Chỉ 8 tháng sau sinh, nữ nhà văn Lee Na Young gây bất ngờ khi giảm 30kg, lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ chế độ ăn giàu protein, tập luyện tại nhà và một bí quyết tưởng đơn giản mà không phải ai cũng kiên trì được: giữ vững tinh thần.

Chỉ 8 tháng sau khi sinh con, nữ nhà văn Lee Na Young (hay còn được biết đến với nghệ danh Meow) đã khiến nhiều người bất ngờ khi công khai hành trình lấy lại vóc dáng, giảm 30kg. Không ép cân cấp tốc hay theo đuổi những phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt, cô lựa chọn duy trì chế độ ăn uống điều độ, tập luyện tại nhà và đặc biệt chú trọng đến việc giữ tinh thần ổn định trong suốt quá trình giảm cân.

Mới đây, Lee Na Young chia sẻ một đoạn video trên Instagram cá nhân kèm dòng chú thích: "8 tháng sau sinh. Kỷ niệm giảm 30kg! Tôi sẽ từ từ chia sẻ các phương pháp quản lý vóc dáng trên story". Trong video, nữ nhà văn xuất hiện với thân hình thon gọn, vòng eo và đường nét cơ thể khiến nhiều người khó tin cô vừa trải qua quá trình mang thai và sinh nở chưa lâu.

Theo chia sẻ, trước khi mang thai, Lee Na Young nặng khoảng 53kg. Cân nặng tăng lên 83kg vào thời điểm sinh con và giảm còn 72kg khi rời trung tâm chăm sóc hậu sản. Trong 8 tháng tiếp theo, cô tiếp tục kiên trì với hành trình lấy lại vóc dáng và công khai thành quả giảm 30kg.

Vóc dánh thon gọn hiện tại của nữ nhà văn sau khi giảm 30kg.

Điều đáng chú ý là quá trình này không hoàn toàn diễn ra suôn sẻ. Lee Na Young thừa nhận việc chăm sóc hai con khiến cô tiêu hao khá nhiều năng lượng và cân nặng cũng có phần tự nhiên giảm xuống. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất lại nằm ở khía cạnh tinh thần. Có những giai đoạn dù đã kiểm soát ăn uống, cân nặng vẫn gần như đứng yên, tình trạng phù nề cũng khiến cô cảm thấy thất vọng. Thay vì nóng lòng thay đổi phương pháp hay ép bản thân giảm cân nhanh hơn, nữ nhà văn chọn kiên trì với cùng một thói quen mỗi ngày.

Về chế độ ăn uống, Lee Na Young tiết lộ bữa sáng khá đơn giản nhưng chú trọng bổ sung protein và chất xơ. Cô thường ăn 2 quả trứng luộc cùng một phần sữa chua Hy Lạp, kết hợp thêm việt quất, hạt chia và các loại hạt dinh dưỡng. Đặc biệt, cô cũng duy trì nguyên tắc không ăn khuya để hạn chế lượng calo nạp vào ngoài các bữa chính.

Đây là cách kết hợp thực phẩm tương đối hợp lý cho một bữa sáng giàu dinh dưỡng. Trứng và sữa chua Hy Lạp đều là nguồn protein chất lượng, giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế tình trạng nhanh đói sau khi ăn. Một số nghiên cứu về dinh dưỡng cũng cho thấy bữa sáng có trứng có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn tốt hơn so với những bữa ăn thiên về carbohydrate tinh chế.

Trong khi đó, hạt chia cung cấp lượng chất xơ đáng kể, có khả năng hút nước và tạo thành dạng gel khi vào đường tiêu hóa, góp phần tăng cảm giác no. Việt quất và bilberry bổ sung vitamin, chất xơ cùng anthocyanin – nhóm sắc tố chống oxy hóa tạo nên màu tím xanh đặc trưng của các loại quả mọng. Các loại hạt lại cung cấp chất béo không bão hòa và một phần protein thực vật. Tuy nhiên, đây đều là thực phẩm có thể chứa lượng calo đáng kể nếu sử dụng quá nhiều, đặc biệt là các loại hạt và topping.

Bên cạnh ăn uống, Lee Na Young còn duy trì thói quen tập luyện tại nhà kết hợp với việc dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Thay vì nhất thiết phải dành nhiều thời gian đến phòng gym, cô tận dụng những hoạt động thường nhật để tăng mức độ vận động. Những công việc như hút bụi, lau nhà, rửa bát hay vệ sinh các khu vực trong nhà đều giúp cơ thể tiêu hao thêm năng lượng. Khi kết hợp cùng các bài tập tại nhà, đây có thể trở thành cách duy trì vận động phù hợp với những người bận rộn, đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ.

Dẫu vậy, điều khiến câu chuyện của Lee Na Young đáng chú ý không chỉ nằm ở con số 30kg, mà còn là cách cô nhìn nhận quá trình phục hồi vóc dáng sau sinh. Cô không phủ nhận những áp lực khi cân nặng mãi không thay đổi, nhưng lựa chọn kiên trì thay vì chạy theo kết quả tức thời. Việc giảm cân sau sinh vốn cần thời gian để cơ thể phục hồi, bởi vậy chế độ ăn đủ chất, vận động phù hợp và nghỉ ngơi hợp lý vẫn quan trọng hơn những mục tiêu cân nặng quá khắt khe.

Từ bữa sáng giàu protein đến thói quen vận động ngay trong chính ngôi nhà của mình, hành trình của Lee Na Young cho thấy đôi khi những thay đổi nhỏ nhưng được duy trì đều đặn mới là yếu tố tạo nên khác biệt lâu dài.

Ảnh: Instagram.