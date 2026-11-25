Cùng diện 1 thiết kế, Rosé và Lê Hạ Anh đều có cách thể hiện phù hợp với phong cách cá nhân.

Thiết kế đến từ thương hiệu Việt ONONMM vừa tạo nên màn đụng hàng thú vị giữa Rosé và diễn viên Lê Hạ Anh. Cùng lựa chọn mẫu đầm maxi hai dây mang vẻ đẹp mong manh, nữ tính, hai mỹ nhân lại đem đến hai hình ảnh khác biệt. Nếu Rosé ghi điểm với phong cách thời thượng, có phần phóng khoáng nhờ cách biến tấu phom váy, thì Hạ Anh lại mang đến vẻ dịu dàng, mềm mại nhưng không kém phần cuốn hút. Màn so kè này cũng là dịp để thiết kế Việt được chú ý khi xuất hiện trong tủ đồ của những gương mặt nổi tiếng.

Thiết kế được cả hai lựa chọn là mẫu Céna Dress của ONONMM. Chiếc đầm gây ấn tượng với phom maxi hai dây dáng suông, sử dụng chất liệu ren hoa mỏng manh và được phủ thêm một lớp voan trong nhẹ nhàng. Những chi tiết nhỏ như phần rút dây ở eo hay dây vai đan cài ngọc trai giúp trang phục có thêm điểm nhấn, tạo cảm giác vừa lãng mạn vừa tinh tế. Tổng thể không quá cầu kỳ về kiểu dáng nhưng vẫn đủ nổi bật nhờ cách kết hợp chất liệu và kỹ thuật trang trí.

Rosé là người diện thiết kế này trước, trong một buổi phỏng vấn vào cuối năm 2025. Vốn theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, nữ idol lựa chọn cách phối phụ kiện khá tiết chế. Phần dây vai đính ngọc trai đã đủ tạo điểm nhấn cho chiếc đầm, vì vậy cô không sử dụng thêm những món trang sức cầu kỳ. Thay vào đó, kiểu tóc buộc thấp, kết hợp phần mái buông lơi tự nhiên giúp diện mạo thêm thanh thoát và có chút phóng khoáng.

Điểm thú vị nằm ở cách stylist xử lý phom dáng. Trong thiết kế gốc, Céna Dress có độ dài maxi và dáng suông, nhưng khi được Rosé diện, phần vạt váy đã được chỉnh sửa để tạo thành phom mullet ấn tượng hơn. Chi tiết này giúp đôi chân được khoe khéo, đồng thời tạo hiệu ứng chuyển động thú vị cho trang phục. Nhờ đó, chiếc đầm vốn mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, cổ điển lại có thêm nét cá tính và thời thượng, phù hợp với hình ảnh của nữ idol.

Mới đây, Lê Hạ Anh cũng lựa chọn chính thiết kế này khi tham dự một sự kiện. Khác với Rosé, nữ diễn viên giữ lại tinh thần nữ tính, mềm mại của chiếc đầm và không tạo quá nhiều thay đổi trong cách phối đồ. Cô cũng không sử dụng trang sức cầu kỳ mà chỉ điểm xuyết bằng một đôi khuyên tai đính đá. Lựa chọn này giúp diện mạo có thêm độ lấp lánh vừa đủ, không cạnh tranh với chi tiết ngọc trai vốn đã khá nổi bật trên phần dây vai.

Về kiểu tóc, Hạ Anh để tóc xõa tự nhiên và uốn xoăn mềm mại. Cách tạo kiểu này mang đến cảm giác dịu dàng, giúp tổng thể trang phục thêm phần bay bổng. Phần vạt váy cũng được điều chỉnh đôi chút để tăng hiệu quả tôn dáng, tạo tỷ lệ cơ thể hài hòa hơn. So với hình ảnh có phần cá tính của Rosé, Hạ Anh đem đến cảm giác gần gũi, nữ tính và thanh lịch khi diện cùng một thiết kế.

Màn đụng hàng này cũng cho thấy sức hút của những thiết kế local brand Việt khi có cơ hội xuất hiện trong phong cách của các nghệ sĩ nổi tiếng. Không cần phom dáng quá phức tạp hay những chi tiết trang trí dày đặc, một thiết kế được chăm chút về chất liệu và điểm nhấn vẫn có thể tạo nên dấu ấn riêng. Rosé và Lê Hạ Anh đều có cách thể hiện phù hợp với phong cách cá nhân, khiến chiếc đầm của ONONMM mang đến hai cảm nhận khác nhau. Nếu Rosé đại diện cho vẻ đẹp thời thượng, phóng khoáng thì Hạ Anh lại ghi điểm bằng nét dịu dàng, nữ tính. Theo bạn, ai là người ấn tượng hơn khi diện mẫu đầm này?