Khoe vòng eo nổi múi, Hoàng Thùy tỏ rõ sự hào hứng khi theo dõi Miss Universe 2026.

Sáng ngày 25/11, đêm chung kết Miss Universe 2026 chính thức diễn ra tại Puerto Rico với sự tranh tài của gần 120 thí sinh. Kết quả chung cuộc, đại diện nước chủ nhà Jennifer Barreto - nữ chuyên gia công tác xã hội sở hữu chiều cao 1m82 cùng hai bằng thạc sĩ - đã xuất sắc đăng quang, đồng thời đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đã kết hôn đầu tiên giành vương miện tại đấu trường này. Đáng tiếc, mùa giải năm nay chứng kiến sự vắng bóng của Việt Nam cùng 5 quốc gia Đông Nam Á khác do những bất ổn về hệ thống tổ chức và quyền cấp phép.

Giữa lúc mạng xã hội đang rôm rả bàn luận về kết quả chung cuộc, trên trang cá nhân, Hoàng Thùy cũng đăng tải bức ảnh chụp trước gương tại phòng tập. Diện set đồ thể thao ôm sát và dây kháng lực đang trên chân, nàng Á hậu khoe vòng eo con kiến nổi múi cơ săn chắc cùng đôi chân dài miên man, đi kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Thấy người ta thi MU mà ham". Dòng chia sẻ ngẫu hứng cũng đủ thấy ngọn lửa đam mê dành cho các đấu trường quốc tế của Hoàng Thùy vẫn âm ỉ cháy.

Hoàng Thùy khoe vòng eo nổi múi săn chắc tại phòng tập kèm dòng trạng thái "Thấy người ta thi MU mà ham" ngày chung kết Miss Universe 2026 khép lại.

Sự hào hứng của Hoàng Thùy khi dõi theo Miss Universe hoàn toàn dễ hiểu bởi đây chính là một trong những cột mốc rực rỡ nhất sự nghiệp của cô. Xuất phát điểm là cô sinh viên Đại học Kiến Trúc gầy guộc từng bị chê bai ngoại hình, Hoàng Thùy đã có màn "lột xác" ngoạn mục để giành ngôi vị Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011. Giai đoạn 2015 - 2017, cô tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi tự tin sải bước tại các kinh đô thời trang lớn như London, New York và đầu quân cho công ty quản lý người mẫu quốc tế.

Khi đã có chỗ đứng vững chắc trong làng mốt, Hoàng Thùy quyết định rẽ hướng thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1. Hai năm sau, cô đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Universe 2019 và ghi tên mình vào Top 20 chung cuộc bằng chính thực lực mà không cần nhờ đến điểm bình chọn. Không chỉ được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng "Á hậu thực lực", loạt trang phục dự thi chỉn chu, đẳng cấp của Hoàng Thùy năm ấy còn được truyền thông quốc tế khen ngợi và trở thành "tấm gương sáng" để fan sắc đẹp nhắc lại mỗi mùa thi sau này.

Từ Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, Hoàng Thùy trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và sau đó là ghi tên vào Top 20 Miss Universe 2019.

Không chỉ dừng lại ở sân chơi nhan sắc, thói quen duy trì tập luyện thể lực cường độ cao của Hoàng Thùy suốt nhiều năm qua còn bắt nguồn từ một khát vọng lớn khác: sải bước trên sàn diễn nội y đình đám Victoria's Secret.

Còn nhớ hồi tháng 4/2026, ngay khi thương hiệu này thông báo mở cổng tuyển chọn người mẫu rộng rãi trên toàn cầu sau hơn 15 năm, Hoàng Thùy đã lập tức bước vào chế độ siết dáng nghiêm ngặt. Dù sau đó gặp phải rào cản bất khả kháng do chưa đáp ứng điều khoản về cư dân hợp pháp và giấy phép lao động tại Mỹ dẫn đến việc không thể nộp hồ sơ - điều mà chính cô cũng thẳng thắn thừa nhận do quá hào hứng nên chưa tìm hiểu kỹ quy định từ đầu - chân dài sinh năm 1992 vẫn không hề từ bỏ tinh thần cầu tiến và... để bản thân đứng ngoài cuộc chơi.

Dù lỡ hẹn với vòng casting vì rào cản pháp lý tại Mỹ, Hoàng Thùy vẫn giữ vững kỷ luật "độ" dáng.

Ngay trước thềm Victoria's Secret Fashion Show 2026, chân dài Thanh Hóa khiến netizen bái phục vì độ "lụy". Thời điểm đó, chân dài xả kho loạt ảnh khoác cánh thiên thần lộng lẫy kèm dòng trạng thái: "Welcome back to Victoria's Secret fashion show". Cách Hoàng Thuỳ "thả thính" đầy ẩn ý làm không ít netizen lầm tưởng cô đã bí mật sang Mỹ oanh tạc sàn diễn và vội vã để lại lời chúc mừng, buộc chính chủ phải vội vàng đính chính bên dưới bình luận rằng mình chỉ đang hóng show với tư cách người hâm mộ.

Chưa dừng lại ở đó, đúng ngày diễn ra đêm diễn chính thức, nữ siêu mẫu tiếp tục "gây lú" khi đăng tải đoạn clip sải bước cùng đôi cánh thiên thần trong show của NTK Chung Thanh Phong, tag thẳng fanpage Victoria's Secret kèm tâm thư dài bằng tiếng Anh. Qua đó, cô trải lòng về khát vọng suốt 15 năm - từ cô gái 18 tuổi cao 1m78 chỉ nặng 46 kg đến phiên bản săn chắc, bản lĩnh ở hiện tại.

Hoàng Thùy từng khiến dân tình "hiểu lầm" sang Mỹ diễn show khi xả kho loạt ảnh khoác cánh thiên thần đúng dịp Victoria's Secret Fashion Show 2026 diễn ra.

Có thể thấy, dù thể hiện niềm đam mê cháy bỏng qua những màn "cợt nhả" trên mạng xã hội hay sự kỷ luật khắc nghiệt trong phòng tập, Hoàng Thùy vẫn luôn giữ trọn tinh thần dám mơ ước lớn và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội vươn ra quốc tế.

Ảnh: FBNV, Internet