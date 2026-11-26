Một trong những chi tiết được công chúng quan tâm nhất là quá trình giảm cân của Jennifer.

Jennifer Barreto, đại diện Puerto Rico, vừa làm nên lịch sử khi đăng quang Miss Universe 2026, trở thành người mẹ đầu tiên giành được chiếc vương miện danh giá này. Ở tuổi 27, cô không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, vóc dáng cân đối và phong thái tự tin mà còn khiến công chúng ngưỡng mộ với hành trình chuẩn bị đầy nỗ lực. Đáng chú ý, trước khi bước lên sân khấu hoa hậu, Jennifer từng giảm khoảng 32kg, đồng thời dành nhiều tháng rèn luyện hình thể và kỹ năng trình diễn. Từ một người gần như chưa có kinh nghiệm thi sắc đẹp, cô đã từng bước hoàn thiện bản thân để chinh phục đấu trường quốc tế.

Jennifer Barreto năm nay 27 tuổi, đã kết hôn và có một cô con gái 7 tuổi. Trước khi bước vào hành trình thi hoa hậu, cô có công việc chuyên môn trong lĩnh vực tâm lý học và công tác xã hội. Người đẹp sở hữu hai bằng thạc sĩ, lần lượt về tâm lý học và công tác xã hội lâm sàng, đồng thời từng làm chuyên gia phòng ngừa, hỗ trợ xây dựng các chương trình bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Jennifer Barreto trước và sau khi giảm cân thành công

Điều khiến câu chuyện của Jennifer trở nên đặc biệt là cô không xuất thân từ giới giải trí hay có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Trước khi tham gia Miss Universe Puerto Rico, người đẹp gần như chưa có kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp. Cô bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi từ mùa hè năm 2025, sau đó từng bước làm quen với việc tạo dáng, catwalk và thể hiện bản thân trước ống kính. Theo chia sẻ được truyền thông Puerto Rico đăng tải, Jennifer đã dành khoảng một năm để chuẩn bị cho hành trình chinh phục vương miện.

Một trong những chi tiết được công chúng quan tâm nhất là quá trình giảm cân của Jennifer. Người đẹp tiết lộ đã giảm khoảng 70 pound, tương đương gần 32kg, trước khi bước vào cuộc thi. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị thể chất kéo dài khoảng một năm, chứ không phải sự thay đổi diễn ra trong thời gian ngắn. Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Jorge Pabón, Jennifer từng chia sẻ về món ăn xuất hiện thường xuyên trong thực đơn của mình: khoai lang ruột vàng và thịt gà tây xay. Đây là món ăn cô nhắc đến như một phần quen thuộc trong giai đoạn kiểm soát cân nặng. Thay vì liên tục thay đổi thực đơn, người đẹp lựa chọn một món ăn đơn giản để duy trì kế hoạch ăn uống và kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào cơ thể.

Đáng chú ý, Jennifer không đặt mục tiêu giảm cân sát ngày thi. Cô chủ động lên kế hoạch hoàn thành phần lớn quá trình này trước giai đoạn cuối của cuộc thi, để khi bước vào những ngày tranh tài có thể ăn uống linh hoạt hơn, đảm bảo năng lượng cho các hoạt động kéo dài. Trong cuộc phỏng vấn, cô cho biết muốn có thể thưởng thức những món ăn yêu thích như chocolate hay các món ăn truyền thống mà không còn phải duy trì chế độ ăn kiêng quá khắt khe. Cách chuẩn bị này cho thấy Jennifer chú trọng đến việc phân chia từng giai đoạn thay vì chỉ tập trung vào con số cân nặng. Khi đã hoàn thành mục tiêu hình thể, cô có thể chuyển trọng tâm sang duy trì thể lực, giữ tinh thần ổn định và đảm bảo năng lượng cho các phần thi. Dù vậy, thực đơn của Jennifer chỉ phản ánh lựa chọn cá nhân trong quá trình chuẩn bị, không phải công thức giảm cân phù hợp với tất cả mọi người. Việc giảm cân an toàn vẫn cần được điều chỉnh theo thể trạng, nhu cầu dinh dưỡng và hướng dẫn chuyên môn.

Bên cạnh thay đổi về vóc dáng, Jennifer còn phải dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng sân khấu. Với một người chưa có nền tảng người mẫu hay kinh nghiệm thi hoa hậu, catwalk là thử thách không nhỏ. Cô cần làm quen với cách bước đi, giữ thăng bằng khi di chuyển trên giày cao gót, kiểm soát biểu cảm và tạo dáng sao cho phù hợp với từng phần trình diễn. Theo những thông tin được chia sẻ về quá trình chuẩn bị, Jennifer đã học catwalk, luyện kỹ năng trình diễn và cả cách trả lời ứng xử. Những nỗ lực ấy được thể hiện rõ khi cô xuất hiện trên sân khấu Miss Universe 2026. Dù là gương mặt mới trong giới sắc đẹp, người đẹp vẫn cho thấy phong thái tự tin, những bước đi dứt khoát và khả năng làm chủ sân khấu khá tốt.

Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, Jennifer còn ghi điểm nhờ nền tảng học vấn và kinh nghiệm làm việc với cộng đồng. Trong phần thi ứng xử, cô thể hiện quan điểm về vai trò của người lãnh đạo, nhấn mạnh sự cần thiết của năng lực, tinh thần làm gương và khả năng lắng nghe nhu cầu của cộng đồng. Đây cũng là phần thể hiện giúp cô cho thấy bản thân không chỉ là một thí sinh có vóc dáng nổi bật mà còn có chiều sâu trong suy nghĩ và khả năng truyền tải thông điệp.

Chiến thắng của Jennifer Barreto vì thế không chỉ đánh dấu một cột mốc đặc biệt với Puerto Rico mà còn là thành quả của hành trình chuẩn bị nhiều tháng. Từ một người mẹ có công việc riêng, chưa từng quen với sân khấu hoa hậu, cô đã chủ động thay đổi vóc dáng, học hỏi kỹ năng trình diễn và rèn luyện bản lĩnh để bước lên đấu trường quốc tế. Hơn 30kg giảm được chỉ là một phần trong hành trình ấy; điều đáng chú ý hơn là sự kiên trì và khả năng thích nghi của Jennifer. Ở tuổi 27, cô đã trở thành Miss Universe 2026, đồng thời truyền cảm hứng về việc dám bắt đầu một hành trình mới và nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình.