Xu hướng làm móng gần đây ưu tiên vẻ tinh tế, tập trung vào độ bóng và những chi tiết nhỏ thay vì họa tiết cầu kỳ hay phụ kiện đính nổi.

Nail ánh ngọc trai là gì?

Kiểu móng phủ bột ánh ngọc trai được biết đến rộng rãi qua thiết kế Hailey Bieber diện tại Met Gala năm 2022. Bộ móng do thợ nail Zola Ganzorigt thực hiện, với nền trắng sữa bán trong suốt và một lớp bột ngọc trai mịn phía trên. Hiệu ứng óng ánh gợi liên tưởng đến lớp đường phủ trên bánh donut, vì vậy kiểu móng còn được gọi là Glazed Donut Nails.

Điểm đặc trưng là sự kết hợp giữa màu nền và bột phủ. Không cần trang trí cầu kỳ, lớp bột bắt sáng đã tạo chiều sâu cho móng. Từ hồng nude, vàng kem đến xanh, tím đều có thể biến tấu; gel mắt mèo cũng có thể dùng làm nền để tăng hiệu ứng chuyển động.





Cách làm móng phủ bột và kết hợp với mắt mèo

Thợ thường chọn màu gel làm nền, tán đều bột cực quang hoặc bột ngọc trai lên bề mặt móng rồi phủ lớp bảo vệ. Tùy loại bột, móng có thể ánh trắng ngọc trai, bạc hoặc hồng tím, xanh lục.

Nếu muốn tạo điểm nhấn, có thể dùng gel mắt mèo làm nền. Thợ dùng nam châm tạo vệt sáng trước khi phủ bột, giúp móng vừa có ánh sáng chuyển động vừa có độ óng mịn. Các màu nền sáng, ít bão hòa thường làm lớp bột nổi bật và tạo vẻ trong trẻo; nền tối có thể khiến hiệu ứng ánh ngọc trai trầm hơn.

10 mẫu nail ánh ngọc trai cho mùa thu đông

1. Trắng ngọc trai

Nền trắng sữa bán trong suốt kết hợp bột ngọc trai là lựa chọn kinh điển. Lớp phủ tạo ánh cầu vồng nhẹ, giúp móng có chiều sâu mà không cần thêm phụ kiện. Mẫu này hợp với người thích vẻ gọn gàng, thanh lịch hoặc lần đầu thử kiểu móng ánh ngọc trai.

2. Xanh baby

Xanh baby phủ bột ánh bạc hoặc ngọc trai gợi cảm giác trong trẻo như băng tuyết. Muốn màu sắc trầm hơn, bạn có thể chọn xanh khói pha xám. Nền gel xanh thạch bán trong suốt cũng tạo ánh xanh dịu khi bắt sáng.

3. Vàng kem

Vàng kem nhạt mềm mại hơn vàng tươi, đặc biệt khi phủ thêm bột ngọc trai. Thành phẩm gợi liên tưởng đến lớp kem đường óng nhẹ. Có thể chọn gel mắt mèo vàng nhạt làm nền để móng thêm bắt sáng.

4. Chấm bi

Trên nền trắng ngọc trai, hồng nude hoặc xanh baby, hãy điểm những chấm tròn nhỏ sau khi phủ bột. Chỉ cần trang trí một hoặc hai móng để tạo điểm nhấn mà vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng.

5. Kiểu Pháp

Nền nude trong hoặc trắng sữa kết hợp đường viền trắng mảnh ở đầu móng tạo vẻ cổ điển. Phủ bột lên toàn bộ móng để có ánh sáng đồng đều, hoặc chỉ nhấn ở đầu móng để thiết kế thêm tinh tế.

6. Chuyển sắc kem sữa

Màu nền chuyển dần từ hồng nude trong ở chân móng sang trắng sữa ở đầu móng, sau đó phủ bột để tạo hiệu ứng mềm mại. Mẫu này hợp với móng hạnh nhân hoặc móng vuông bo tròn.

7. Hiệu ứng má hồng

Trên nền nude trong, màu hồng nhạt hoặc đào được tán tập trung ở giữa móng, tạo cảm giác đầu ngón tay ửng hồng. Lớp bột ngọc trai phía trên giúp màu sắc thêm trong trẻo, không quá ngọt.

8. Mắt mèo phủ bột

Dùng nam châm tạo vệt sáng trên nền gel mắt mèo ít bão hòa, rồi phủ một lớp bột mỏng. Khi đổi góc nhìn, móng có cả dải sáng chuyển động lẫn độ óng ánh như phủ đường.

9. Tím oải hương

Nền tím oải hương pha xám kết hợp bột cực quang có thể ánh lên sắc hồng tím và bạc. Muốn tăng chiều sâu, hãy tạo vệt sáng bằng gel mắt mèo tím trong trước khi phủ bột.

10. Điểm đường bạc

Sau khi phủ bột trên nền trắng kem, xanh băng hoặc hồng nude, dùng những đường bạc mảnh để tạo họa tiết uốn lượn hoặc bất đối xứng. Một vài viên ngọc trai nhỏ cũng có thể giúp bộ móng thêm nổi bật mà không mất vẻ tinh tế.