Đoạn video thời sinh viên của nữ minh tinh này khiến dân tình phải tấm tắc khen ngợi nhan sắc.

Tân Chỉ Lôi là nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ, đồng thời là Ảnh hậu Liên hoan phim Venice 2025. Mới đây, 1 khoảnh khắc thời còn là sinh viên của nữ minh tinh bất ngờ được cư dân mạng đào lại, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc trong trẻo, dịu dàng khác hẳn hình ảnh sắc sảo, quyền lực mà công chúng vốn quen thuộc. Mỹ nhân sinh năm 1986 để tóc đen dài, trang điểm nhẹ nhàng, khoe gương mặt hài hòa với đôi mắt có chiều sâu và bờ môi đầy đặn.

Đáng chú ý, nhiều netizen nhận xét cô sở hữu nét đẹp rất giống các mỹ nhân Hàn Quốc, đặc biệt là Song Hye Kyo. Thậm chí, không ít người cho rằng nếu được sinh ra ở Hàn, Tân Chỉ Lôi thực sự sẽ là 1 đại mỹ nhân.

Khoảnh khắc thời còn là xinh viên của Tân Chỉ Lôi. (Nguồn: TikTok)

Netizen cho rằng Tân Chỉ Lôi thời trẻ rất giống Song Hye Kyo.

Trong 1 khoảnh khắc hậu trường, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc đen dài được tết lơi đầy nữ tính. Lối trang điểm cũng khá tối giản, chủ yếu nhấn vào hàng mi, đường eyeliner mảnh và đôi môi màu hồng nude. Gương mềm mại, thanh thoát hơn nhờ lớp makeup trong veo, làn da trắng sáng và đôi má "baby" giúp giao diện nữ diễn thêm phần ngọt ngào. Đặc biệt, đôi mắt dài, phần mí rõ cùng ánh nhìn hơi trầm tạo nên nét cuốn hút rất riêng.

Nhan sắc tươi tắn của Tân Chỉ Lôi.

Đôi mắt to sâu đầy cuốn hút cùng shape mặt bầu bĩnh khiến cô thêm phần ngọt ngào.

Tân Chỉ Lôi sinh năm 1986 tại Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất tại Học viện Hý kịch Trung ương và chính thức ra mắt khán giả vào năm 2011 qua phiên bản truyền hình của Họa Bì. Trước khi trở thành gương mặt đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, nữ diễn viên từng có quãng thời gian hoạt động với vai trò người mẫu, tham gia chụp ảnh quảng cáo và thực hiện nhiều bộ hình thời trang. Chính những bức ảnh từ giai đoạn đầu sự nghiệp này đang được chia sẻ trở lại, khiến công chúng có dịp nhìn thấy một Tân Chỉ Lôi rất khác so với hiện tại.

Visual mang vibe rất Hàn của minh tinh Cbiz.

Một số khung hình còn cho thấy nữ diễn viên từng thử nghiệm phong cách gợi cảm từ khá sớm. Cô diện áo corset kẻ caro, váy ngắn ôm sát hay những thiết kế hai dây khoe bờ vai và vòng eo thon. Dù trang phục mang hơi hướng thời trang của những năm 2000, không phải bộ nào cũng thực sự hợp xu hướng hiện tại, nhan sắc và khả năng tạo dáng trước ống kính của Tân Chỉ Lôi vẫn là điểm sáng. Vẻ đẹp khi ấy chưa có sự sắc lạnh, đĩnh đạc như hiện tại mà thiên về nét nữ tính, trẻ trung, đôi khi còn phảng phất sự ngây thơ.

Nhan sắc thời trẻ của Tân Chỉ Lôi đã khiến công chúng xao xuyến.

Điều khiến loạt ảnh cũ được bàn luận nhiều nhất chính là sự tương đồng giữa Tân Chỉ Lôi và Song Hye Kyo. Cả hai cùng sở hữu gương mặt có đường nét mềm mại, phần trán đầy, đôi mắt to vừa phải và tỷ lệ ngũ quan hài hòa. Khi để tóc đen dài, rẽ ngôi lệch và trang điểm nude nhẹ nhàng, Tân Chỉ Lôi càng gợi nhớ đến hình ảnh Song Hye Kyo trong những năm đầu sự nghiệp. Thực tế, câu chuyện này không chỉ xuất phát từ cảm nhận của cư dân mạng. Theo một bài viết trên 360 Entertainment vào tháng 9/2025, cựu quản lý Lương Đình từng tiết lộ cô quyết định ký hợp đồng với Tân Chỉ Lôi sau khi nhận thấy nữ diễn viên có nét tương đồng với Song Hye Kyo thời trẻ. Hai người được nhận xét có khuôn mặt hơi tròn, đường nét hài hòa và tỷ lệ đầu mặt cân đối.

Tân Chỉ Lôi và Song Hye Kyo có nhiều điểm tương đồng ở đường nét gương mặt.

Tuy nhiên, nếu Song Hye Kyo thường gắn với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú thì Tân Chỉ Lôi càng trưởng thành lại càng bộc lộ sức hút sắc sảo và có phần quyền lực. Những năm gần đây, nữ diễn viên gần như định hình được phong cách làm đẹp riêng với đôi môi căng đầy, màu son đậm, mắt khói và những kiểu tóc tạo độ phồng sang trọng. Gương mặt có độ đầy tự nhiên, đôi má bầu cùng ánh nhìn sắc lạnh giúp cô dễ dàng chinh phục những tạo hình quý cô trưởng thành. Đây cũng là nét đẹp khiến "ảnh hậu" xứ Trung được đánh giá cao trong các bộ ảnh thời trang, đặc biệt khi diện những thiết kế có phom dáng cổ điển.

Tân Chỉ Lôi khi makeup đậm vô cùng sắc sảo, quyền lực.

Visual "sang tràn màn hình" cũng là một trong những lý do khiến Tân Chỉ Lôi là một trong số ít mỹ nhân Trung Quốc rất được Chanel ưu ái. Người đẹp lần đầu tiếp xúc với thương hiệu vào năm 2017, trước khi chính thức trở thành đại sứ hình ảnh vào năm 2019. Suốt hơn 9 năm, cô thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế tweed, váy dạ hội và những bộ trang phục Haute Couture của thương hiệu. Đường nét gương mặt có độ đầy, phần má baby nhưng vẫn sở hữu ánh mắt sắc sảo giúp cô cân bằng được hai tinh thần tưởng chừng đối lập: nữ tính và quyền lực.

Tân Chỉ Lôi góp mặt trong rất nhiều show diễn lớn của Chanel.

Đặc biệt, lý do Tân Chỉ Lôi được nhận xét là sinh ra để dành cho Chanel có lẽ còn nằm ở những nét tương đồng thú vị giữa cô và Jennie. Cả hai đều sở hữu kiểu nhan sắc được nhà mốt Pháp ưa chuộng: gương mặt bầu, đôi má baby, mắt mèo sắc sảo cùng bờ môi căng mọng. Khi cùng diện layout makeup tông nude nhẹ nhàng, Tân Chỉ Lôi thậm chí còn được ví như phiên bản trưởng thành, đằm thắm và đĩnh đạc hơn của Jennie. Có lẽ chính sức hút sang chảnh nhưng vẫn mang dấu ấn riêng ấy đã giúp cả hai trở thành những gương mặt được Chanel ưu ái, góp phần thể hiện tinh thần thương hiệu theo hai sắc thái khác biệt.

Tân Chỉ Lôi cũng được ví von là "phiên bản trưởng thành của Jennie".

Từ cô sinh viên có vẻ đẹp trong trẻo, từng được ví như Song Hye Kyo đến nữ minh tinh sở hữu khí chất quyền lực, Tân Chỉ Lôi cho thấy nhan sắc có thể thay đổi rất nhiều theo thời gian và cách định hình phong cách. Đặc biệt, sau thành công của Phồn Hoa và chiến thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice 2025, sức hút của cô càng được nâng tầm. Ở tuổi 40, Tân Chỉ Lôi không còn cần vẻ đẹp ngây thơ để gây chú ý. Thay vào đó, chính những đường nét đậm chất điện ảnh, thần thái đĩnh đạc và phong cách thời trang sang trọng đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của nữ diễn viên.