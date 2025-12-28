Ngoại ngữ nào tạo "đòn bẩy lương", giúp ứng viên tăng thu nhập 30-100%?

Trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam dần phục hồi sau nhiều năm biến động, kỹ năng chuyên môn thôi chưa đủ để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Trung, đang trở thành một lợi thế cạnh tranh rõ rệt, giúp ứng viên có thể tăng mức lương từ 10% đến 40%, thậm chí nhiều vị trí đạt chênh lệch tới 100% so với người không có ngoại ngữ.

Đây là một trong những phát hiện quan trọng được nêu trong Báo cáo Lương & Thị trường Lao động - Tuyển dụng 2025 - 2026 do nền tảng tuyển dụng JobOKO tổng hợp từ hàng trăm nghìn tin tuyển dụng và khảo sát thực tế doanh nghiệp.

Tiếng Trung dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng

Năm 2025 ghi nhận xu hướng đáng chú ý trên thị trường lao động Việt Nam: các vị trí yêu cầu ngoại ngữ tiếp tục tăng mạnh, trong đó tiếng Trung nổi lên như ngoại ngữ mang lại mức chênh lệch thu nhập rõ rệt nhất.

Theo báo cáo tổng hợp dữ liệu việc làm của JobOKO vừa công bố mới đây, giai đoạn 2023–2025, số lượng việc làm yêu cầu tiếng Trung tăng liên tục và vượt xa các ngoại ngữ khác. Cụ thể, năm 2025, thị trường ghi nhận 12.997 việc làm mới yêu cầu tiếng Trung, tăng 49,29% so với năm 2024 và tăng tới 94,57% so với năm 2023.

Số lượng việc làm yêu cầu ngoại ngữ 10 tháng đầu năm 2025 và cùng kỳ 2024, 2023. (Nguồn: Tổng hợp số liệu việc làm trên JobOKO năm 2023, 2024, 2025)

Trong khi đó, cùng giai đoạn, số lượng việc làm yêu cầu tiếng Nhật và tiếng Hàn tuy vẫn tăng nhưng chỉ dao động quanh ngưỡng 20 - 25%. Khoảng cách này cho thấy tiếng Trung đang trở thành ngoại ngữ được doanh nghiệp ưu tiên nhất, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn đầu tư, sản xuất và thương mại từ Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong tiếp tục mở rộng tại Việt Nam.

Biết tiếng Trung: lương cao hơn 30 - 50%, thậm chí gấp đôi

Không chỉ dẫn đầu về số lượng việc làm, mức lương của các vị trí yêu cầu tiếng Trung cũng cao hơn rõ rệt so với mặt bằng chung.

Ở hầu hết các nhóm ngành sản xuất, kỹ thuật và kinh doanh, mức lương của ứng viên biết tiếng Trung cao hơn 10-40% so với các vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ.

Thực tế thị trường cho thấy nhiều ứng viên có tiếng Trung được trả lương tương đương cấp Senior dù kinh nghiệm chỉ ở mức Junior - một hiện tượng hiếm gặp ở các vị trí không yêu cầu tiếng.

Không chỉ giúp ứng viên dễ tìm việc hơn, việc sở hữu tiếng Trung còn được xem là “đòn bẩy lương" giúp ứng viên tăng lương 30-100%.

Dữ liệu JobOKO năm 2025 cho thấy, ứng viên dưới 1 năm kinh nghiệm, không yêu cầu ngoại ngữ có mức lương 8-12 triệu đồng, trong khi đó nếu yêu cầu tiếng Trung mức lương tăng thành 12 - 18 triệu đồng (Chênh lệch 30 - 50%). Ứng viên 1-3 năm kinh nghiệm, không yêu cầu ngoại ngữ có mức lương 12–20 triệu đồng, trong khi đó nếu yêu cầu tiếng Trung mức lương tăng thành 20 - 42 triệu đồng (Chênh lệch 40 - 100%).

Ở các nhóm ngành cụ thể, lợi thế càng rõ rệt. Mức lương của ứng viên yêu cầu tiếng Trung nhóm ngành Kỹ thuật: tăng 25 - 45%; nhóm ngành Kinh doanh B2B: tăng 40–60%; nhóm ngành Pre-sales: tăng mạnh nhất, 50 - 120%.

Đáng chú ý, JobOKO ghi nhận thực tế hiện tượng ứng viên biết tiếng Trung ở cấp độ Junior được trả lương tương đương, thậm chí cao hơn một số vị trí Senior không yêu cầu ngoại ngữ - điều hiếm gặp ở các công việc thuần kỹ năng chuyên môn.

Mức lương của ứng viên yêu cầu tiếng Trung và không yêu cầu ngoại ngữ 2025. (Nguồn: Tổng hợp số liệu việc làm trên JobOKO năm 2025)

Theo phân tích của JobOKO, các doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn để giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến giao tiếp và vận hành, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp diễn ít nhất trong 3 năm tới.

Tiếng Trung - kỹ năng tạo ra sự khác biệt

Trao đổi với VTC News, TS. Nguyễn Quốc Tư - Phó Hiệu trưởng, kiêm Trưởng khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Intracom, chuyên gia về tiếng Trung khẳng định, nếu coi tiếng Anh là điều kiện nền tảng thì tiếng Trung hiện nay đang là kỹ năng tạo ra sự khác biệt. Với học sinh, sinh viên, việc học thêm tiếng Trung không chỉ giúp mở rộng cơ hội việc làm mà còn tạo lợi thế rất rõ về thu nhập ngay từ những năm đầu đi làm.

Ông cho rằng sinh viên không nhất thiết phải trở thành biên - phiên dịch chuyên nghiệp, mà có thể kết hợp tiếng Trung với một ngành nghề cụ thể như kinh doanh, kỹ thuật, logistics, công nghệ thông tin để gia tăng giá trị bản thân.

Chuyên gia khuyến nghị, bạn trẻ nên học tiếng Anh và tiếng Trung song song để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng phổ biến. Sinh viên nên xác định mục tiêu đạt HSK 4-5 trong thời gian học đại học và ưu tiên khả năng giao tiếp và sử dụng trong công việc, không chỉ học để thi.

Đối với học sinh THPT, việc bắt đầu học tiếng Trung sớm sẽ giúp rút ngắn thời gian và tận dụng tốt hơn các cơ hội học bổng, thực tập trong tương lai.

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh, tiếng Trung đang là ngoại ngữ giúp ứng viên được nhà tuyển dụng săn đón và hưởng mức lương cao hơn mặt bằng từ 30% trở lên.

"Với nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh và xu hướng trả lương ưu đãi kéo dài, việc đầu tư học tiếng Trung ngay từ khi còn là học sinh, sinh viên được xem là một lựa chọn chiến lược, thực tế và có giá trị dài hạn", TS. Nguyễn Quốc Tư nhấn mạnh.