Không cần cắt bỏ tinh bột, chế độ ăn “chậm lão hóa” đang được nhiều người Hàn Quốc ưa chuộng nhờ những thay đổi đơn giản trong cách lựa chọn thực phẩm và thứ tự ăn uống, vừa hỗ trợ giữ dáng vừa chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Thay vì ép bản thân vào những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để giữ dáng và níu kéo tuổi xuân, ngày càng nhiều người Hàn Quốc chuyển sang một xu hướng mới mang tên "Slow Aging" (chậm lão hóa). Phương pháp này không yêu cầu nhịn đói hay loại bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi thực đơn, mà tập trung vào cách lựa chọn thực phẩm, phối hợp dinh dưỡng và điều chỉnh thứ tự ăn uống. Được lan tỏa bởi bác sĩ Jeong Hee-won, chuyên gia về lão hóa tại Hàn Quốc, chế độ ăn này hướng đến mục tiêu kiểm soát đường huyết, duy trì sức khỏe chuyển hóa và bảo vệ cơ thể trước những tác động của tuổi tác. Đặc biệt, những thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể giúp việc giữ dáng trở nên bền vững hơn.

Vì sao chế độ ăn hiện đại có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa?

Không chỉ ánh nắng hay việc thiếu chăm sóc da mới ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa, thói quen ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng. Văn hóa đồ ăn nhanh, đồ uống nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn khiến nhiều người thường xuyên nạp vào cơ thể lượng lớn đường tinh luyện, tinh bột hấp thu nhanh và chất béo không lành mạnh. Những món ăn này thường có hương vị hấp dẫn, dễ khiến chúng ta ăn liên tục mà không nhận ra lượng calo đã tiêu thụ.

Khi ăn quá nhiều đường và tinh bột tinh chế, đường huyết có thể tăng nhanh sau bữa ăn. Tình trạng này lặp lại thường xuyên không chỉ gây khó khăn cho việc kiểm soát cân nặng mà còn liên quan đến nguy cơ rối loạn chuyển hóa và các bệnh mạn tính. Đáng chú ý, quá trình đường hóa có thể tạo ra các sản phẩm cuối glycat hóa tiên tiến (AGEs), góp phần gây tổn thương protein trong cơ thể, trong đó có collagen. Đây là một trong những yếu tố liên quan đến sự suy giảm độ đàn hồi của da, khiến da dễ trông kém săn chắc và xỉn màu hơn. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào những sản phẩm dưỡng da đắt tiền, chăm sóc sức khỏe từ bên trong thông qua chế độ ăn uống cũng là điều đáng quan tâm.

Ăn chậm lão hóa không có nghĩa là phải bỏ cơm

Điểm đáng chú ý của phương pháp Slow Aging là không cổ súy việc cắt bỏ hoàn toàn carbohydrate. Theo quan điểm của bác sĩ Jeong Hee-won, chế độ ăn hướng đến việc giảm thực phẩm siêu chế biến, đường tinh luyện và ưu tiên những nguồn dinh dưỡng có lợi như rau xanh, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, cá, hạt và dầu thực vật tốt. Cơm trắng vẫn có thể xuất hiện trong thực đơn, miễn là khẩu phần và cách kết hợp được điều chỉnh hợp lý.

Một trong những nguyên tắc dễ áp dụng nhất là thay đổi thứ tự ăn: rau trước, protein sau và tinh bột cuối cùng. Thay vì bắt đầu bữa ăn bằng một bát cơm lớn, bạn có thể ăn vài miếng rau xanh hoặc salad, tiếp đến là trứng, cá, thịt nạc, đậu phụ rồi mới dùng cơm. Chất xơ trong rau giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó hỗ trợ hạn chế mức tăng đường huyết sau ăn. Cách ăn này cũng có thể giúp cảm giác no kéo dài hơn, hạn chế tình trạng nhanh đói và ăn vặt liên tục. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng khá dễ duy trì ngay cả khi ăn cơm tại nhà hay dùng bữa ngoài hàng.

Bên cạnh đó, những người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh có thể thử thay một phần gạo trắng bằng các loại ngũ cốc và đậu như yến mạch, gạo lứt, đậu lăng, đậu đen hoặc đậu gà. Chúng bổ sung chất xơ, protein thực vật và nhiều vi chất cần thiết. Tuy nhiên, không nhất thiết phải chuyển hoàn toàn sang gạo lứt hay ăn thật nhiều ngũ cốc thô. Người dễ đầy bụng, khó tiêu có thể tăng lượng chất xơ từ từ, lựa chọn loại hạt phù hợp và vẫn duy trì cơm trắng trong khẩu phần.

Những thói quen nhỏ giúp bữa ăn lành mạnh hơn

Ngoài việc thay đổi thứ tự ăn, chế độ Slow Aging còn khuyến khích hạn chế đồ uống có đường như trà sữa, nước ngọt và các loại nước đóng chai nhiều siro. Nếu muốn thay đổi khẩu vị, có thể lựa chọn nước lọc, trà lúa mạch hoặc trà thảo mộc không đường. Một số người sử dụng nước giấm táo pha loãng trước bữa ăn với mong muốn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, nhưng đây không phải phương pháp bắt buộc và bằng chứng về hiệu quả còn hạn chế. Người bị trào ngược, đau dạ dày hoặc có đường tiêu hóa nhạy cảm nên thận trọng, tránh uống giấm khi bụng đói.

Một thói quen khác rất đơn giản là đi bộ khoảng 10-15 phút sau khi ăn. Hoạt động nhẹ nhàng giúp cơ bắp sử dụng một phần glucose trong máu, hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau bữa ăn. Thay vì nằm dài hoặc ngồi bất động ngay sau khi dùng bữa, bạn có thể đi dạo quanh nhà, dọn dẹp nhẹ hoặc tranh thủ vận động.

Điều quan trọng nhất của Slow Aging không nằm ở một loại thực phẩm thần kỳ hay công thức ăn kiêng cấp tốc, mà là khả năng duy trì những lựa chọn tốt cho sức khỏe trong thời gian dài. Không cần nhịn cơm, không phải loại bỏ hoàn toàn món ăn yêu thích, mỗi người chỉ cần chú ý hơn đến chất lượng thực phẩm, khẩu phần và cách ăn. Khi cơ thể được cung cấp đủ dinh dưỡng, kết hợp vận động và ngủ nghỉ hợp lý, việc giữ vóc dáng lẫn sức khỏe lâu dài cũng trở nên dễ dàng và bền vững hơn.

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