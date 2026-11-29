"Ngọc nữ" cao 1m70 sở hữu nhan sắc không hề thua kém đại minh tinh Cbiz.

Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Minh Trang diện sườn xám nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không cần những thiết kế cầu kỳ hay cách tạo dáng quá phô trương, nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ thần thái dịu dàng, vẻ đẹp thanh tú cùng vóc dáng nổi bật.

Đáng chú ý, khi khoác lên mình bộ sườn xám Minh Trang được một bộ phận khán giả khen ngợi có vẻ đẹp không hề kém cạnh Lưu Diệc Phi, thậm chí còn cho rằng cô mặc sườn xám đẹp hơn mỹ nhân đình đám này.

Nữ diễn viên Minh Trang khoe nhan sắc xinh đẹp trong bộ sườn xám. (Nguồn: Minh Trang)

Theo đó, Minh Trang lựa chọn một thiết kế sườn xám dáng ôm, tôn lên đường cong cơ thể. Chiếc váy có gam màu nâu trầm pha ánh đồng, phủ họa tiết hoa lá dệt nổi với sắc vàng, be và nâu nhạt. Chất liệu bắt sáng nhẹ tạo hiệu ứng bề mặt sang trọng, mang đến cảm giác cổ điển nhưng không quá già dặn. Phần cổ cao, tay áo ngắn cùng những đường cắt ôm sát đặc trưng của sườn xám giúp tổng thể trang phục vừa kín đáo, vừa khéo léo tôn lên vóc dáng người mặc.

Điểm đáng chú ý là Minh Trang không lựa chọn phụ kiện cầu kỳ hay cách phối đồ phức tạp. Mái tóc đen được búi gọn phía sau, để lại một vài lọn tóc mai buông nhẹ hai bên gương mặt. Kiểu tóc này giúp làm nổi bật đường nét thanh tú, đồng thời tăng thêm vẻ mềm mại, nữ tính. Cách tạo dáng khoanh tay trước bụng cũng mang đến cảm giác nền nã, phù hợp với tinh thần cổ điển của trang phục.

Mỹ nhân sinh năm 1995 của màn ảnh Việt Nguyễn Minh Trang gây ấn tượng với làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú và những đường nét hài hòa, nữ tính.

Lối trang điểm của nữ diễn viên cũng được tiết chế vừa đủ. Lớp nền sáng mịn, có độ căng bóng nhẹ giúp làn da trông tươi tắn, trong trẻo. Phần má được phủ sắc hồng đào dịu nhẹ, kết hợp với đôi môi hồng tự nhiên tạo nên diện mạo ngọt ngào. Tổng thể makeup thiên về vẻ đẹp tự nhiên, không quá đậm màu, nhờ đó dung hòa khá tốt với sắc nâu trầm của bộ sườn xám.

Sở hữu gương mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt sáng, đường nét hài hòa và nụ cười nhẹ nhàng, Minh Trang có lợi thế khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch. Đặc biệt, chiều cao 1,7 m cùng vóc dáng cân đối, đường cong quyến rũ giúp cô dễ dàng chinh phục những thiết kế ôm sát cơ thể. Trong bộ sườn xám lần này, lợi thế hình thể càng được thể hiện rõ khi trang phục vừa vặn với vóc dáng, tạo nên tổng thể hài hòa.





Netizen cho rằng Minh Trang mặc sườn xám "đẹp hơn" Lưu Diệc Phi.

Sinh năm 1995, Nguyễn Minh Trang từng nổi tiếng một thời với biệt danh "Hot girl Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội". Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Sắc vóc của nữ diễn viên nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, thậm chí được nhận xét không thua kém các hoa hậu. Cô cũng từng được gọi là "Baifern phiên bản Việt" bởi những đường nét gương mặt có phần tương đồng với nữ diễn viên Thái Lan Baifern Pimchanok.



Minh Trang thường xuyên lựa chọn những outfit khá trẻ trung, năng động.

Không chỉ dừng lại ở danh xưng hot girl, Minh Trang từng bước xây dựng sự nghiệp diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh, các MV ca nhạc.

Qua nhiều lần xuất hiện, Minh Trang cho thấy khả năng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, từ hình ảnh trẻ trung, hiện đại đến vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ. Những thiết kế tôn đường nét cơ thể nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch dường như là lựa chọn giúp nữ diễn viên phát huy rõ nhất lợi thế ngoại hình.

Minh Trang được gọi là "Baifern phiên bản Việt".

Ảnh: TikTok, Instagram.