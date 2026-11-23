Điểm chung của cả 2 là đều sở hữu tỷ lệ gương mặt cân đối, đường nét thanh tú cùng đôi mắt to tròn như "cún con".

Trong bản đồ nhan sắc của thế hệ diễn viên trẻ màn ảnh Việt, Trinh Nguyễn (tên thật Nguyễn Thị Trinh) đang dần khẳng định sức hút riêng không chỉ bằng nỗ lực diễn xuất mà còn nhờ ngoại hình nổi bật mỗi lần xuất hiện trước ống kính. Đặc biệt, nhan sắc của nữ diễn viên trẻ còn được đánh giá cao khi đặt cạnh Tzuyu - mỹ nhân sở hữu gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố.

Mới đây, khoảnh khắc tham dự sự kiện được ghi lại bằng camera thường của Trinh Nguyễn tiếp tục gây ấn tượng mạnh nhờ vóc dáng cân đối, tỷ lệ hình thể chuẩn cùng nhan sắc đầy cuốn hút.

Cam thường nhận được nhiều lời khen của Trinh Nguyễn. (Nguồn: TikTok)

Không cần đến những thiết kế cắt quá cầu kỳ, Trinh Nguyễn ghi điểm chỉ với set đồ tông đen tối giản gồm áo corset ôm sát cùng quần ống suông loe và giày cao gót mũi nhọn. Thiết kế khoét ngực sâu cùng điểm nhấn cut-out 2 giúp mỹ nhân sinh năm 2005 khéo léo tôn lên eo "con kiến" cùng vòng 1 gợi cảm. Đôi chân thon dài, hông nở của nữ diễn viên cũng thêm phần nổi bật với lựa chọn trang phục lần này.

Nữ diễn viên trẻ gây ấn tượng với tỷ lệ đẹp, 3 vòng chuẩn chỉnh.

Vóc dáng thon gọn nhưng vòng nào ra vòng nấy của mỹ nhân sinh năm 2005.

Bên cạnh vóc dáng đáng ngưỡng mộ, gương mặt của Trinh Nguyễn cũng là đề tài thường xuyên được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Nữ diễn viên sở hữu đường nét thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn có chiều sâu cùng khuôn miệng nhỏ nhắn hài hòa.

Chính sự pha trộn này khiến nhiều khán giả liên tưởng vẻ đẹp của cô với "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" Tzuyu. Điểm chung của cả 2 là đều sở hữu tỷ lệ gương mặt cân đối, đường nét thanh tú cùng đôi mắt to tròn như "cún con".

Trinh Nguyễn sở hữu gương mặt có nhiều điểm tương đồng với Tzuyu.

Không chỉ riêng visual, vóc dáng của Trinh Nguyễn cũng mang sự tương đồng với em út nhóm TWICE. Cả hai đều sở hữu khung hình thể mảnh mai, thanh thoát nhưng tuyệt đối không mang cảm giác gầy gò, thiếu sức sống. Trái lại, đường nét cơ thể của hai người đẹp đều toát lên vẻ quyến rũ, săn chắc và vô cùng khỏe khoắn. Đặc biệt, tỷ lệ vòng eo nhỏ gọn nối liền xuống phần hông nở nang đầy đặn tạo nên đường cong mềm mại, cân đối ở mọi góc nhìn.

Body mảnh mai và quyến rũ của Trinh Nguyễn cũng rất giống Tzuyu.

Trước khi liên tục gây sốt với những khung hình khoe trọn sắc vóc thăng hạng tại các sự kiện, Trinh Nguyễn từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả trẻ qua vai diễn trong bộ phim Mùa Hè Năm Ấy. Đây được xem là cột mốc quan trọng giúp cái tên Trinh Nguyễn đến gần hơn với công chúng yêu phim Việt.

Trinh Nguyễn được nhiều người biết đến qua bộ phim Mùa Hè Năm Ấy.

Trong tác phẩm mang đậm hơi thở thanh xuân này, cô hóa thân trọn vẹn vào hình tượng nhân vật có chiều sâu tâm lý, vừa mang nét hồn nhiên, trong trẻo của tuổi trẻ, vừa ẩn chứa những trăn trở, rung động tinh tế. Lối diễn xuất tự nhiên, không gồng cứng cùng đài từ dễ nghe giúp Trinh Nguyễn nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Thành công bước đầu từ Mùa Hè Năm Ấy giúp Trinh Nguyễn trở thành một trong những gương mặt trẻ của "vũ trụ" phim giờ Vàng.

Visual ngọt ngào, trong trẻo của nữ diễn viên trẻ.

Sở hữu chiều cao 1,71m cùng gương mặt thanh tú, đôi mắt to và nụ cười tươi, cô từng giành danh hiệu Á khôi Người đẹp Đền Cuông trước khi thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Để chuẩn bị cho cuộc thi, nữ diễn viên chia sẻ đã dành thời gian tập gym, luyện catwalk và cải thiện kỹ năng giao tiếp, thậm chí giảm khoảng 5kg. Tuy nhiên, hành trình của người đẹp dừng lại ở vòng sơ khảo. Với Nguyễn Trinh, đây vẫn là trải nghiệm đáng nhớ, giúp cô bước ra khỏi vùng an toàn và có thêm sự tự tin trước ống kính. Hiện tại, diễn xuất vẫn là con đường cô muốn nghiêm túc theo đuổi.

Trinh Nguyễn từng thử sức với Hoa hậu Việt Nam 2026.

Xuất thân là mẫu ảnh, phong cách thời trang đời thường của Trinh Nguyễn cũng rất được lòng giới trẻ. Mỹ nhân phim giờ Vàng ưu ái những thiết kế mang vẻ nữ tính, hiện đại và tôn được lợi thế hình thể. Cô đặc biệt ưa chuộng các gam màu trung tính như đen, trắng, be hoặc pastel nhẹ nhàng – những tông màu vừa tôn da vừa dễ dàng phối hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Sự thông minh trong cách lựa chọn trang phục giúp Trinh Nguyễn luôn giữ được hình ảnh chỉn chu, thời thượng mà vẫn toát lên vẻ trẻ trung đúng lứa tuổi.

Phong cách đời thường trẻ trung và nữ tính của Trinh Nguyễn.

Ảnh: Instagram.