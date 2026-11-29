Một bức ảnh được cho là ảnh passport của Kim Ji Won bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trở lại.

Những ngày gần đây, một bức ảnh chân dung của Kim Ji Won bất ngờ được netizen tìm lại và lan truyền trên mạng xã hội. Đây được cho là ảnh passport của nữ diễn viên, chụp tại Credit Line Studio - studio chuyên về ảnh chân dung cao cấp của nhiếp ảnh gia Hong Ju Pyo. Thực tế, bức hình đã được chính nam nhiếp ảnh gia công khai từ năm 2025, nhưng đến nay mới bất ngờ thu hút sự chú ý trở lại.

Trong ảnh, Kim Ji Won xuất hiện với mái tóc đen dài buông thẳng, trang phục tối màu và lớp trang điểm vô cùng nhẹ nhàng. Không có váy áo lộng lẫy, kiểu tóc cầu kỳ hay ánh sáng sân khấu, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và ngũ quan hài hòa. Kiểu ảnh chân dung vốn đòi hỏi sự tối giản, gần như không có nhiều không gian để tạo dáng hay biểu cảm, lại vô tình trở thành dịp để nhan sắc tự nhiên của cô được chú ý.

Bức ảnh thẻ được cho là ảnh hộ chiếu của Kim Ji Won bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Bức ảnh nhanh chóng nhận về hàng loạt lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người ví diện mạo của Kim Ji Won như một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt ấn tượng với đôi mắt và những đường nét trên gương mặt. Một số khán giả từng gặp nữ diễn viên ngoài đời còn khẳng định vẻ đẹp thực tế của cô ấn tượng hơn nhiều so với những gì ảnh chụp có thể truyền tải. Có người nhận xét ảnh đã rất đẹp nhưng vẫn chưa thể ghi lại trọn vẹn thần thái của Kim Ji Won, trong khi đôi mắt sáng như ngọc quý là chi tiết khiến họ nhớ nhất.

Đây không phải lần đầu tiên những bức ảnh đời thường, ảnh hồ sơ hay ảnh thẻ của Kim Ji Won khiến mạng xã hội xôn xao. Sau thành công của bộ phim Queen of Tears năm 2024, người hâm mộ từng tích cực tìm lại những hình ảnh cũ của nữ diễn viên, trong đó có bức ảnh thẻ chụp khi cô mới 18 tuổi. Dù đã nhiều năm trôi qua, hình ảnh ấy vẫn gây ấn tượng bởi gương mặt gần như không cần trang điểm cầu kỳ vẫn nổi bật với đôi mắt hai mí rõ nét, sống mũi thanh thoát và những đường nét cân đối.

Bức ảnh thẻ năm 18 tuổi của Kim Ji Won từng gây bão cõi mạng vì ngũ quan sắc nét dù gần như để mặt mộc.

Nhìn lại loạt ảnh từ thời thơ ấu đến tuổi thiếu niên, có thể thấy Kim Ji Won đã sở hữu diện mạo nổi bật từ rất sớm. Những bức ảnh cũ có chất lượng không cao, đôi khi chỉ ghi lại khoảnh khắc đời thường, nhưng gương mặt của nữ diễn viên vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý. Nếu khi còn nhỏ, cô mang vẻ đáng yêu, trong trẻo thì đến tuổi đôi mươi, các đường nét dần trở nên sắc sảo và nữ tính hơn. Qua từng giai đoạn, thần thái có sự thay đổi, nhưng những đặc điểm làm nên sức hút của Kim Ji Won dường như vẫn được giữ nguyên.

Không chỉ gây ấn tượng trong những bức ảnh chân dung tối giản, Kim Ji Won còn sở hữu sức hút đặc biệt khi xuất hiện trước ống kính thời trang và làm đẹp. Sau vai diễn Hong Hae In trong Queen of Tears, tên tuổi và độ phủ sóng của nữ diễn viên tăng mạnh, đưa cô đến gần hơn với công chúng quốc tế. Cô lần lượt trở thành đại sứ của BVLGARI và The Whoo, hai thương hiệu thuộc lĩnh vực trang sức cao cấp và làm đẹp.

Kim Ji Won ngày càng thăng hạng khí chất sang trọng ở ngưỡng tuổi ngoài 30.

Từ ảnh thời thơ ấu, ảnh thẻ năm 18 tuổi đến bức chân dung đang được chia sẻ rầm rộ, Kim Ji Won dường như luôn có một điểm chung: gương mặt đẹp ngay cả trong những khung hình ít được chăm chút nhất. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần một bức ảnh cũ của nữ diễn viên được đào lại, công chúng lại có thêm dịp trầm trồ và tiếp tục khẳng định một điều: Kim Ji Won quả thực là người đẹp gần như không có góc chết.

Ảnh: Internet