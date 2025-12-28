Bé gái 4 tuổi liên tục nói có quái vật dưới gầm giường, không dám ngủ một mình, người mẹ lắp camera rồi quyết định ly hôn với chồng

01

Khi con gái được 2 tuổi, Dao Dao tình cờ gặp lại mối tình đầu thời trung học. Không ngờ người này cũng đã ly hôn. Qua thời gian qua lại, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cả hai quyết định tái hôn. Dao Dao đưa con gái về sống chung trong nhà của chồng mới.

Người chồng mang theo một cậu con trai 7 tuổi tên Trần Thần. Dao Dao nghĩ rằng chỉ cần mình đối xử đủ tốt, đứa trẻ chắc chắn sẽ cảm nhận được. Mỗi ngày cô đều cố gắng nấu những món ngon cho cả hai đứa trẻ, chú ý đến khẩu vị và tâm trạng của con riêng chồng không kém gì con ruột.

Trước khi tái hôn, Dao Dao luôn ngủ cùng con gái. Nhưng sau khi kết hôn, việc tiếp tục ngủ cùng con không còn phù hợp nên cô bắt đầu để con gái ngủ riêng, còn mình ngủ cùng chồng.

Sau đó không lâu, vì cơ thể hay mệt mỏi, chồng cô đề nghị để con trai Trần Thần giúp chăm sóc em gái, mỗi tối sang phòng kể chuyện ru Hương Hương ngủ. Quả thật, đến giờ đi ngủ, cậu bé đều cầm sách truyện sang phòng em gái đọc cho nghe.

Thế nhưng một ngày nọ, trên đường đưa con đi học mẫu giáo, Hương Hương đột nhiên nói với mẹ: "Mẹ ơi, dưới gầm giường con có quái vật, con không dám ngủ một mình đâu".

Dao Dao nghĩ con chỉ sợ tối, muốn được ngủ cùng mẹ nên an ủi: "Không sao đâu, tối nào anh cũng sang kể chuyện cho con mà. Con lớn rồi, phải tập ngủ một mình chứ".

Nghe vậy, Hương Hương im lặng.

Vì quá bận rộn, Dao Dao không để tâm nhiều đến những thay đổi của con. Vài ngày sau, Hương Hương lại hoảng sợ nói: "Mẹ ơi, dưới gầm giường con thật sự có quái vật".

Dao Dao tự mình kiểm tra dưới gầm giường thì không thấy gì, thậm chí còn rất sạch sẽ. Cô còn nghĩ có lẽ anh trai đã giúp em dọn dẹp, trong lòng thầm khen Trần Thần biết quan tâm em.

Nhưng đến tối, Hương Hương vẫn khóc lóc đòi ngủ cùng mẹ, liên tục nói có quái vật dưới giường. Cảm thấy bất thường, Dao Dao lén lắp một chiếc camera trong phòng con gái, đặt trên tủ quần áo ở vị trí khó phát hiện.

Những gì camera ghi lại khiến cô lạnh sống lưng.

Vì lo lắng cho con, Dao Dao đã lén lắp camera (Ảnh minh họa: Xiaohongshu)

Trong lúc "kể chuyện", cậu con riêng 7 tuổi không đọc truyện thiếu nhi mà toàn kể những câu chuyện kinh dị, dọa đến mức Hương Hương sợ run. Không chỉ vậy, cậu bé còn lén nhét một con búp bê quái vật rất ghê rợn dưới gầm giường rồi dọa em: "Nếu em không ngủ, con quái vật này sẽ bắt em đi".

Con búp bê có khuôn mặt đáng sợ, miệng há rộng, lưỡi thè ra, răng thưa lởm chởm, nhìn vô cùng ám ảnh.

Lúc này, Dao Dao mới nhớ lại một chuyện xảy ra trước đó. Vài ngày trước, cô gặp lại bạn học cũ thời trung học. Người này nói rằng mình sống cùng khu với vợ cũ của chồng Dao Dao, từng nghe người phụ nữ ấy dẫn con trai đi ngoài đường, vừa đi vừa lẩm bẩm rằng phải "đuổi người đàn bà kia ra khỏi nhà thì mẹ mới quay về".

Khi đó Dao Dao còn nghĩ bạn mình nghe nhầm. Nhưng giờ tận mắt thấy con riêng của chồng dọa nạt con gái mình bằng những trò đáng sợ, cô bật khóc. Cô nhận ra rằng gia đình tái hôn không hề đơn giản như cô từng nghĩ.

Dao Dao cũng nhớ lại những lần trò chuyện với chồng. Anh luôn nhấn mạnh rằng cô phải đối xử tốt với con trai anh, vì thằng bé còn nhỏ đã không có mẹ ruột bên cạnh. Nhưng ngược lại, chồng cô lại rất thờ ơ với con gái riêng của vợ. Mỗi khi mua đồ, anh luôn chọn đồ đắt tiền cho con trai, còn con gái thì chỉ được mua qua loa cho xong chuyện.

Cộng thêm việc Dao Dao đang trong giai đoạn nhạy cảm về tinh thần, sức khỏe không ổn định, cô dần hiểu rằng môi trường sống hiện tại không còn an toàn cho con gái mình, cả về mặt thể chất lẫn tâm lý.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, Dao Dao đưa ra một quyết định khó khăn nhưng dứt khoát, đó là kết thúc cuộc hôn nhân này, đưa con gái rời khỏi ngôi nhà ấy, bắt đầu lại cuộc sống chỉ có hai mẹ con.

Sau cùng, người mẹ quyết định ly hôn (Ảnh minh họa: Sohu)

Những điều cha mẹ cần cân nhắc khi tái hôn

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, đặc biệt là khi đối phương đã từng có gia đình và con riêng, cần tìm hiểu thật kỹ lý do chia tay với người cũ, mối quan hệ hiện tại với con và cả khả năng người cũ quay lại. Có những lựa chọn, nếu không đủ tỉnh táo, cái giá phải trả sẽ là sự tổn thương của chính con trẻ.

1. Đừng bao giờ xem nhẹ cảm xúc của trẻ, kể cả khi nó chưa biết diễn đạt rõ ràng

Trẻ nhỏ không có khả năng gọi tên chính xác những gì mình đang trải qua, nên cảm xúc của các em thường xuất hiện dưới dạng sợ hãi, né tránh, im lặng hoặc những câu nói nghe có vẻ "vu vơ". Khi một đứa trẻ liên tục bày tỏ sự bất an, đó hiếm khi chỉ là trí tưởng tượng thoáng qua.

Với trẻ, cảm xúc chính là ngôn ngữ. Nếu người lớn quen phủ nhận hoặc vội vàng trấn an cho xong, trẻ sẽ học được rằng nỗi sợ của mình không quan trọng và tốt nhất là nên im lặng. Đây chính là nền tảng của nhiều tổn thương tâm lý kéo dài sau này.

2. Gia đình tái hôn không thể vận hành bằng cảm tính, mà cần ranh giới rõ ràng

Trong gia đình có con riêng, mọi mối quan hệ đều cần được xác lập ranh giới từ sớm: ai là người chăm sóc chính, ai có quyền dạy dỗ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra vấn đề. Việc "tin tưởng lẫn nhau" hay "xem nhau như người một nhà" là điều đáng quý, nhưng nếu thiếu cấu trúc rõ ràng, rất dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc đặt gánh nặng vượt quá khả năng lên vai trẻ.

Trẻ con không phải người lớn thu nhỏ và càng không thể thay người lớn gánh vác những vai trò mà chúng chưa sẵn sàng.

3. Công bằng cảm xúc quan trọng hơn công bằng vật chất

Nhiều cha mẹ cho rằng chỉ cần không thiên vị về tiền bạc, đồ dùng hay điều kiện học tập là đủ công bằng. Nhưng với trẻ em, cảm giác được yêu thương mới là thước đo quan trọng nhất.

Một ánh nhìn ưu tiên, một lần bênh vực vô thức, hay cách phản ứng khác nhau trước cùng một lỗi lầm… đều có thể khiến trẻ cảm nhận rất rõ mình đang đứng ở đâu trong gia đình. Khi cảm giác "mình kém quan trọng hơn" xuất hiện, trẻ dễ hình thành tâm lý ghen tị, phòng thủ hoặc tìm cách thu hút sự chú ý bằng những hành vi tiêu cực.

Cảm xúc của trẻ cần được ưu tiên (Ảnh minh họa: VCG)

4. Đừng kỳ vọng trẻ con phải "hiểu chuyện" để người lớn được yên ổn

Trong các gia đình tái hôn, người lớn thường tự an ủi rằng: "Trẻ con rồi sẽ quen", "Nó còn nhỏ, rồi sẽ hiểu"... Nhưng sự thật là khả năng thích nghi của trẻ không đồng nghĩa với việc trẻ không bị tổn thương.

Khi người lớn chọn né tránh xung đột, trì hoãn việc giải quyết vấn đề và đặt kỳ vọng rằng trẻ sẽ tự chịu đựng, thì cái giá phải trả thường rơi vào những năm tháng trưởng thành sau này của chính đứa trẻ đó.

5. Khi tái hôn, an toàn tâm lý của con phải được đặt cao hơn mong muốn cá nhân của người lớn

Mong muốn có một gia đình trọn vẹn là điều hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, nếu môi trường sống mới khiến trẻ thường xuyên lo sợ, bất an, mất cảm giác được bảo vệ, thì đó là dấu hiệu người lớn cần dừng lại để đánh giá lại lựa chọn của mình.

Hôn nhân có thể sửa sai, nhưng tuổi thơ thì không. Mỗi quyết định của người lớn hôm nay đều có thể trở thành ký ức theo trẻ suốt nhiều năm sau.

