Sinh viên ở trọ giặt chung máy giặt, tưởng tiện lợi nhưng rủi ro nhiều hơn bạn nghĩ

Trong đời sống thường ngày của sinh viên ở trọ, máy giặt chung gần như là “vị cứu tinh” không thể thiếu. Chỉ cần vài chục nghìn, quần áo bẩn của cả tuần được cho vào một lồng giặt, bấm nút, chờ đợi rồi mang về phòng phơi. Nhanh, rẻ, tiện - ba yếu tố quá hấp dẫn với những bạn trẻ sống xa nhà, bận học, bận làm thêm. Thế nhưng, phía sau sự tiện lợi ấy lại là những hiểm hoạ âm thầm mà không phải sinh viên nào cũng lường trước.

1. Nguy cơ vi khuẩn, nấm mốc tích tụ trong lồng giặt

Máy giặt dùng chung mỗi ngày phải “xử lý” quần áo của rất nhiều người với đủ loại tình trạng khác nhau. Trong môi trường ẩm ướt, kín khí, lồng giặt dễ trở thành nơi trú ngụ lý tưởng của vi khuẩn, nấm và các tác nhân gây bệnh nếu không được vệ sinh định kỳ. Sinh viên, với làn da còn nhạy cảm, dễ gặp các vấn đề như ngứa, viêm da, nấm da mà không ngờ nguyên nhân lại đến từ chiếc máy giặt quen thuộc.

Máy giặt dùng chung mỗi ngày phải “xử lý” quần áo của rất nhiều người với đủ loại tình trạng khác nhau. (Ảnh: mckinley)

2. Lây nhiễm chéo từ quần áo của người khác

Giặt chung đồng nghĩa với việc quần áo cá nhân tiếp xúc trực tiếp với đồ của những người có thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Có người giặt đồ thể thao đẫm mồ hôi, có người cho cả giày dép, khăn lau vào máy. Khi mọi thứ quay chung, vi khuẩn và mùi hôi hoàn toàn có thể bám sang quần áo của người giặt sau, tạo ra nguy cơ lây nhiễm mà sinh viên khó kiểm soát.

3. Nguy cơ mắc các bệnh ngoài da và bệnh truyền nhiễm

Trong môi trường ở trọ đông người, chỉ cần một người mắc bệnh da liễu hoặc giặt đồ không đúng cách, nguy cơ lây sang người khác là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Sinh viên thường chủ quan, ít để ý đến dấu hiệu ban đầu, dẫn đến tình trạng bệnh kéo dài, ảnh hưởng tới sinh hoạt và học tập.

4. Mất đồ, lấy nhầm quần áo

Không ít sinh viên có thói quen bỏ quần áo vào máy giặt chung rồi tranh thủ làm việc khác. Chỉ cần lơ là một chút, quần áo có thể bị lấy nhầm hoặc thất lạc. Với sinh viên, mỗi món đồ đều là tiền ăn, tiền học, nên những mất mát nhỏ này lại gây không ít áp lực và bức xúc.

Chỉ cần lơ là một chút, quần áo có thể bị lấy nhầm hoặc thất lạc. (Ảnh: GIC/Stocksy)

5. Ảnh hưởng tâm lý và hình thành thói quen chủ quan

Việc sử dụng máy giặt chung lâu ngày có thể khiến sinh viên hình thành tâm lý “ai cũng giặt vậy”, từ đó xem nhẹ vấn đề vệ sinh cá nhân. Sự chủ quan này khiến nhiều rủi ro bị bỏ qua cho đến khi sức khỏe bị ảnh hưởng mới bắt đầu lo lắng.

Máy giặt chung không phải là nguyên nhân xấu, và cũng không thể phủ nhận sự tiện lợi mà nó mang lại cho đời sống sinh viên ở trọ. Tuy nhiên, tiện lợi chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với ý thức. Vệ sinh máy định kỳ, phân loại quần áo, hạn chế giặt đồ nhạy cảm ở máy chung và quan tâm hơn tới sức khỏe cá nhân là những điều sinh viên cần nhớ. Bởi đôi khi, những hiểm hoạ lớn lại bắt đầu từ chính những thói quen rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.