Dù gần đây liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi nhưng Ngu Thư Hân vẫn đứng đầu ở khoản ăn mặc.

Ngu Thư Hân vừa có thêm một dấu ấn đáng chú ý trong địa hạt thời trang khi được Vogue Trung Quốc xướng tên ở hạng mục "Nữ nghệ sĩ có phong cách đời thường đẹp nhất năm 2026". Tuy nhiên, danh hiệu mới cũng xuất hiện đúng thời điểm nữ diễn viên liên tiếp vướng vào những tranh luận về cách lựa chọn trang phục, khiến gu thời trang của cô trở thành chủ đề bàn tán theo một cách không hẳn tích cực.

Ngu Thư Hân được Vogue Trung vinh danh là "Nữ nghệ sĩ có phong cách đời thường đẹp nhất năm 2026".

Cụ thể, tài khoản chính thức của Vogue Trung Quốc công bố danh sách những gương mặt được vinh danh trong bảng xếp hạng Best Dressed 2026. Ở hạng mục dành cho phong cách đời thường, Ngu Thư Hân được lựa chọn với lời nhận xét: "Biết cách sử dụng màu sắc và phụ kiện để tô điểm cho trang phục hằng ngày, mỗi lần nhìn vào tủ đồ của cô đều có cảm giác như đang mở một chiếc hộp bí ẩn". Đây cũng là điểm đặc trưng trong phong cách của nữ diễn viên: không quá bó buộc vào một công thức cố định mà thường xuyên thay đổi màu sắc, kiểu dáng và cách phối phụ kiện để tạo nên diện mạo mới mẻ.

Trước đó, Vogue đã mở cổng bình chọn trực tuyến cho hạng mục Best Daily Outfit, quy tụ 20 nữ nghệ sĩ, trong đó có cả Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Cúc Tịnh Y, Châu Dã, Vương Sở Nhiên và Âu Dương Na Na. Việc Ngu Thư Hân được công bố là gương mặt chiến thắng khiến cuộc so kè giữa cô và Triệu Lộ Tư càng được chú ý. Bởi nếu Triệu Lộ Tư thường ghi điểm với những bộ trang phục trẻ trung, nịnh mắt và có tính ứng dụng cao thì Ngu Thư Hân lại có xu hướng thử nghiệm nhiều màu sắc và phụ kiện nổi bật hơn. Hai mỹ nhân đại diện cho hai hướng tiếp cận thời trang đời thường khá khác biệt, nhưng đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và sức ảnh hưởng đáng kể trên mạng xã hội.

Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư với phong cách đời thường.

Nhìn lại những lần xuất hiện ngoài đời, dễ hiểu vì sao Ngu Thư Hân được Vogue đánh giá cao ở khả năng biến hóa. Nữ diễn viên thường lựa chọn những món đồ mang tinh thần Y2K, kết hợp áo ôm, chân váy ngắn, quần jeans, áo khoác dáng lửng cùng loạt phụ kiện bắt mắt. Cô cũng không ngại thử nghiệm những bảng màu ngọt ngào như hồng, xanh pastel, vàng bơ hay những cách phối nhiều lớp có phần tinh nghịch. Điểm mạnh của Ngu Thư Hân nằm ở khả năng tạo ra tổng thể có cá tính riêng, thay vì chỉ mặc những món đồ đang thịnh hành. Ngay cả những item khá cơ bản cũng thường được cô làm mới bằng túi xách, mũ, kính mắt, tất hoặc trang sức có màu sắc tương phản.

Dẫu vậy, phong cách càng nổi bật thì khả năng gây tranh luận cũng càng lớn. Mới đây nhất, loạt ảnh chụp theo chủ đề nhà bếp mà Ngu Thư Hân đăng tải tối 15/11 đã tạo nên một cuộc tranh cãi lớn. Nữ diễn viên đội mũ lưỡi trai màu hồng, diện chiếc tạp dề hai dây cùng tông với phần lưng khoét rộng, để lộ khá nhiều da thịt ở phía sau.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, một bộ phận khán giả cho rằng tạo hình này quá táo bạo, không thực sự phù hợp với hình ảnh mà Ngu Thư Hân thường xây dựng. Đáng chú ý, không chỉ người ngoài mà một số người hâm mộ cũng để lại bình luận khuyên cô gỡ ảnh, lo ngại những khán giả nhỏ tuổi có thể bắt chước cách phối đồ. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng đây đơn thuần là một thử nghiệm thời trang, không nên đánh đồng việc để lộ lưng với hành động cố tình gây chú ý. Tranh cãi càng lan rộng khi loạt ảnh sau đó được gỡ khỏi các nền tảng cá nhân. Tính đến thời điểm các bài báo đưa tin, nữ diễn viên và studio chưa công khai giải thích lý do xóa bài.

Outfit với tạp dề, không kèm áo bên trong khiến Ngu Thư Hân nhận về làn sóng chỉ trích.

Trước đó, Ngu Thư Hân cũng từng khiến công chúng bàn tán bởi những lựa chọn trang phục mang màu sắc ngọt ngào, gợi cảm và có phần phô diễn đường cong. Với nữ diễn viên, thời trang dường như không chỉ dừng lại ở việc mặc đẹp mà còn là cách thể hiện cá tính, tạo dấu ấn riêng giữa dàn mỹ nhân Cbiz. Tuy nhiên, ranh giới giữa phá cách và gây tranh cãi đôi khi khá mong manh, đặc biệt khi một bộ trang phục được đặt trong bối cảnh không phải ai cũng có cùng cách cảm nhận.

Những bộ cánh hở hang khi đi làm của Ngu Thư Hân cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Dù vậy, danh hiệu từ Vogue vẫn là sự ghi nhận đáng chú ý đối với sức ảnh hưởng thời trang của Ngu Thư Hân. Việc cô được đánh giá cao ở hạng mục phong cách đời thường cho thấy khả năng tạo xu hướng và xây dựng hình ảnh cá nhân không chỉ đến từ những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ. Có lẽ, chính sự khó đoán trong phong cách cũng là yếu tố khiến Ngu Thư Hân luôn có mặt trong những cuộc thảo luận thời trang sôi nổi của công chúng.

Ảnh: Weibo, Instagram.