Trấn Thành vừa đăng tải loạt ảnh selfie cận mặt, tự tin khoe làn da ở ngưỡng tuổi 40 bằng camera thường, không qua ứng dụng chỉnh sửa chỉ nhờ: ngủ đủ giấc.

Trước thềm đêm diễn tại Las Vegas (Mỹ) vào ngày 29/11, Trấn Thành gây chú ý khi tung hai bức ảnh selfie cận mặt. Trong đó, một bức ảnh được chụp khi nam nghệ sĩ đeo kính râm, bức còn lại zoom cận gương mặt, để lộ khá rõ bề mặt da. Đi kèm hình ảnh, anh hài hước viết: "Một khi top 100 ngủ đủ là làn da tuổi 40 sẽ như vậy đó! Mặt được chụp bằng cam thường của điện thoại Duo 2T vợ tặng! Không qua app! Xin cảm ơn!!!!".

Qua khung hình cận, làn da Trấn Thành trông khá mịn màng, đều màu và có độ bóng khỏe. Vùng trán, hai bên má và quanh miệng không xuất hiện nhiều khuyết điểm rõ rệt. Dù ánh sáng trong ảnh tương đối thuận lợi, tổng thể diện mạo của nam nghệ sĩ vẫn tạo cảm giác tươi tắn, trẻ trung. Anh cũng không quên cảm ơn chiếc điện thoại được Hari Won tặng, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh được chụp bằng camera thường, không sử dụng app làm đẹp.

Trấn Thành đăng tải hai bức ảnh selfie cận mặt chụp bằng camera thường trước giờ diễn tại Las Vegas.

Góc chụp chính diện cho thấy bề mặt làn da của nam MC ở tuổi 40 khi không dùng ứng dụng chỉnh sửa.

Một chi tiết thú vị khác trong bài đăng là lời nhắc "ngủ đủ", nam MC vốn nổi tiếng với lịch trình làm việc dày đặc, thường xuyên thức khuya và thiếu ngủ. Hồi tháng 8/2026, Hari Won từng tiết lộ có hôm ông xã chỉ kịp chợp mắt khoảng 12 phút trước khi trợ lý gọi dậy để tiếp tục công việc. Nữ ca sĩ khi ấy cũng bày tỏ sự xót xa khi chồng liên tục chỉ ngủ được 1-2 tiếng mỗi ngày.

Giấc ngủ vốn là yếu tố cơ bản trong chu trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, bởi chu trình này đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phục hồi của cơ thể, bao gồm cả làn da. Khi ngủ, cơ thể có điều kiện tái tạo và duy trì các chức năng sinh học; ngược lại, tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da, độ ẩm và các dấu hiệu lão hóa.

Nam nghệ sĩ liên tục trong trạng thái thiếu ngủ.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical and Experimental Dermatology năm 2015, thực hiện trên 60 phụ nữ, ghi nhận nhóm có chất lượng giấc ngủ tốt có điểm số lão hóa da thấp hơn nhóm ngủ kém. Đáng chú ý, khả năng phục hồi hàng rào bảo vệ da của nhóm ngủ tốt cao hơn 30% sau 72 giờ kể từ khi hàng rào da bị tác động trong thí nghiệm, cho thấy giấc ngủ chất lượng có mối liên hệ đáng kể với sức khỏe và vẻ ngoài của làn da.

Thời gian gần đây, diện mạo Trấn Thành cũng liên tục được bàn luận sau khi anh bất ngờ góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Hồi tháng 7, nam nghệ sĩ được gọi tên cùng nhiều đại diện Việt Nam khác như Isaac, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus và Quốc Anh. Trấn Thành sau đó cũng nhiều lần hài hước nhắc đến danh hiệu này trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, nam MC còn được cho rằng đã tiếp tục sửa mũi sau khi xuất hiện tại một sự kiện với phần sống mũi được nhận xét trông cao, thẳng và gọn hơn. Trước làn sóng bàn tán "nửa đùa nửa thật" về việc tiếp tục can thiệp thẩm mỹ, Trấn Thành chia sẻ đầy duyên dáng: "Có những nét đẹp phải 2 tháng nữa mới hoàn hảo! Ráng đợi tui đi mấy bà! Giờ khoan chê đã! Giờ top 100 rồi! 2 tháng nữa không chừng tui vô top 10 á!".

Diện mạo của Trấn Thành tại sự kiện gần đây với phần sống mũi trông cao và thanh thoát hơn trước.

Nhìn lại hành trình từ những ngày đầu bước chân vào showbiz với làn da ngăm đen, đường nét thô mộc và phong cách ăn mặc giản dị cho đến hiện tại, Trấn Thành là một trong số ít sao nam Việt chưa bao giờ giấu giếm chuyện làm đẹp. Từng công khai sửa mũi từ năm 2016 cùng quan điểm thẳng thắn "đẹp nhân tạo sẽ tốt hơn xấu tự nhiên, anh cho biết bản thân xem ngoại hình là một lợi thế đối với người hoạt động trong lĩnh vực giải trí và không ngại cải thiện những điểm chưa hài lòng trên gương mặt. Sau nhiều năm, diện mạo của Trấn Thành vẫn là chủ đề được quan tâm mỗi khi anh xuất hiện, từ phong cách thời trang đến những thay đổi trên gương mặt.

Ảnh: FBNV