Nếu Hailey Bieber là gương mặt giúp Rhode thu hút sự chú ý, thì Lauren Ratner lại là nhân tố quan trọng giúp sức hút ấy được chuyển hóa thành giá trị thương hiệu lâu dài.

Nhắc đến Rhode, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến Hailey Bieber - người sáng lập kiêm gương mặt đại diện nổi bật của thương hiệu mỹ phẩm đình đám này. Những video skincare, phong cách trang điểm glowy hay các món đồ làm đẹp gắn liền với hình ảnh của cô đã góp phần đưa Rhode trở thành cái tên được giới trẻ toàn cầu săn đón. Tuy nhiên, phía sau sức hút ấy còn có một nhân vật giữ vai trò quan trọng trong chiến lược xây dựng thương hiệu: Lauren Ratner. Không quá nổi tiếng trước công chúng như Hailey, nhưng với kinh nghiệm trong ngành thời trang, truyền thông và marketing, Lauren được xem là một trong những người góp công lớn tạo nên bản sắc đặc trưng của Rhode.

Lauren Ratner hiện giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Thương hiệu, đồng thời là đồng sáng lập Rhode cùng Hailey Bieber và Michael D. Ratner - chồng cô. Nếu Hailey mang đến tầm nhìn về sản phẩm, hình ảnh và sức ảnh hưởng của một ngôi sao toàn cầu, thì Lauren lại đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc biến tầm nhìn ấy thành một thương hiệu có bản sắc rõ ràng, từ cách kể chuyện, định hình thẩm mỹ cho đến những chiến dịch marketing có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa.

Trước khi đồng sáng lập Rhode, Lauren đã có quá trình làm việc đáng chú ý trong lĩnh vực thời trang và xây dựng thương hiệu. Cô tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, sau đó từng làm việc tại Michael Kors và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tiếp thị tại Reformation. Lauren cũng từng thành lập công ty tư vấn riêng mang tên LER Consulting, tập trung vào lĩnh vực xây dựng thương hiệu và marketing. Năm 2020, cô được Forbes đưa vào danh sách 30 Under 30, ghi nhận những gương mặt trẻ có thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh. Những trải nghiệm này tạo nền tảng để Lauren tham gia xây dựng Rhode từ giai đoạn đầu. Thương hiệu được ra mắt vào tháng 6/2022, với định hướng phát triển những sản phẩm chăm sóc da thiết yếu, có thiết kế tối giản và dễ đưa vào thói quen làm đẹp hằng ngày. Thay vì xây dựng hình ảnh mỹ phẩm theo hướng quá chuyên môn hoặc xa cách, Rhode lựa chọn cách tiếp cận gần gũi với đời sống, nhưng vẫn giữ được vẻ thời thượng và tính thẩm mỹ cao.

Một trong những thành công đáng chú ý của Rhode là xây dựng được thế giới hình ảnh nhất quán. Những gam màu trung tính, bao bì tối giản, bề mặt bóng mượt và hình ảnh làn da căng khỏe dần trở thành dấu hiệu nhận diện của thương hiệu. Các sản phẩm không chỉ được giới thiệu như món đồ làm đẹp, mà còn gắn với một phong cách sống: chăm sóc bản thân nhẹ nhàng, tinh giản và có tính thẩm mỹ. Ở đây, sức ảnh hưởng của Hailey Bieber là lợi thế lớn. Hình ảnh đời thường, thói quen chăm sóc da và phong cách trang điểm của cô trở thành chất liệu tự nhiên cho các chiến dịch. Tuy nhiên, để những nội dung ấy không chỉ dừng lại ở việc quảng bá một người nổi tiếng, Rhode cần một hệ thống hình ảnh và câu chuyện đủ nhất quán để người tiêu dùng nhận diện được thương hiệu ngay cả khi không nhìn thấy Hailey. Đây chính là phần việc mà Lauren cùng đội ngũ xây dựng thương hiệu và marketing đảm nhiệm.

Chiến lược của Rhode không đơn thuần là đăng ảnh sản phẩm hay tận dụng lượng người theo dõi của nhà sáng lập. Thương hiệu thường tạo sự tò mò bằng những hình ảnh hé lộ, video ngắn, nội dung hậu trường và các màn giới thiệu sản phẩm có chủ đích. Những chiến dịch được triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng, khiến người tiêu dùng có cảm giác đang bước vào một thế giới riêng thay vì chỉ xem một quảng cáo mỹ phẩm thông thường. Lauren từng mô tả cách tiếp cận này bằng ý tưởng "surround sound" - tạo nên trải nghiệm thương hiệu bao quanh người tiêu dùng trên nhiều điểm chạm.

Rhode cũng rất biết cách biến mỗi lần ra mắt sản phẩm thành một sự kiện được mong chờ. Bên cạnh các chiến dịch trên mạng xã hội, thương hiệu tổ chức những không gian pop-up và hoạt động trải nghiệm trực tiếp, nơi người hâm mộ có thể khám phá sản phẩm, chụp ảnh và tham gia vào thế giới hình ảnh đặc trưng của hãng. Những không gian này vừa đóng vai trò quảng bá, vừa tạo ra lượng nội dung do người dùng tự chia sẻ, giúp chiến dịch tiếp tục lan tỏa sau khi sự kiện kết thúc. Các phiên bản giới hạn và màn hợp tác với thương hiệu khác cũng là một phần quan trọng trong chiến lược duy trì sức hút. Điển hình là màn kết hợp với Krispy Kreme, lấy cảm hứng từ xu hướng trang điểm strawberry girl và hình ảnh bánh donut phủ đường. Cách kết nối mỹ phẩm với văn hóa đại chúng khiến sản phẩm trở nên dễ nhớ, dễ chia sẻ và có khả năng tạo ra những cuộc thảo luận vượt ra ngoài cộng đồng làm đẹp.

Thành công của Rhode không chỉ thể hiện qua độ phủ trên mạng xã hội. Tháng 5/2025, e.l.f. Beauty công bố thỏa thuận mua lại Rhode với giá trị lên tới 1 tỷ USD. Sau thương vụ, Hailey tiếp tục giữ vai trò nhà sáng lập, đồng thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sáng tạo và Đổi mới sản phẩm; Lauren tiếp tục là Chủ tịch kiêm Giám đốc Thương hiệu. Việc gia nhập hệ sinh thái e.l.f. Beauty mở ra cơ hội để Rhode tận dụng nguồn lực vận hành và mạng lưới phân phối rộng hơn. Từ mô hình bán hàng trực tiếp qua website, thương hiệu có thêm điều kiện mở rộng sang hệ thống bán lẻ truyền thống, trong đó có Sephora. Đáng chú ý, hình ảnh nhận diện vốn được xây dựng qua các chiến dịch và pop-up vẫn được duy trì khi thương hiệu bước vào không gian bán lẻ, cho thấy sự nhất quán trong chiến lược phát triển.

Bởi vậy, nếu Hailey Bieber là gương mặt giúp Rhode thu hút sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì Lauren Ratner lại là một trong những nhân tố quan trọng giúp sức hút ấy được chuyển hóa thành giá trị thương hiệu lâu dài. Cô không cần xuất hiện dày đặc trước truyền thông hay trở thành tâm điểm của mọi chiến dịch, nhưng dấu ấn của cô hiện diện trong cách Rhode kể câu chuyện, thiết kế trải nghiệm và duy trì sự quan tâm của khách hàng. Thành công của thương hiệu vì thế không chỉ là câu chuyện về sức ảnh hưởng của một ngôi sao, mà còn là minh chứng cho vai trò của chiến lược marketing bài bản phía sau hậu trường. Nếu gọi Hailey là gương mặt đại diện cho Rhode, Lauren hoàn toàn xứng đáng được xem là một trong những "bộ não thương hiệu" đứng sau đế chế làm đẹp này.