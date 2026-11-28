Hóa thân thành Rashta trong Hoàng Hậu Tái Hôn, Lee Se Young phải che ô cả ngày râm, bôi kem chống nắng mỗi giờ.

Ngày 26/11, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc sau khi Hoàng Hậu Tái Hôn lên sóng, nữ diễn viên Lee Se Young đã tiết lộ quá trình chuẩn bị ngoại hình cho vai Rashta. Nhân vật vốn được khắc họa với vẻ đẹp nổi bật trong nguyên tác webtoon, thường xuất hiện cùng những bộ váy cầu kỳ và bảng màu rực rỡ. Điều này khiến nữ diễn viên cảm thấy áp lực phải xây dựng diện mạo tương xứng khi chuyển thể lên màn ảnh. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là màu da.

Để hóa thân thành nhân vật này, Lee Se Young đã thực hiện nhiều liệu trình làm sáng da, tập luyện để điều chỉnh vóc dáng và chăm chút từng bộ trang phục. Lee Se Young cho biết cô không thể thoải mái lựa chọn trang phục theo bảng màu cá nhân như thường ngày, bởi Rashta cần mang đến cảm giác tươi sáng và nổi bật. Vì vậy, nữ diễn viên đã thực hiện nhiều liệu trình laser toning để làm sáng da, mang ô che nắng ngay cả khi trời không nắng và thoa lại kem chống nắng mỗi giờ.

Việc chuẩn bị cũng không dừng ở làn da, Lee Se Young tập luyện để tăng cơ, đồng thời giảm đáng kể lượng mỡ cơ thể với mong muốn điều chỉnh phần thân trên, giúp lồng ngực trông nhỏ hơn và tạo đường nét phù hợp với trang phục. Những chiếc váy cũng thường xuyên được chỉnh sửa để ôm sát cơ thể. Nữ diễn viên thừa nhận cô chưa từng quản lý hình thể kỹ lưỡng đến vậy, kể cả khi tham dự các lễ trao giải.

Theo một chia sẻ khác trong quá trình quảng bá phim, Lee Se Young còn tiết lộ đã giảm khoảng 8 kg sau khi tăng cân trong thời gian nghỉ ngơi hậu dự án Motel California. Cô muốn Rashta sở hữu diện mạo xinh đẹp đúng như hình dung của mình khi đọc nguyên tác. Có thể thấy, những bộ váy xa hoa trên màn ảnh chỉ là phần nổi của quá trình chuẩn bị kéo dài, từ chăm sóc da, tập luyện cho đến điều chỉnh trang phục.

Bên cạnh màn lột xác cho vai Rashta, câu chuyện về nhan sắc của Lee Se Young từ thuở nhỏ cũng khiến công chúng tò mò. Sinh năm 1992, nữ diễn viên bắt đầu xuất hiện trước ống kính từ khi mới khoảng 4 tuổi. Lý do gia đình đưa cô vào showbiz bắt nguồn từ một nỗi lo khá đặc biệt: sợ con gái bị bắt cóc.

Lee Se Young từng kể rằng mẹ cô vô cùng bất an trước tình trạng bắt cóc trẻ em tại Hàn Quốc thời điểm đó. Vì con gái có ngoại hình nổi bật, thường xuyên được người lạ chú ý và khen ngợi, gia đình lo cô có thể trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Họ nghĩ rằng nếu gương mặt Lee Se Young được nhiều người biết đến, việc tìm kiếm và nhận diện cô bé trong trường hợp xảy ra sự cố sẽ thuận lợi hơn.

Những bức ảnh thời thơ ấu của Lee Se Young từng được chia sẻ lại cũng phần nào lý giải sự chú ý mà cô nhận được từ nhỏ. Cô bé sở hữu đôi mắt to, đường nét gương mặt thanh tú và vẻ ngoài sáng sủa, thường được khán giả nhận xét trông như búp bê. Nhan sắc ấy tiếp tục thay đổi theo thời gian, từ hình ảnh diễn viên nhí đáng yêu đến diện mạo trưởng thành, nữ tính hiện tại.

Ảnh: IGNV, Internet