Không chỉ đẹp, Jennie và Suzy còn tập luyện giữ dáng cùng nhau.

Jennie và Suzy vừa khiến mạng xã hội thích thú khi cùng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau, từ tập luyện, thư giãn đến nhâm nhi ly rượu vang. Diện trang phục đời thường, không cần makeup cầu kỳ, hai mỹ nhân Kpop vẫn chiếm trọn spotlight với diện mạo rạng rỡ, vóc dáng mảnh mai trong những bộ đồ thể thao đơn giản. Đặc biệt, hình ảnh cả hai cùng duy trì thói quen chăm sóc cơ thể một lần nữa khiến Pilates trở thành chủ đề được quan tâm, nhất là khi đây vốn là bộ môn được nhiều mỹ nhân Hàn Quốc yêu thích.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là màn kết hợp không thường xuyên xuất hiện giữa hai ngôi sao hàng đầu Kpop.

Trước ống kính, Suzy và Jennie đều lựa chọn trang phục tập luyện tối giản, ưu tiên sự thoải mái. Jennie diện áo dài tay sáng màu rộng rãi phối cùng quần legging đen, khoác hờ áo phao xám bên ngoài. Trong khi đó, "tình đầu quốc dân" chọn nguyên set đồ đen ôm sát với thiết kế cut-out nhỏ ở phần thân trên, kết hợp quần tập ống loe. Cách phối đồ đơn giản nhưng vẫn tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể cân đối của cả hai.

Đáng chú ý, dù vừa trải qua buổi tập, hai mỹ nhân vẫn xuất hiện ghi điểm với gương mặt mộc tươi tắn cùng làn da sáng mịn. Jennie đầy đáng yêu với mái tóc búi cao gọn gàng, còn Suzy vẫn chuẩn "nữ thần" cùng kiểu tóc đen dài buông tự nhiên. Những đường nét thanh tú, làn da sáng và thần thái thoải mái khiến bức ảnh mang cảm giác gần gũi hơn hẳn những khung hình được chăm chút kỹ lưỡng thường thấy.

Mặt mộc đẹp không tì vết cùng làn da mướt mịn của Jennie và Suzy.

Không chỉ cùng nhau tập luyện, Suzy còn chia sẻ khoảnh khắc cả hai nâng ly rượu vang, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên ngoài phòng tập và cùng nhau đi sauna (hình thức xông hơi khô trong không gian kín, sử dụng nhiệt độ cao và độ ẩm thấp để kích thích cơ thể tiết mồ hôi).

Nhan sắc đời thường xinh đẹp và rạng rỡ của 2 ngôi sao đình đám.

Không phải ngẫu nhiên Pilates trở thành một trong những bộ môn được các nữ thần tượng và diễn viên Hàn Quốc đặc biệt yêu thích. Jennie vốn là một trong những cái tên thường xuyên được nhắc đến khi nói về thói quen tập luyện. Bên cạnh Pilates, cô còn thử sức với yoga, yoga bay và các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp. Nữ thần tượng từng chia sẻ rằng ngay cả trong ngày nghỉ, cô vẫn thích dành thời gian cho việc vận động.

Pilates là bộ môn yêu thích của Jennie để giữ dáng.

Sức hút của Pilates nằm ở cách bộ môn này kết hợp những chuyển động có kiểm soát, kỹ thuật hít thở và khả năng cảm nhận cơ thể. Khác với các bài tập cardio cường độ cao, Pilates tập trung nhiều vào nhóm cơ lõi (core) gồm cơ bụng, cơ lưng và vùng hông. Các động tác thường yêu cầu người tập giữ tư thế chính xác, phối hợp nhịp nhàng giữa hơi thở và chuyển động, từ đó cải thiện sức mạnh cơ bắp mà không cần liên tục thực hiện những bài tập nặng.

Duy trì Pilates đều đặn có thể giúp tăng độ linh hoạt, cải thiện khả năng giữ thăng bằng, điều chỉnh tư thế và tăng cường sức bền của cơ. Đặc biệt, việc tập trung vào nhóm cơ lõi giúp cơ thể ổn định hơn, hỗ trợ duy trì dáng đứng thẳng và tạo cảm giác săn chắc cho phần thân giữa. Đây cũng là lý do bộ môn này thường được lựa chọn bởi những người muốn cải thiện đường nét cơ thể theo hướng thanh thoát, cân đối thay vì chỉ chú trọng giảm cân. Những lợi ích về sức mạnh, độ linh hoạt và tư thế cũng được ghi nhận trong các tài liệu y khoa về Pilates.

Bên cạnh tập luyện, sauna cũng là một trải nghiệm wellness được nhiều người quan tâm. Nếu Pilates giúp cơ thể vận động, tăng cường sức mạnh và cải thiện độ linh hoạt thì sauna mang đến khoảng thời gian thư giãn trong môi trường nhiệt độ cao. Hơi nóng có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu, thư giãn cơ bắp và tạo cảm giác thả lỏng sau một ngày dài.

Sự kết hợp giữa hai hoạt động này vì thế được nhiều người xem như một cách chăm sóc bản thân toàn diện: vận động để duy trì thể lực, sau đó dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng sauna không phải phương pháp đốt mỡ hay giảm cân. Việc cân nặng giảm ngay sau khi xông hơi chủ yếu đến từ lượng nước mất đi qua mồ hôi và sẽ trở lại khi cơ thể được bù đủ nước.

Đây cũng không phải lần đầu Suzy và Jennie để lộ mối quan hệ thân thiết. Trước đó, hai người từng được bắt gặp cùng xuất hiện tại buổi chiếu VIP bộ phim Revolver vào năm 2024. Jennie cũng từng gửi xe cà phê đến phim trường để ủng hộ Suzy, trong khi nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ những món quà từ đàn em. Bởi vậy, những khoảnh khắc mới nhất càng khiến người hâm mộ thích thú khi được nhìn thấy một khía cạnh đời thường, gần gũi của hai ngôi sao vốn có lịch trình vô cùng bận rộn.

Suzy và Jennie từng gây chấn động cõi mạng với khoảnh khắc sánh đôi bên nhau.

Ảnh: Instagram.