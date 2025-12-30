Vì sao có người thích chơi với người EQ thấp?

Trong các mối quan hệ xã hội, nhiều người vẫn tin rằng ai cũng muốn kết thân với những người tinh tế, biết lắng nghe và giỏi thấu hiểu cảm xúc. Thế nhưng ngoài đời lại tồn tại một thực tế khá thú vị là có không ít người cảm thấy thoải mái, thậm chí chủ động chơi thân với những người bị đánh giá là EQ thấp. Họ có thể vụng về trong giao tiếp, nói năng thiếu ý tứ hoặc chậm nắm bắt cảm xúc của người khác. Dù vậy, mối quan hệ ấy vẫn tồn tại và đôi khi còn khá bền. Lý do phía sau lựa chọn này không hề đơn giản.

Trước hết, người EQ thấp thường mang lại cảm giác dễ đoán. Trong một môi trường xã hội mà ai cũng quen giữ kẽ, nói chuyện vòng vo và giấu cảm xúc thật, sự thẳng thắn đến mức vụng về lại trở thành điều hiếm hoi. Người EQ thấp thường nghĩ gì nói nấy, vui buồn thể hiện khá rõ ràng, ít khi giỏi che đậy hay đóng vai. Với nhiều người đã mệt mỏi vì phải đoán ý, phải suy nghĩ từng câu nói xem có làm ai phật lòng hay không, việc chơi với một người đơn giản như vậy giúp họ cảm thấy nhẹ đầu hơn rất nhiều. Mọi thứ diễn ra rõ ràng, không cần đọc vị hay phân tích quá sâu.

Bên cạnh đó, chơi với người EQ thấp đôi khi mang lại cảm giác an toàn về mặt tâm lý. Trong một mối quan hệ, không phải ai cũng muốn đối diện với sự sắc sảo và nhạy cảm quá mức. Người EQ thấp thường không giỏi cạnh tranh ngầm, cũng ít khi tạo ra những áp lực vô hình về cảm xúc hay vị thế. Điều này khiến người đối diện cảm thấy mình có nhiều không gian hơn để là chính mình. Đặc biệt với những người từng bị tổn thương, từng cảm thấy mình luôn bị soi xét hoặc so sánh, sự đơn giản ấy giống như một vùng an toàn.

Mối quan hệ ấy vẫn tồn tại và đôi khi còn khá bền. Lý do phía sau lựa chọn này không hề đơn giản.

Một lý do khác khiến nhiều người gắn bó với người EQ thấp là sự chân thành rất thật. Họ không giỏi an ủi bằng lời nói, cũng không khéo léo trong việc lựa chọn câu từ, nhưng khi đã quan tâm thì lại thể hiện bằng hành động khá rõ ràng. Có thể họ không biết nói những lời dễ nghe đúng lúc, nhưng họ sẵn sàng xuất hiện khi bạn cần, sẵn sàng giúp đỡ mà không quá tính toán. Với những người từng thất vọng vì những mối quan hệ chỉ dừng lại ở lời nói, sự chân thành mộc mạc này lại mang giá trị lớn.

Ngoài ra, không thể phủ nhận rằng nhiều người thích chơi với người EQ thấp vì cảm giác mình có vai trò quan trọng. Khi ở cạnh một người kém nhạy cảm về cảm xúc, họ thường trở thành người giải thích, người điều chỉnh hoặc người hướng dẫn cách cư xử trong các tình huống xã hội. Điều này vô tình tạo ra cảm giác bản thân có ích và được cần đến. Với những người quen chăm sóc người khác hoặc có xu hướng đóng vai người hiểu chuyện, mối quan hệ này giúp họ củng cố giá trị bản thân, dù đôi khi là theo cách rất vô thức.

Cũng cần nhìn nhận rằng EQ thấp không đồng nghĩa với vô tâm hay xấu tính. Nhiều người chỉ đơn giản là không được dạy cách gọi tên cảm xúc, không quen quan sát phản ứng của người xung quanh hoặc lớn lên trong môi trường ít đề cao sự tinh tế trong giao tiếp. Khi hiểu điều đó, một số người lựa chọn ở lại không phải vì thấy dễ chịu ngay từ đầu, mà vì họ nhìn thấy sự tử tế phía sau sự vụng về. Trong trường hợp này, việc chơi với người EQ thấp xuất phát từ sự cảm thông và kiên nhẫn.

Tuy nhiên, việc thích chơi với người EQ thấp cũng phản ánh khá nhiều về chính người lựa chọn mối quan hệ đó. Có thể họ đang tìm kiếm sự đơn giản, cần cảm giác an toàn hoặc vô thức né tránh những mối quan hệ đòi hỏi nhiều chiều sâu cảm xúc. Điều này không hẳn đúng hay sai, nhưng nếu kéo dài, nó có thể tạo ra sự mệt mỏi cho cả hai phía. Một bên không hiểu vì sao mình thường xuyên bị nhắc nhở về cách cư xử, bên còn lại dần kiệt sức vì phải giải thích cảm xúc quá nhiều lần.

Cuối cùng, việc lựa chọn chơi với ai không nên chỉ dựa trên khái niệm EQ cao hay thấp. Có người không khéo léo trong lời nói nhưng lại sống tử tế và đáng tin. Cũng có người rất tinh tế nhưng thiếu chân thành. Điều quan trọng nhất vẫn là sự chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau. Khi hai người hiểu rõ giới hạn của đối phương và sẵn sàng điều chỉnh, mối quan hệ vẫn có thể bền vững. Ngược lại, nếu chỉ chơi vì cảm giác an toàn hoặc vì muốn tránh né những kết nối sâu sắc hơn, sự lệch pha sớm muộn cũng sẽ lộ ra.