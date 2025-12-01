Vượt mặt tiếng Nhật và Hàn, tiếng Trung trở thành ngoại ngữ được săn đón nhất năm 2025

Trong nhiều năm qua, tiếng Trung thường được xem như một ngoại ngữ đặc thù, chỉ phù hợp với một nhóm nghề nhất định hoặc những bạn đi theo hướng biên phiên dịch. Nhiều người học từng mang tâm trạng hoang mang rằng liệu học xong có ứng dụng được gì không, hay ngôn ngữ này chỉ dùng cho những ngành nghề quá hẹp. Nhưng hiện tại, những dấu hiệu rõ rệt từ thị trường lao động đã mang đến một làn gió mới đầy lạc quan cho cộng đồng người học.

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý nhất là xu hướng yêu cầu ngoại ngữ trong tuyển dụng đang tăng mạnh, trong đó tiếng Trung nổi lên như một điểm sáng đặc biệt. Theo dữ liệu tổng hợp từ hàng trăm nghìn tin tuyển dụng, số lượng việc làm yêu cầu tiếng Trung trong năm 2025 tăng gần 50% so với 2024 và gần gấp đôi so với 2023. Đây là mức tăng vượt trội hơn hẳn so với các ngoại ngữ phổ biến khác như tiếng Nhật hay tiếng Hàn, cho thấy vị thế của ngôn ngữ này trong mắt các nhà tuyển dụng hiện nay.

Tiếng Trung càng ngày càng hot hơn (Ảnh: SHNU)

Không chỉ dừng lại ở số lượng cơ hội, tiếng Trung còn là chìa khóa giúp người lao động hưởng mức thu nhập cao hơn đáng kể. Tại các vị trí yêu cầu ngoại ngữ, ứng viên biết tiếng Trung có thể nhận mức lương cao hơn từ 30% đến 100% so với những đồng nghiệp không có lợi thế này ở cùng mức kinh nghiệm. Đây chính là đòn bẩy lương rõ rệt, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật, kinh doanh B2B hay pre-sales, nơi mà kỹ năng ngôn ngữ giúp xóa bỏ rào cản giao tiếp và tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp cho doanh nghiệp.

Thực tế này cho thấy ngoại ngữ không còn chỉ là một chứng chỉ để đi thi hay làm đẹp hồ sơ, mà đã trở thành một kỹ năng hưởng lợi trực tiếp trong thị trường lao động. Việc tiếng Trung vượt qua tiếng Nhật và tiếng Hàn để trở thành ngoại ngữ được tuyển dụng nhiều nhất minh chứng rằng cơ hội đã mở rộng ra mọi lĩnh vực, từ sản xuất đến logistics và công nghệ. Những người có tiếng Trung trong tay thường có cơ hội thử sức ở các vị trí mà nếu chỉ dựa vào chuyên môn thuần túy, họ khó có thể tiếp cận ngay từ đầu.

Sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư nước ngoài và sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi sản xuất liên quan tới thị trường tỉ dân dự báo xu hướng này sẽ còn tiếp diễn mạnh mẽ trong những năm tới. Đầu tư thời gian vào tiếng Trung ở thời điểm này không chỉ là học một ngôn ngữ, mà là đang xây dựng một lợi thế cạnh tranh khác biệt để bứt phá trong lộ trình nghề nghiệp tương lai.

Tổng hợp