swift, một đoạn cắt trong The Eras Tour sẽ sẵn sàng cho thuê trên các nền tảng như Apple TV, Prime Video và YouTube.

Beyoncé tiếp bước Swift, phát hành bộ phim hòa nhạc của riêng mình vào 1/12. Trước đó, chỉ 6 tháng sau khi ra mắt, Renaissance World Tour đã lập kỷ lục phòng vé, trong khi các cảnh hậu trường chưa được phát hành. Theo Hollywood Reporter, bộ phim Renaissance: A Film của Beyoncé dài gần ba giờ, cũng do AMC Theaters phân phối, đã thu về 21,8 triệu USD ở Bắc Mỹ trong ba ngày đầu tiên ra mắt và trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất vào đầu tháng 12 trong hai thập kỷ.

Beyoncé biểu diễn trên sân khấu trong Renaissance World Tour

Ông Travis Knox nói: "Các chuyến lưu diễn 'Kỷ nguyên' và 'Phục hưng' có tổng doanh thu mỗi buổi biểu diễn cao số 1 và số 2 so với bất kỳ chuyến lưu diễn nào từ trước đến nay. Swift đứng đầu danh sách với mức thu trung bình đáng kinh ngạc là 12,86 triệu USD cho mỗi buổi hòa nhạc, trong khi Beyoncé thu về trung bình 10,35 triệu USD cho mỗi buổi biểu diễn. Với lượng người hâm mộ cuồng nhiệt của hai người, lợi nhuận chắc chắn sẽ rất lớn".

Phim hòa nhạc không phải là một hiện tượng mới. Vào tháng 2, siêu nhóm nhạc pop BTS đã phát hành buổi hòa nhạc cuối cùng của họ (cho đến khi nhóm tái hợp vào năm 2025), mang tên Yet to Come. Buổi hòa nhạc được phát trực tiếp miễn phí vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, sự kiện giới hạn phát tại hơn 5.800 rạp trên 128 quốc gia thông qua Trafalgar Releasing.

Màn trở lại của BTS với Yet To Come và album Proof lập được nhiều thành tích khủng sau 24h ra mắt

Phim đã kiếm được hơn 53 triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Kỷ lục trước đó của BTS là buổi hòa nhạc "Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing" vào năm 2022, được phát trực tiếp tại các rạp toàn cầu chỉ trong một ngày, thu về 32,6 triệu USD.

Nhóm nhạc Hàn Quốc cùng với các nghệ sĩ khác như Coldplay và Metallica, đã đón nhận điện ảnh như một con đường khác. Họ cho rằng thông qua điện ảnh mà âm nhạc và câu chuyện trong "đứa con tinh thần" của họ vẫn có thể tiếp cận đến những người hâm mộ - những người vì hoàn cảnh địa lý, giá vé quá cao nên không thể tham gia cổ vũ trực tiếp được.

Vé tham dự buổi hòa nhạc Eras Tour của Swift ở Mỹ dao động từ 49 USD đến 449 USD. Tuy nhiên, vé xem buổi hòa nhạc lại có mức giá phải chăng hơn là 19,89 USD cho người lớn, 13,13 USD cho trẻ em và người cao tuổi. Vé lưu diễn thời Phục hưng tại Mỹ của Beyoncé dao động từ 62 USD đến khoảng 1.000 USD, trong khi tài liệu về buổi hòa nhạc chỉ có giá khoảng 22 USD cho một vé.

"Mặc dù ngồi ở nhà không bao giờ có được trải nghiệm và cảm giác chân thật như khi nghe nhạc trực tiếp nhưng khi bộ phim được làm tốt như của Beyoncé, người xem vẫn có thể được trải nghiệm trong bối cảnh cao cấp, cảm giác hồi hộp của sự kiện hơn rất nhiều. Các chương trình như của Taylor Swift và Beyoncé thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Đó có thể những người không đủ khả năng chi trả để trải nghiệm trực tiếp. Thậm chí, những người hâm mộ đã xem trực tiếp vẫn có thể xem lại đêm diễn tuyệt vời đó với nhiều góc quay khác và cảnh quay hậu trường nữa - nơi họ có thể nắm bắt được những chi tiết mà trước đây họ có thể đã bỏ lỡ", Knox giải thích.

Ông Nutt nhấn mạnh rằng: "Mỗi người đều mong muốn có trải nghiệm khác nhau. Với phim hòa nhạc, chỗ ngồi nào cũng được coi là hàng đầu''. Ông cũng nói thêm rằng các rạp chiếu phim cần phải nâng cấp để tiến về phía trước và cung cấp cho khán giả những trải nghiệm mới, khác biệt.

"Tôi biết nhiều người đã đến xem buổi hòa nhạc 'Eras' trực tiếp tại sân vận động và nói 'Tôi ước gì có thể xem buổi biểu diễn này ở rạp chiếu phim vì tôi đang ngồi quá xa và cao. Tôi thực sự muốn xem nét mặt của Taylor như thế nào'. Tôi biết những người đã xem chương trình trực tiếp và đã đến xem được cận mặt thần tượng hai hoặc ba lần tại rạp chiếu phim rồi", Nutt chia sẻ.

Có những nghệ sĩ khuyến khích người hâm mộ đến rạp chiếu phim. Knox đưa ra giả thuyết rằng các chuyến lưu diễn lớn với lượng người hâm mộ nhiệt tình theo dõi như Harry Styles và Bad Bunny có thể thu hút lượng lớn khán giả. "Tôi thực sự nghĩ điều này sẽ thành công", ông Nutt nói về sự trỗi dậy của phim ca nhạc hiện nay, mặc dù ông lưu ý rằng thường có những thăng trầm ở Hollywood.

Knox đồng ý với quan điểm đó. Ông cho rằng theo thời gian, đi kèm với sự bão hòa và nhiều hành vi muốn trục lợi nhiều hơn, khi phim hòa nhạc bắt đầu hoạt động kém hiệu quả, ngay lập tức thị trường sẽ rút lui, nhường chỗ cho cái mới mẻ, thú vị hơn.