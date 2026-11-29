Trong giai đoạn tới, bài toán của Louis Vuitton không đơn thuần là tạo thêm sản phẩm mới hay tổ chức những chiến dịch quảng bá quy mô lớn.

Từng là biểu tượng gần như không thể thay thế của ngành hàng xa xỉ, Louis Vuitton đang trải qua giai đoạn khó khăn hiếm thấy. Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, thương hiệu Pháp liên tiếp ghi nhận doanh số đi xuống trong năm 2024 và 2025. Bước sang năm 2026, triển vọng vẫn chưa thực sự sáng sủa khi Goldman Sachs dự báo doanh thu tiếp tục giảm, trong bối cảnh nhiều đối thủ đang cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn. Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi về sức hút của một trong những đế chế thời trang quyền lực nhất thế giới: Liệu Louis Vuitton có đang chạm đến giới hạn tăng trưởng sau nhiều năm mở rộng?

1. Từ thời kỳ tăng trưởng bùng nổ đến chuỗi năm doanh thu đi xuống

Trong giai đoạn 2018-2022, Louis Vuitton từng có bước tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu ước tính tăng từ khoảng 10 tỷ euro lên gần 20 tỷ euro. Thương hiệu tiếp tục duy trì quy mô doanh thu ở mức cao trong năm 2023, nhờ sức mua hàng xa xỉ phục hồi mạnh sau đại dịch, cùng nhu cầu lớn đối với túi xách, đồ da và các sản phẩm mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này bắt đầu chững lại từ năm 2024. Theo ước tính của Morgan Stanley được truyền thông tài chính dẫn lại, doanh thu Louis Vuitton giảm khoảng 1,5% trong năm 2024, xuống còn khoảng 21,1 tỷ euro. Sang năm 2025, con số này tiếp tục giảm khoảng 6%, còn 20,8 tỷ euro. Đây là hai năm liên tiếp thương hiệu ghi nhận doanh thu đi xuống, trái ngược với giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó.

Theo phân tích của Goldman Sachs được Business of Fashion đăng tải, doanh thu Louis Vuitton có thể tiếp tục giảm khoảng 5% trong năm 2026, xuống còn 19,5 tỷ euro. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, thương hiệu sẽ trải qua năm thứ ba liên tiếp suy giảm doanh số. Đáng chú ý, Chanel được dự báo có khả năng vượt Louis Vuitton để trở thành thương hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới xét theo doanh thu vào năm 2027.

2. Hermès vượt Louis Vuitton trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu

Không chỉ chịu áp lực về doanh số, Louis Vuitton còn đánh mất vị trí dẫn đầu trong một bảng xếp hạng quan trọng của ngành hàng xa xỉ. Theo báo cáo Kantar BrandZ 2026, giá trị thương hiệu Louis Vuitton được định giá khoảng 87,5 tỷ USD, giảm 24,5 tỷ USD so với mức gần 112 tỷ USD của năm trước, tương đương mức giảm khoảng 22%.

Sự sụt giảm này khiến Louis Vuitton tụt xuống vị trí thứ hai trong nhóm thương hiệu xa xỉ có giá trị cao nhất, nhường vị trí dẫn đầu cho Hermès với mức định giá khoảng 113,1 tỷ USD. Chanel đứng thứ ba với 53,1 tỷ USD. Kantar cũng ghi nhận Louis Vuitton và Chanel là hai thương hiệu châu Âu hiếm hoi trong Top 100 toàn cầu có giá trị thương hiệu giảm so với năm trước, trong khi mức tăng trưởng bình quân của các thương hiệu châu Âu trong bảng xếp hạng đạt 14%. Cần lưu ý, giá trị thương hiệu và doanh thu là hai chỉ số khác nhau. Doanh thu phản ánh quy mô bán hàng, còn định giá của Kantar đánh giá giá trị mà tên tuổi thương hiệu đóng góp vào hoạt động kinh doanh. Vì vậy, việc Hermès vượt Louis Vuitton trong bảng xếp hạng này không đồng nghĩa Hermès đã có doanh thu lớn hơn. Dù vậy, kết quả vẫn cho thấy sức mạnh thương hiệu của Louis Vuitton đang chịu áp lực đáng kể.

3. Mở rộng quá nhiều có khiến bản sắc thương hiệu bị phân tán?

Một trong những yếu tố được đặt ra khi phân tích khó khăn của Louis Vuitton là chiến lược mở rộng hoạt động trong nhiều năm qua. Sau đại dịch, thương hiệu liên tục tăng cường sự hiện diện trong văn hóa đại chúng thông qua các màn hợp tác với nghệ sĩ, nhà thiết kế và người nổi tiếng. Bên cạnh thời trang, đồ da, đồng hồ và trang sức, Louis Vuitton còn mở rộng sang những lĩnh vực trải nghiệm như nhà hàng, quán cà phê và các sản phẩm ẩm thực.

Những hoạt động này giúp thương hiệu tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, đồng thời tạo thêm điểm chạm với công chúng ngoài phạm vi mua sắm thời trang. Tuy nhiên, khi một nhà mốt xa xỉ xuất hiện ở quá nhiều lĩnh vực, bài toán đặt ra là làm thế nào để duy trì sự nhất quán trong hình ảnh và giá trị cốt lõi. Nếu không được kết nối bằng một chiến lược rõ ràng, các hoạt động mở rộng có thể khiến khách hàng khó nhận diện đâu là bản sắc nổi bật nhất của thương hiệu. Ngoài ra, việc liên tục làm mới sản phẩm và tăng cường các chiến dịch quảng bá cũng chưa chắc đủ để duy trì sức mua trong dài hạn. Với một thương hiệu đã đạt quy mô rất lớn như Louis Vuitton, tăng trưởng không chỉ phụ thuộc vào độ phủ truyền thông mà còn nằm ở khả năng khiến khách hàng tiếp tục mong muốn sở hữu sản phẩm.

4. Khách hàng xa xỉ cũng đang cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiền

Bối cảnh kinh tế và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng góp phần tạo áp lực lên Louis Vuitton. Trong những năm gần đây, nhiều thương hiệu xa xỉ đã điều chỉnh giá bán, khiến khoảng cách giữa hàng hiệu và các sản phẩm cao cấp ở phân khúc thấp hơn ngày càng rõ rệt. Khi giá túi xách và phụ kiện tăng nhanh, người mua có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về chất lượng, tính ứng dụng và giá trị lâu dài trước khi quyết định chi tiền.

Đặc biệt, nhóm khách hàng mua hàng xa xỉ ở mức độ không thường xuyên có thể dễ dàng trì hoãn việc mua sắm khi kinh tế bất ổn hoặc chi phí sinh hoạt tăng cao. Trong khi đó, những khách hàng có khả năng chi trả lớn vẫn có nhiều lựa chọn khác, từ Hermès, Chanel đến các thương hiệu trang sức và đồng hồ cao cấp. LVMH cũng cho biết bộ phận Thời trang và Đồ da của tập đoàn - nơi có đóng góp lớn từ Louis Vuitton - ghi nhận doanh thu giảm 5% theo cơ sở trong năm 2025.

5. Louis Vuitton cần tìm lại động lực tăng trưởng

Louis Vuitton vẫn sở hữu lợi thế lớn về độ nhận diện, mạng lưới cửa hàng toàn cầu, di sản thương hiệu và những dòng sản phẩm mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, những lợi thế từng giúp nhà mốt duy trì vị thế dẫn đầu không đồng nghĩa với việc thương hiệu có thể đứng ngoài những thay đổi của thị trường.

Trong giai đoạn tới, bài toán của Louis Vuitton không đơn thuần là tạo thêm sản phẩm mới hay tổ chức những chiến dịch quảng bá quy mô lớn. Thương hiệu cần tìm lại sức hấp dẫn trong mắt khách hàng, đồng thời chứng minh rằng mức giá cao vẫn đi cùng giá trị khác biệt về thiết kế, chất lượng và trải nghiệm. Sự chững lại của Louis Vuitton cũng phản ánh một thực tế rộng hơn: ngay cả những tên tuổi quyền lực nhất trong ngành xa xỉ cũng không thể tăng trưởng mãi nếu chỉ dựa vào hào quang quá khứ. Khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng và các đối thủ liên tục củng cố vị thế, thương hiệu sẽ phải chứng minh sức hút bằng chính sản phẩm và giá trị mà mình mang lại.