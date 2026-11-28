Shin Min Ah chia sẻ cô đã phải giảm cân để mặc vừa những bộ váy trong Hoàng Hậu Tái Hôn.

Đằng sau những bộ váy hoàng gia lộng lẫy, tôn đường cong trong The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn) là cả một quá trình chuẩn bị ngoại hình của Shin Min Ah. Mới đây, nữ diễn viên tiết lộ đã chủ động giảm cân trước khi phim bấm máy để phù hợp hơn với hình tượng hoàng hậu Navier. Không chỉ vậy, mỹ nhân 42 tuổi còn chia sẻ những thay đổi trong chế độ ăn uống và thói quen vận động, cho thấy cô cũng đã bắt đầu chú trọng hơn đến việc duy trì vóc dáng khi bước vào độ tuổi U45.

Shin Min Ah phải giảm cân để nhập vai trong Hoàng Hậu Tái Hôn.

Trong phim, Shin Min Ah đảm nhận vai Navier – hình tượng hoàng hậu thông minh, điềm tĩnh và luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Bên cạnh diễn xuất, diện mạo của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen nhờ loạt trang phục xa hoa, đặc biệt là những bộ váy dạ hội cầu kỳ với phần eo được chiết gọn, corset ôm sát và chân váy xòe rộng. Đặc thù của dòng phim cổ trang giả tưởng khiến ngoại hình của dàn diễn viên trở thành một phần quan trọng trong việc xây dựng thế giới hoàng gia trên màn ảnh.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, bà xã Kim Woo Bin cho biết cô đã giảm cân trước khi bắt đầu ghi hình. Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đã giảm một chút cân nặng trước khi vào phim. Tôi vẫn còn khá nhiều cân cần giảm. Vì liên tục phải tham gia các dự án nên tôi nhận thấy mình cần giảm cân và bắt đầu chú ý hơn đến việc quản lý ngoại hình".

Minh tinh xứ Hàn cũng nhắc về những bất tiện khi phải mặc váy hoàng gia trong thời gian dài. Càng về những tập cuối, trang phục càng trở nên bó sát, khiến cơ thể có cảm giác khó chịu, tuần hoàn không được thoải mái và thậm chí dễ bị sưng phù. Shin Min Ah hài hước cho biết trải nghiệm này khiến cô thoáng nghĩ đến việc những người phụ nữ thời xưa phải mặc váy như vậy mỗi ngày vất vả đến mức nào. Dù vậy, mỹ nhân sinh năm 1984 vẫn xem đây là một trải nghiệm thú vị bởi cô có cơ hội thử sức với rất nhiều thiết kế lộng lẫy mà những vai diễn thông thường khó có được.

Đáng chú ý, việc giảm cân cho vai diễn cũng trùng với giai đoạn Shin Min Ah bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt ngoài đời. Trong một cuộc trò chuyện trên kênh YouTube của Lee Eun Ji hồi cuối tháng 10, nữ diễn viên tiết lộ trước đây cô gần như không phải ăn kiêng hay tập luyện quá nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng. Tuy nhiên, khi nhận thấy những chiếc quần từng mặc không còn vừa vặn như trước, nữ minh tinh quyết định đã đến lúc phải chú ý hơn đến cơ thể.

Nữ diễn viên chia sẻ trên You Quiz on the Block rằng đang cố gắng giảm lượng carbohydrate và natri nạp vào cơ thể, đồng thời ưu tiên những thực phẩm như rau xanh, trái cây, salad và súp rau củ trước bữa ăn chính. Một số món ăn cô yêu thích gồm canh cà chua, bơ, dầu olive, thịt và cá.

Không chỉ thay đổi chế độ ăn, Shin Min Ah còn khá linh hoạt trong việc lựa chọn bộ môn vận động. Cô từng thử Pilates và ballet nhưng nhận thấy không phải phương pháp nào cũng thực sự phù hợp với mình. Hiện tại, nữ diễn viên ưu tiên đi bộ, giãn cơ và những hình thức vận động nhẹ nhàng hơn.

Có thể thấy, phương pháp giữ dáng của Shin Min Ah không xoay quanh những bài tập cường độ cao hay chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt. Thay vào đó, cô điều chỉnh khẩu phần, chú ý hơn đến thành phần thực phẩm, kết hợp đi bộ và giãn cơ để duy trì thể trạng. Đây cũng là những thói quen tương đối dễ áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Việc ăn rau trước bữa chính giúp bổ sung chất xơ, trong khi duy trì vận động thường xuyên góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Vóc dáng mảnh mai, thon gọn ở độ tuổi 42 của Shin Min Ah.

Ảnh: Instagram.