David Beckham thua cuộc rồi!

Suốt gần 30 năm, gia đình Beckham luôn được xem là biểu tượng hiếm hoi của sự viên mãn trong giới giải trí, thể thao thế giới. David Beckham và Victoria Beckham không chỉ thành công rực rỡ trong sự nghiệp cá nhân, mà còn gây dựng hình ảnh một gia đình kiểu mẫu: giàu có, gắn bó, kỷ luật và luôn xuất hiện bên nhau trong mọi cột mốc quan trọng. “Đế chế Beckham” không đơn thuần được xây bằng tiền bạc hay danh tiếng, mà bằng sự đoàn kết gần như tuyệt đối giữa cha mẹ và các con. Thế nhưng, chính thành trì tưởng chừng vững chắc ấy lại sụp đổ từ bên trong, theo cách không ai ngờ tới.

Bi kịch bắt đầu rõ nét từ sau đám cưới năm 2022 của cậu con trai cả Brooklyn Beckham với Nicola Peltz, ái nữ của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz. Sau hôn lễ, Brooklyn rời Anh sang Mỹ sinh sống, dần tách khỏi nhịp sinh hoạt vốn là “xương sống” của gia đình Beckham. Ba năm qua, mối quan hệ giữa anh và cha mẹ liên tục căng thẳng, khi David và Victoria nhiều lần nhún nhường, giữ im lặng, chỉ mong con trai lớn vẫn duy trì sự gắn kết tối thiểu với gia đình. Thế nhưng, mọi nỗ lực ấy dường như không mang lại kết quả.

Gia đình của David Beckham và Victoria Beckham. (Ảnh:Still Moving/Netflix/Future)

Ngay trước thềm Giáng sinh 2025, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin gây chấn động: Brooklyn được cho là đã chặn tài khoản mạng xã hội của toàn bộ thành viên trong gia đình. Hành động này bị mô tả là “tận cùng của bi kịch”, bởi nó đánh dấu sự cắt đứt công khai, không còn đường lùi. Việc Brooklyn chọn ở lại Mỹ, đón Giáng sinh tại biệt thự của gia đình Peltz ở Florida, thay vì trở về Anh đoàn tụ cùng bố mẹ và các em, càng khiến nỗi đau của nhà Beckham trở nên rõ rệt.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào Brooklyn, Cruz Beckham - người con trai thứ ba vốn kín tiếng buộc phải lên tiếng. Trên Instagram, Cruz khẳng định David và Victoria không hề quay lưng với con trai cả, mà chính họ là những người bị chặn trước. Lời xác nhận này phần nào làm rõ nguồn cơn sự việc, nhưng không thể xoa dịu cảm giác bất lực của hai bậc cha mẹ từng kiểm soát gần như hoàn hảo hình ảnh và đời sống gia đình suốt hàng chục năm.

Brooklyn tạo dáng cùng vợ. (Ảnh: Taylor Hill/WireImage)

Thực tế, sự việc bùng nổ cuối năm 2025 chỉ là giọt nước tràn ly. Trước đó, Brooklyn liên tục vắng mặt trong những cột mốc mang tính biểu tượng của gia đình. Tháng 5, anh không xuất hiện trong sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham, dù được ghi nhận đang có mặt tại London cùng vợ. Tháng 8, Brooklyn và Nicola tổ chức lễ tái khẳng định lời thề hôn nhân tại New York, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ thành viên nào nhà Beckham tham dự.

Với nhiều người, đây không còn là mâu thuẫn cá nhân thông thường, mà là sự rạn nứt sâu sắc về hệ giá trị. Gia đình Beckham được vận hành theo mô hình “gia đình đóng”, nơi các thành viên gắn bó chặt chẽ, cha mẹ giữ vai trò định hướng lâu dài cho con cái, ngay cả khi chúng đã trưởng thành. Trong khi đó, gia đình Peltz - một gia tộc tài phiệt Mỹ, lại đề cao tính độc lập cá nhân, quyền tự quyết của các cặp đôi trẻ và ranh giới rõ ràng giữa gia đình riêng và gia đình gốc.

Cốt lõi của bi kịch nằm ở việc Brooklyn buộc phải lựa chọn giữa hai cách sống. Và cuối cùng, anh chọn đứng về phía vợ, chuyển hẳn sang Mỹ, dần rút lui khỏi “thương hiệu Beckham” để hòa nhập vào gia tộc Peltz.

Ở góc nhìn rộng hơn, đây có lẽ là thất bại lớn nhất trong cuộc đời David Beckham. Một người từng chinh phục mọi danh hiệu, vượt qua mọi scandal, giờ đây lại bất lực trước sự im lặng và lạnh lùng của chính con trai mình. Không có tiền bạc hay quyền lực nào có thể giải quyết được khoảng cách tình cảm này.

Mối quan hệ của David Beckham - Victoria Beckham và con trai Brooklyn đối diện với nhiều vụn vỡ. (Ảnh: David M. Benett/Dave Benett/Getty)

Cha mẹ rút ra được điều gì?

Nhìn từ bi kịch của gia đình Beckham, câu chuyện không chỉ là mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, mà còn gợi ra một bài học rất đời về cách dạy con trong những gia đình thành đạt. David và Victoria Beckham không thiếu tình yêu dành cho các con. Trái lại, họ yêu rất nhiều, bảo bọc rất kỹ và gắn con cái chặt chẽ vào hệ giá trị gia đình. Khi còn nhỏ, sự định hướng ấy giúp các con lớn lên an toàn. Nhưng khi con trưởng thành, tình yêu đi kèm kiểm soát lại dễ trở thành áp lực.

Brooklyn lớn lên trong môi trường mà mọi lựa chọn đều gắn với hình ảnh chung của gia đình. Từ công việc, hôn nhân đến cách xuất hiện trước công chúng, anh luôn là một phần của “gia đình Beckham” trước khi là chính mình. Khi bước vào đời sống hôn nhân, Brooklyn không còn chỉ là con trai, mà là một người chồng với gia đình riêng. Nếu cha mẹ không kịp lùi lại đúng lúc, sự quan tâm rất dễ bị cảm nhận thành can thiệp, dù ban đầu xuất phát từ thiện ý.

Bài học đầu tiên trong cách dạy con là biết đặt ranh giới. Cha mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm, nhưng không thể sống thay con. Khi những lời khuyên lặp đi lặp lại, con cái sẽ cảm thấy mình chưa từng được tin tưởng để tự quyết. Lúc đó, phản kháng không còn là chuyện đúng sai, mà là nhu cầu được làm chủ cuộc đời.

Bài học thứ hai là đừng biến gia đình thành hình mẫu hoàn hảo mà con buộc phải giữ gìn. Gia đình Beckham từng rất thành công với hình ảnh gắn kết, chuẩn mực và kỷ luật. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy khiến mọi lựa chọn khác biệt trở nên khó chấp nhận. Con cái cần được phép rẽ hướng, thất bại và sống khác với kỳ vọng của cha mẹ mà không phải đánh đổi mối quan hệ ruột thịt.

Cuối cùng, dạy con cũng là học cách chấp nhận sự thay đổi vai trò. Khi con lập gia đình, cha mẹ không còn là trung tâm quyết định, mà trở thành người đồng hành. Nếu không chấp nhận điều đó, khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Yêu con không phải là giữ con ở lại bằng mọi giá, mà là để con có thể rời đi, nhưng vẫn biết rằng gia đình luôn là nơi có thể quay về.

