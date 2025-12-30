Thành lập Trường ĐH Tâm Anh

Huy Lân, Theo Người lao động 21:46 30/12/2025
Trường ĐH Tâm Anh là trường tư thục có trụ sở đặt tại tỉnh Tây Ninh.

Ngày 30-12, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường ĐH Tâm Anh.

Theo quyết định, Trường ĐH Tâm Anh là cơ sở giáo dục ĐH tư thục trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM.

Trường ĐH Tâm Anh là cơ sở giáo dục ĐH tư thục có trụ sở đặt tại tỉnh Tây Ninh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường ĐH Tâm Anh sẽ là trường đại học tổng hợp, bao gồm nhiều lĩnh vực đào tạo, trong đó tập trung các ngành nghề y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành nghề quan trọng khác.

