Tóc Tiên từng có một phiên bản bánh mì khá đặc biệt: Không dùng bánh mì truyền thống mà lấy ớt chuông vàng làm phần vỏ, bên trong kết hợp cá hồi, cà chua bi và rau rocket.

Ở tuổi 37, Tóc Tiên vẫn thường gây chú ý với vóc dáng săn chắc và phong cách sống năng động. Bên cạnh việc tập luyện, chế độ ăn uống cũng là một trong những yếu tố được quan tâm khi nhắc đến diện mạo của nữ ca sĩ. Một trong những món ăn đáng chú ý trong thực đơn của cô là phiên bản bánh mì không carb với cách chế biến khá khác lạ.

Thay cho ổ bánh mì quen thuộc, Tóc Tiên sử dụng hai phần ớt chuông vàng để tạo thành lớp vỏ, sau đó kẹp bên trong cá hồi, cà chua bi và rau rocket. Món ăn có màu sắc bắt mắt, phần nhân đầy đặn nhưng vẫn giữ được cảm giác tươi nhẹ từ các loại rau củ. Đây cũng là gợi ý thú vị cho những ai muốn thay đổi cách ăn rau củ, bổ sung protein và hạn chế tinh bột trong bữa ăn.

1. Ớt chuông vàng

Đảm nhận vai trò bao bọc toàn bộ phần nhân thay cho vỏ bánh mì truyền thống, ớt chuông vàng ghi điểm nhờ hàm lượng calo thấp, giàu nước và dồi dào vitamin C. Đây là vi chất thiết yếu tham gia vào quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước gốc tự do. Ngoài ra, nhóm sắc tố thực vật carotenoid trong ớt chuông cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe làn da, rất lý tưởng cho những ai đang kiểm soát cân nặng.

2. Cà chua bi

Những trái cà chua bi đỏ mọng không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn bổ sung vitamin C, kali và đặc biệt là lycopene. Hoạt chất carotenoid này được nhiều nghiên cứu đánh giá cao nhờ khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa và hỗ trợ làn da chống chọi tốt hơn với tia cực tím. Dù vậy, việc ăn cà chua chỉ đóng vai trò hỗ trợ từ bên trong chứ không thể thay thế kem chống nắng hay các bước che chắn hằng ngày.

3. Rau rocket

Rau rocket (arugula) với vị cay nồng nhẹ đặc trưng là nguyên liệu quen thuộc trong các món salad kiểu Âu. Loại rau lá xanh này cung cấp folate (hỗ trợ tái tạo tế bào mới), vitamin A, vitamin K (cần thiết cho quá trình đông máu và mật độ xương) cùng lượng chất xơ dồi dào giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, nhẹ bụng.

4. Cá hồi

Để khẩu phần không bị thiếu hụt năng lượng, cá hồi là mảnh ghép hoàn hảo nhờ nguồn protein chất lượng cao cùng axit béo omega-3 (EPA và DHA). Nhóm chất béo không bão hòa này không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp điều hòa phản ứng viêm, củng cố hàng rào bảo vệ và duy trì độ ẩm tự nhiên cho da. Bên cạnh đó, protein từ cá hồi cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể tự tổng hợp collagen, dù bản thân loại cá này không phải nguồn bổ sung collagen trực tiếp đáng kể.

Điểm thú vị trong món ăn của Tóc Tiên nằm ở cách thay thế nguyên liệu quen thuộc bằng những lựa chọn giàu dinh dưỡng hơn. Khi dùng ớt chuông thay cho bánh mì, món ăn gần như loại bỏ phần tinh bột từ lớp vỏ truyền thống, đồng thời tăng lượng rau củ trong khẩu phần. Kết hợp cùng cá hồi giàu protein và chất béo omega-3, đây là một cách xây dựng bữa ăn có sự cân đối giữa các nhóm dưỡng chất.

Chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, protein chất lượng và chất béo không bão hòa thường được khuyến khích trong việc duy trì sức khỏe lâu dài. Các vitamin và hợp chất chống oxy hóa từ thực vật góp phần bảo vệ tế bào, trong khi protein cung cấp nguyên liệu cho quá trình tái tạo mô. Những yếu tố này cũng có ý nghĩa đối với sức khỏe làn da khi được duy trì cùng thói quen sinh hoạt hợp lý.

Tất nhiên, không một món ăn đơn lẻ nào có thể quyết định tốc độ lão hóa hay trực tiếp cân bằng nội tiết tố. Giá trị thực sự của chiếc "bánh mì" độc đáo này nằm ở việc biến thực đơn healthy trở nên ngon miệng, đẹp mắt và dễ duy trì mỗi ngày - tiền đề quan trọng nhất để nuôi dưỡng làn da và vóc dáng bền vững theo thời gian.

Ảnh: FBNV