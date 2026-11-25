Triệu Lộ Tư và Valentino nên gặp nhau sớm hơn.

Sau khi chính thức trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Valentino, Triệu Lộ Tư đã khiến cõi mạng dậy sóng khi lần đầu tiên xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu. Từ hình ảnh tiểu thư sang chảnh trong sắc hồng rực rỡ đến vẻ đẹp mong manh, lãng mạn với váy voan xuyên thấu, cả hai tạo hình đều nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng xứ Trung. Không chỉ làm nổi bật visual ngọt ngào vốn có, những thiết kế lần này còn cho thấy minh tinh Cbiz có thể biến hóa linh hoạt với tinh thần thời trang cầu kỳ, giàu tính cổ điển của Valentino. Từng bị chê mặc đồ hiệu như hàng chợ, nay nữ diễn viên lại nhận được nhiều lời khen với khả năng "cân đồ" của nhà mốt Ý.

Triệu Lộ Tư ghi điểm khi tham dự sự kiện đầu tiên của Valentino với vai trò đại sứ. (Nguồn: Weibo)

Triệu Lộ Tư gây ấn tượng trong chiếc váy ngắn màu hồng rực rỡ, nổi bật với chi tiết nơ tạo điểm nhấn thuộc BST Resort 2027 của Valentino. Sắc hồng có độ bão hòa cao vốn không dễ mặc, có thể khiến tổng thể bị sến nếu thiếu sự cân bằng. Tuy nhiên, với Triệu Lộ Tư, gam màu này lại mang đến cảm giác ngọt ngào nhưng vẫn đủ sang trọng. Phom váy ngắn giúp tôn đôi chân thon, đồng thời tạo vẻ trẻ trung, sành điệu. Điểm nhấn đáng chú ý là chuỗi vòng cổ ngọc trai xếp lớp, mang hơi hướng cổ điển và góp phần nâng tầm diện mạo. Mỹ nhân sinh năm 1998 hoàn thiện tạo hình với đôi Rockstud Kidskin Pumps cùng chiếc túi Garavani Rockstud Spike.

Triệu Lộ Tư lựa chọn 1 bộ cánh với gam màu sặc sỡ.

Kiểu tóc được tạo kiểu gọn gàng, có độ phồng nhẹ, giúp gương mặt nữ diễn viên thêm thanh thoát mà không làm mất đi nét mềm mại. Lối trang điểm thiên về sự tươi tắn với làn da sáng, đôi mắt được nhấn vừa phải và màu môi hồng hài hòa cùng trang phục. Tổng thể không quá sắc sảo hay trưởng thành, nhưng vẫn đủ chỉn chu để cân bằng thiết kế có màu sắc nổi bật. Nhiều tài khoản thời trang Trung Quốc nhận xét Triệu Lộ Tư đã chinh phục được gam màu khó nhằn, thậm chí ví cô như một “thiên kim tiểu thư” của Valentino.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của đại sứ toàn cầu Valentino.

Đến phần tiệc tối, nữ diễn viên tiếp tục thay đổi diện mạo với một thiết kế dài phủ voan mỏng nằm trong BST the Cruise 2027. Nếu bộ váy ngắn trước đó thiên về vẻ quyến rũ, thời thượng thì tạo hình này lại đậm chất lãng mạn, bay bổng. Lớp voan mềm mại tạo hiệu ứng bồng bềnh quanh cơ thể, kết hợp cùng phần choàng mỏng khiến mỗi chuyển động đều thêm phần thướt tha. Triệu Lộ Tư cũng chuyển sang kiểu tóc búi tết, để lộ đường nét gương mặt và phần cổ thanh mảnh. Cách tạo kiểu này giúp tổng thể thêm phần nữ tính, nhẹ nhàng, kết hợp cùng layout makeup trong veo khiến nữ diễn viên bùng nổ visual.

Triệu Lộ Tư đổi vibe nữ tính, nhẹ nhàng tại tiệc tối của thương hiệu.

Màn kết hợp của Triệu Lộ Tư và Valentino hoàn toàn chinh phục phần lớn cộng đồng mạng.

Trước khi chính thức được công bố là đại sứ toàn cầu, những hình ảnh nàng "tiểu hoa" Cbiz diện các thiết kế của Valentino và nhận về phản hồi khá khả quan. Từ tháng 10, loạt hình ảnh nữ diễn viên diện trang phục thuộc bộ sưu tập Xuân sớm 2027 đã bắt đầu thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài vừa ngọt ngào, cổ điển vừa phảng phất nét phóng khoáng. Đến đầu tháng 11, cô tiếp tục lên bìa Harper's Bazaar Trung Quốc với hai phiên bản khác nhau, đều lựa chọn trang phục từ nhà mốt Italy, càng khiến công chúng mong chờ màn hợp tác chính thức.

Đáng chú ý, Valentino dường như đã tìm được hướng khai thác hình ảnh khá phù hợp với Triệu Lộ Tư. Trước đây, nữ diễn viên đôi khi được nhận xét trông cuốn hút hơn khi diện những món đồ bình dân, đơn giản thay vì các thiết kế hàng hiệu cầu kỳ. Thế nhưng, với loạt trang phục mới của Valentino, cô lại cho thấy khả năng cân bằng khá tốt giữa nét duyên dáng vốn có và tinh thần thời trang đặc trưng của thương hiệu. Những gam màu nổi bật, phom dáng điệu đà hay chi tiết trang trí cầu kỳ không hề lấn át người mặc mà ngược lại còn giúp visual của cô thêm phần nổi bật. Sau quãng thời gian đồng hành cùng Versace, việc chuyển sang Valentino cũng mở ra cơ hội để Triệu Lộ Tư làm mới hình ảnh, thử nghiệm một phong cách thời trang đa dạng và trưởng thành hơn.

Triệu Lộ Tư và Valentino chính là "sinh ra để dành cho nhau".

Ảnh: Weibo, Instagram.