Từ cấu trúc hình học và màu sắc táo bạo đến những màn kết hợp bất ngờ, Canifa mở ra câu chuyện giao thoa cá tính ấn tượng trên sàn diễn Aquafina Vietnam International Fashion Week thu đông năm nay.

‏Nét giao thoa giữa nhịp điệu quen thuộc và ngôn ngữ thời trang bứt phá ‏

‏Tại Aquafina Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2026, BST Patterns of Life | Canifa by Lê Hà đã ra mắt trên sàn diễn, lấy cảm hứng từ những nhịp điệu đa dạng của cuộc sống. Mỗi cá nhân, mỗi thế hệ đều mang một sắc thái và cách chuyển động riêng và khi những khác biệt ấy gặp gỡ, chúng cùng tạo nên một tổng thể sống động, đa chiều. Tinh thần đó cũng trở thành điểm khởi đầu cho tư duy thiết kế của BST: tôn vinh cá tính riêng, khuyến khích sự tự do biểu đạt và phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc về phong cách.‏

‏Patterns of Life khai thác sự đối thoại đa chiều giữa cảm hứng thân thuộc và tư duy thiết kế đương đại. Điểm nhấn nằm ở cách ứng dụng các yếu tố hình học, biến những đường nét, mảng khối và họa tiết cơ bản thành hệ thống ngôn ngữ thị giác có tính nhịp điệu. Các cấu trúc được sắp đặt, lặp lại và biến tấu, tạo nên những chuyển động thị giác ấn tượng trên bề mặt trang phục. Đặc biệt, sự kết hợp giữa các gam màu nổi bật, những cặp sắc độ tương phản và cách phối màu mới mẻ mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, làm nổi bật tinh thần phá cách và phóng khoáng của BST.‏

‏Điểm thú vị trong các thiết kế thuộc BST Patterns of Life nằm ở cách NTK Lê Hà làm mới những form dáng và chất liệu vốn đã quá đỗi quen thuộc trong tủ đồ thường ngày. Từ chiếc sơ mi, áo khoác gió đến những thiết kế mang tính ứng dụng cao, tất cả đều được tiếp cận sáng tạo thông qua sự kết hợp chất liệu, xử lý bề mặt, phối màu và biến tấu cấu trúc. Vẫn là những item gần gũi, những kiểu dáng dễ nhận diện, nhưng qua bàn tay tài tình của NTK Lê Hà, chúng được khoác lên diện mạo hoàn toàn mới: cá tính, giàu tính tạo hình và đầy bất ngờ khi xuất hiện trên sàn diễn. ‏

‏Trên sàn diễn, các thiết kế tạo thành một flow liền mạch và xuyên suốt, nhưng cũng có những đối lập thú vị khiến người xem thích thú. Sự thay đổi giữa chất liệu, họa tiết, màu sắc và cách xử lý cấu trúc giúp mỗi set đồ mang một cá tính riêng, khi nổi bật, giàu năng lượng, khi lại tạo điểm nhấn bằng chiều sâu và sắc trâm của các mảng màu. Chính cách tổ chức các yếu tố thị giác này tạo nên tinh thần ‏‏empowered play‏‏ - tự do thử nghiệm và không ngại bước ra khỏi những giới hạn có sẵn. ‏

‏Màn giao thoa ấn tượng của những cá tính khác biệt‏

‏Một điểm nhấn đặc biệt khác của Patterns of Life chính là sự đa dạng trong dàn người mẫu trình diễn. Không giới hạn ở những chuẩn mực ngoại hình quen thuộc, sàn diễn quy tụ nhiều sắc thái và cá tính khác nhau: khác màu tóc, khác màu da, khác vóc dáng, đa dạng nét đẹp và cũng có những sự tương đồng thú vị. Mỗi gương mặt mang đến một màu sắc riêng, góp phần mở rộng cách nhìn về vẻ đẹp trong cuộc sống. Nhờ concept trình diễn đa dạng, cách dàn dựng giàu tính sáng tạo và sự tương tác giữa các người mẫu, sân khấu Patterns of Life trở thành một bức tranh đa sắc thực thụ. Ở đó, không có một hình mẫu duy nhất cho cái đẹp, mà chính sự khác biệt và giao thoa giữa những cá tính đã tạo nên sức hút, cảm hứng và dấu ấn riêng cho toàn bộ màn trình diễn.‏

‏Màn giao thoa đặc biệt giữa hai thương hiệu quốc dân & sự xuất hiện của dàn Model Kid‏

‏Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của BST là màn kết hợp giữa Canifa và Xe đạp Thống Nhất - hai thương hiệu Việt Nam đã hiện diện trong đời sống của nhiều thế hệ. Nếu Canifa gắn bó với các gia đình qua những trải nghiệm thời trang thường ngày, Xe đạp Thống Nhất lại lưu giữ dấu ấn qua những hành trình và ký ức thân thuộc. Cuộc gặp gỡ giữa hai thương hiệu quốc dân trên sàn diễn tạo nên một điểm giao thoa thú vị giữa di sản quen thuộc và tinh thần sáng tạo đương đại. Hình ảnh bánh xe, những vòng quay và chuyển động liên tục cũng cộng hưởng với ý niệm về nhịp điệu cuộc sống mà BST hướng đến.‏

‏Bên cạnh đó, sự góp mặt của các tài năng nhí từ Model Kid Vietnam 2026 mang đến một sắc thái tươi mới cho show diễn. Những gương mặt ở độ tuổi, cá tính và phong cách khác nhau cùng xuất hiện trên một sàn diễn chuyên nghiệp, thể hiện tinh thần đa dạng và không giới hạn của Patterns of Life. Đây cũng là cách Canifa đưa câu chuyện thời trang đến gần hơn với đời sống, nơi mỗi thành viên đều có thể tìm thấy tiếng nói riêng trong một bức tranh chung.‏

‏Giao thoa cùng sàn diễn thời trang quốc tế - Hành trình không ngừng mở rộng giới hạn sáng tạo‏

‏Hơn 10 mùa đồng hành cùng Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW), Canifa không ngừng mở rộng giới hạn sáng tạo, đưa thời trang vượt ra khỏi khuôn khổ của những sản phẩm ứng dụng thường ngày. Sàn diễn AVIFW trở thành không gian để thương hiệu thử nghiệm những ý tưởng thiết kế mới, khai thác chiều sâu nghệ thuật và kỹ thuật xử lý chất liệu, đồng thời thể hiện những góc nhìn đa dạng hơn về thời trang Việt Nam.‏

‏Qua từng mùa, AVIFW cũng ghi dấu những bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển sản phẩm của Canifa - từ việc giới thiệu các chất liệu chủ lực như Cotton USA, len lông cừu Woolmark, đến những cột mốc ra mắt các dòng sản phẩm chiến lược như Canifa S năm 2024 và Canifa Premium năm 2025. Mỗi lần trở lại sàn diễn và giới thiệu BST mới, Canifa thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng sáng tạo và hành trình không ngừng làm mới mình.‏

‏Với Patterns of Life | Canifa by Lê Hà, hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng một góc nhìn sáng tạo và phá cách: không có cá tính nào cần phải hòa tan để thuộc về một tập thể, cũng không có giới hạn nào ngăn cản những khác biệt tìm thấy tiếng nói chung. Chính sự giao thoa giữa các sắc thái riêng biệt đã tạo nên nhịp điệu sống động của bức tranh cuộc sống Patterns of Life rực rỡ.‏