Ở tuổi 48, Ha Ji Won gây ngưỡng mộ với vóc dáng chỉ 47kg cùng diện mạo trẻ trung, trong đó bí quyết giữ dáng của nữ diễn viên lại đến từ thực đơn vô cùng giản dị với 3 nguyên liệu quen thuộc.

Ở tuổi 48, Ha Ji Won vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vóc dáng mảnh mai, săn chắc cùng diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc. Mới đây, cân nặng của nữ diễn viên bất ngờ được tiết lộ trong một tình huống khá hài hước khi cô tham gia trò chơi cảm giác mạnh tại Singapore. Đáng chú ý, bí quyết ăn uống giúp mỹ nhân xứ Hàn duy trì vóc dáng cũng được hé lộ, chỉ xoay quanh những thực phẩm vô cùng quen thuộc như trứng, đậu phụ và cà chua.

Cụ thể, trong chương trình SBS What Would You Like Me to Do? – Secretary's, Ha Ji Won cùng ê-kíp có dịp trải nghiệm trò chơi Giant Swing tại Singapore. Trước khi tham gia, nữ diễn viên phải bước lên cân để kiểm tra điều kiện an toàn. Dù đã cố gắng dùng tay che đi con số hiển thị, hình ảnh số 47 được ghi trên mu bàn tay của Ha Ji Won vẫn vô tình lọt vào ống kính. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi con số 47kg càng khiến công chúng tò mò về cách nữ minh tinh duy trì hình thể ở độ tuổi U50.

Ha Ji Won để lộ mức cân nặng trong quá trình quay show.

Thực tế, nữ diễn viên từng chia sẻ khá cởi mở về chế độ ăn uống của mình. Mỹ nhân sinh năm 1978 tiết lộ bản thân từng áp dụng nguyên tắc hạn chế nước dùng, đồng thời nếu muốn ăn kim chi sẽ rửa qua nước để loại bỏ phần gia vị bên ngoài. Ha Ji Won cũng cho biết những thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của mình là trứng, đậu phụ và cà chua.

Đây đều là những nguyên liệu dễ tìm, không đòi hỏi cách chế biến cầu kỳ nhưng có thể kết hợp để tạo nên những bữa ăn tương đối cân bằng. Thay vì phụ thuộc vào thực phẩm ăn kiêng đắt đỏ, nữ diễn viên ưu tiên những món quen thuộc, dễ chuẩn bị và thuận tiện cho việc duy trì lâu dài.

Trứng và đậu phụ: Hai nguồn protein quen thuộc trong thực đơn

Trứng là thực phẩm giàu protein, dễ chế biến và phù hợp với những người bận rộn. Một quả trứng cỡ trung bình cung cấp khoảng 6g protein, cùng nhiều dưỡng chất khác. Bạn có thể luộc, hấp hoặc chế biến thành trứng chiên để thay đổi khẩu vị mà không cần quá nhiều nguyên liệu.

Trong khi đó, đậu phụ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc khi muốn bổ sung protein thực vật. Tùy sở thích, bạn có thể chọn đậu phụ cứng để áp chảo đến khi bề mặt vàng nhẹ hoặc đậu phụ non để hấp nóng, ăn cùng một chút gia vị. Việc thay đổi kết cấu và cách chế biến giúp thực đơn bớt nhàm chán dù vẫn sử dụng những nguyên liệu quen thuộc.

Một gợi ý khác là nghiền đậu phụ, trộn cùng trứng và một ít rau củ thái nhỏ rồi đem áp chảo thành từng miếng nhỏ. Cách chế biến này vừa tiện lợi vừa giúp kết hợp nhiều nhóm thực phẩm trong cùng một món ăn.

Cà chua: Bổ sung chất xơ, vitamin và tạo cảm giác ngon miệng

Bên cạnh trứng và đậu phụ, cà chua là nguyên liệu không thể thiếu trong thực đơn được Ha Ji Won chia sẻ. Loại quả này chứa nhiều nước, chất xơ cùng vitamin và khoáng chất, giúp bữa ăn thêm đa dạng mà không cần sử dụng quá nhiều gia vị.

Nếu không thích ăn cà chua sống, bạn có thể thái nhỏ rồi xào mềm, sau đó kết hợp với trứng để tạo thành món trứng xào cà chua quen thuộc. Cà chua khi được làm nóng sẽ tiết ra nước, giúp món ăn có độ mềm ẩm tự nhiên. Ngoài ra, cà chua cũng có thể ăn kèm đậu phụ áp chảo hoặc kết hợp với dưa chuột để tạo thành một đĩa salad đơn giản.

Tuy nhiên, việc chỉ ăn trứng, đậu phụ và cà chua trong thời gian dài không phải phương pháp dinh dưỡng đầy đủ. Để duy trì sức khỏe và vóc dáng, cơ thể vẫn cần carbohydrate từ cơm, khoai hoặc bánh mì nguyên cám, bên cạnh chất béo lành mạnh và nhiều loại rau củ khác nhau.

Câu chuyện của Ha Ji Won cho thấy thực đơn giữ dáng không nhất thiết phải xoay quanh những món ăn cầu kỳ hay nguyên liệu đắt tiền. Điều quan trọng là lựa chọn thực phẩm phù hợp, kiểm soát khẩu phần và duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Thay vì đặt mục tiêu đạt được một con số cân nặng nhất định, việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng mới là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh và duy trì vóc dáng lâu dài.

Ảnh: Instagram.