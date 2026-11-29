Cư dân mạng tiếp tục đào lại nhiều clip cũ, chỉ ra những thao tác sử dụng sản phẩm khá qua loa của Kendall Jenner.

Đầu tháng 11 vừa qua, Kendall Jenner trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trong clip quảng cáo dòng cushion mới của L'Oréal. Thay vì nhận được những lời khen về màn hợp tác với thương hiệu mỹ phẩm đình đám, nữ người mẫu lại bị cư dân mạng soi ra loạt chi tiết gây tranh cãi. Đáng chú ý nhất là miếng bông mút gần như vẫn sạch bong, dù cô liên tục thực hiện động tác dặm cushion lên mặt. Nhiều người cho rằng Kendall chỉ đang diễn lại thao tác trang điểm trước ống kính, trong khi lớp nền đã được hoàn thiện từ trước.

Đây không phải lần đầu những video quảng cáo của Kendall Jenner bị đặt dấu hỏi về mức độ chân thực. Cư dân mạng tiếp tục đào lại nhiều clip cũ, chỉ ra những thao tác sử dụng sản phẩm khá qua loa: serum hay kem dưỡng chỉ được lấy một lượng rất nhỏ, có sản phẩm còn được xịt ra ngoài không khí; khi chuốt mascara, đầu cọ gần như không chạm vào lông mi. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt này khiến người xem đặt câu hỏi liệu nữ người mẫu có thực sự trải nghiệm sản phẩm như cách một người tiêu dùng thông thường hay chỉ đang hoàn thành phần việc quảng bá. Điều gây chú ý hơn cả là dù liên tục bị chế giễu vì những màn quảng cáo thiếu thuyết phục, Kendall vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón. Vậy điều gì khiến cô vẫn có thể duy trì sức hút thương mại và bỏ túi những khoản thù lao khổng lồ?

1. Sức hút từ gần 280 triệu người theo dõi

Lợi thế lớn nhất của Kendall Jenner nằm ở quy mô tệp khán giả mà cô sở hữu. Với gần 280 triệu người theo dõi trên Instagram, mỗi bài đăng của nữ người mẫu đều có khả năng tiếp cận lượng công chúng khổng lồ, trải rộng ở nhiều quốc gia và nhóm đối tượng khác nhau. Đối với các thương hiệu đang muốn mở rộng thị trường quốc tế, đây là một lợi thế truyền thông rất khó bỏ qua. Trong thời đại mạng xã hội trở thành một kênh quảng bá quan trọng, người nổi tiếng không chỉ được đánh giá qua khả năng trực tiếp thuyết phục người xem mua sản phẩm. Họ còn được xem như một phương tiện giúp thương hiệu nhanh chóng xuất hiện trước mắt hàng triệu khách hàng tiềm năng. Chỉ cần Kendall đăng tải hình ảnh hoặc video có gắn tên nhãn hàng, sản phẩm đã có cơ hội tiếp cận một lượng lớn người dùng mà những chiến dịch quảng cáo thông thường khó đạt được trong thời gian ngắn. Bởi vậy, ngay cả khi nội dung quảng cáo bị nhận xét là hời hợt, giá trị truyền thông từ độ phủ của Kendall vẫn là yếu tố khiến các thương hiệu cân nhắc.

2. Hình ảnh sang chảnh và sức ảnh hưởng trong ngành thời trang, làm đẹp

Không chỉ có lượng người theo dõi lớn, Kendall còn sở hữu hình ảnh cá nhân được xây dựng qua nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang. Là một trong những người mẫu nổi tiếng hàng đầu thế giới, cô thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, chiến dịch quảng bá của thương hiệu xa xỉ và những sự kiện giải trí quốc tế. Nhan sắc, vóc dáng cùng phong cách thời trang mang hơi hướng tối giản, sang trọng giúp Kendall trở thành hình mẫu được nhiều bạn trẻ quan tâm. Hình ảnh này cũng tạo ra sự liên tưởng nhất định giữa cô và những sản phẩm làm đẹp, thời trang cao cấp. Khi một thương hiệu lựa chọn Kendall làm gương mặt đại diện, họ không chỉ quảng bá công dụng sản phẩm mà còn muốn truyền tải một phần phong cách sống, hình ảnh và sức hấp dẫn mà nữ người mẫu đang sở hữu. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với ngành mỹ phẩm, nơi quyết định mua hàng đôi khi không chỉ đến từ thành phần hay công dụng, mà còn chịu ảnh hưởng bởi hình ảnh người sử dụng và cảm giác mà sản phẩm mang lại.

3. Tranh cãi đôi khi lại giúp sản phẩm được chú ý nhiều hơn

Một nghịch lý của truyền thông mạng xã hội là nội dung gây tranh cãi đôi khi còn tạo ra độ phủ lớn hơn những quảng cáo được đón nhận tích cực. Trường hợp của Kendall Jenner là ví dụ đáng chú ý. Một video quảng cáo vốn có thể chỉ được người hâm mộ và khách hàng mục tiêu quan tâm, nay lại trở thành chủ đề bàn luận khi cư dân mạng phát hiện những thao tác sử dụng sản phẩm bị cho là thiếu tự nhiên.

Các đoạn video được chia sẻ lại, bình luận chế giễu và những bài đăng phân tích từng động tác vô tình khiến tên thương hiệu cùng sản phẩm xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội. Người chưa từng chú ý đến dòng cushion của L'Oréal cũng có thể biết đến sản phẩm thông qua chính cuộc tranh luận này. Tất nhiên, độ phủ không đồng nghĩa với thiện cảm. Một chiến dịch có nhiều lượt xem nhưng bị chê thiếu chân thực vẫn có thể gây ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, xét về khả năng tạo sự chú ý, Kendall vẫn chứng minh được sức hút của một nhân vật có khả năng khiến công chúng bàn luận chỉ bằng một đoạn video ngắn.

4. Thương hiệu mua sức ảnh hưởng, không chỉ mua một video quảng cáo

Những hợp đồng với người nổi tiếng thường không đơn thuần là khoản chi trả cho một bài đăng trên mạng xã hội. Thương hiệu có thể kỳ vọng vào nhiều giá trị khác như độ nhận diện quốc tế, hình ảnh cao cấp, khả năng xuất hiện trên truyền thông và sức lan tỏa trong cộng đồng người hâm mộ. Vì thế, thù lao dành cho một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn thường phản ánh tổng giá trị thương mại mà họ có thể mang lại, chứ không chỉ phụ thuộc vào mức độ chỉn chu của một video. Dù vậy, sự kiên nhẫn của công chúng với những quảng cáo thiếu chân thực cũng có giới hạn. Khi người xem liên tục cảm thấy người nổi tiếng không thực sự sử dụng hoặc tin tưởng sản phẩm mà họ giới thiệu, uy tín của cả cá nhân lẫn thương hiệu đều có thể bị ảnh hưởng.

Kendall Jenner vẫn sở hữu những lợi thế truyền thông rất lớn: lượng người theo dõi khổng lồ, hình ảnh thời trang có sức hút và khả năng tạo ra sự chú ý trên phạm vi quốc tế. Nhưng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tinh ý, chỉ nổi tiếng thôi có thể chưa đủ. Một quảng cáo hiệu quả về lâu dài vẫn cần sự kết hợp giữa sức ảnh hưởng, nội dung thuyết phục và cảm giác chân thực - điều mà những video gây tranh cãi gần đây của Kendall đang khiến công chúng đặt câu hỏi.