Nhan sắc của Jisoo đang khiến dân tình tranh luận.

Jisoo vừa trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi loạt video quay góc nghiêng của cô tại sự kiện Dior ở Bắc Kinh được chia sẻ rộng rãi. Không phải trang phục hay thần thái trên thảm đỏ, lần này, đường nét khuôn mặt của nữ idol mới là điều khiến dân tình chú ý.

Trong một số góc quay, phần cằm và vùng dưới hàm của Jisoo trông khá đầy đặn, đường nối giữa cằm và cổ không thực sự rõ nét, tạo cảm giác như cằm có phần nọng. Đặc biệt, khi đứng cạnh Vương Sở Nhiên – mỹ nhân nổi tiếng với gương mặt góc cạnh và phần cổ cao thanh thoát sự khác biệt càng trở nên dễ nhận thấy.

Khoảnh khắc so sánh góc nghiêng của Jisoo với Vương Sở Nhiên xôn xao trên X.

Trên X, một số người dùng thậm chí đặt câu hỏi về đường viền hàm của Jisoo, cho rằng hình ảnh ngoài đời của chị cả BLACKPINK khác với những bức ảnh đã qua lựa chọn góc chụp. Có ý kiến còn cho rằng họ từng nghĩ những hình ảnh khoe góc hàm của nữ idol đã được chỉnh sửa, nhưng video tại sự kiện lại cho thấy một diện mạo khác. Dẫu vậy, phản ứng cũng không hoàn toàn một chiều. Một bộ phận người hâm mộ lên tiếng bênh vực Jisoo, cho rằng cô vốn sở hữu đường nét mềm mại, phần hàm không quá góc cạnh và việc một góc quay thiếu lợi thế không thể trở thành lý do để phủ nhận nhan sắc của nữ idol.

Những bài đăng về chiếc cằm kém thon gọn của Jisoo hút lượng tương tác lớn.

Nhiều ý kiến cũng bênh vực Jisoo, đồng thời cảm thán trước vẻ đẹp của Vương Sở Nhiên.

Thực tế, Jisoo vốn có gương mặt nhỏ với phần xương hàm bé, cổ to không thuộc kiểu đường nét sắc sảo hay có góc hàm rõ nét. Khi nhìn chính diện, đặc điểm này tạo nên vẻ ngọt ngào và cũng là một phần làm nên diện mạo đặc trưng của cô. Tuy nhiên, ở góc nghiêng, đặc biệt khi cúi nhẹ đầu, vùng dưới cằm có thể trông đầy đặn hơn. Cảm giác này cũng dễ nhận thấy khi cô đứng cạnh những người có cấu trúc khuôn mặt và tỷ lệ cổ khác biệt. Gương mặt của nữ idol cũng dễ trông bị nọng hơn nếu chỉ tăng cân lên một chút. Dù vậy, điều này cũng phần nào cho thấy vẻ đẹp tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ của Jisoo.

Cấu trúc xương hàm và cổ của Jisoo dễ khiến cô trông bị đầy đặn hơn nếu tăng cân.

Trong khi đó, Vương Sở Nhiên lại sở hữu kiểu nhan sắc có độ tương phản khá rõ. Nữ diễn viên gây ấn tượng với khuôn mặt thon dài, đường viền hàm sắc nét và phần cổ trông cao, thanh mảnh. Khi hai người đứng cạnh nhau, sự khác biệt về tỷ lệ gương mặt càng tạo độ chênh lệch cho người nhìn. Một bên là nét đẹp mềm mại, ngọt ngào của Jisoo; bên còn lại là vẻ sắc sảo, thanh thoát của Vương Sở Nhiên. Đây cũng là lý do những khung hình chụp chung dễ trở thành chủ đề so sánh, dù thực tế mỗi người sở hữu một kiểu nhan sắc riêng.

Vương Sở Nhiên ghi điểm với nhan sắc ấn tượng.

Dẫu vậy, Jisoo vẫn là xứng danh "main event" của sự kiện. Theo Jing Daily, sự kiện lần này quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của Cbiz nhưng chị cả BLACKPINK vẫn là một trong những nhân vật giữ vai trò trung tâm. Những đãi ngộ dành cho nữ idol cũng phần nào cho thấy vị thế của cô trong chiến lược hình ảnh của Dior tại thị trường châu Á.

Những khoảnh khắc khác tại sự kiện Jisoo vẫn gây thương nhớ với vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười tươi, làn da sáng và thần thái dịu dàng quen thuộc. Cô cũng là ngôi sao duy nhất diện trang phục thuộc BST Xuân Hè 2027 của Dior, một thiết kế mới chưa được mở bán trên thị trường. Những tranh luận vẫn xôn xao sau khi sự kiện đã kết thúc được 1 thời gian cũng phần nào cho thấy sức hút của công chúa Dior.

Ảnh: Instagram, Weibo.