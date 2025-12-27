Trẻ có phúc hay không, ngay từ khi sinh ra đã có 7 dấu hiệu này

Bất cứ cha mẹ nào cũng mong con mình khỏe mạnh, lanh lợi và lớn lên thuận lợi. Trong mắt nhiều người, "đứa trẻ có phúc" thường là những em bé khỏe khoắn, ít bệnh vặt và dễ nuôi.

Theo quan niệm của nhiều chuyên gia nuôi dạy trẻ, "phúc khí" của một đứa trẻ không hoàn toàn là chuyện may rủi. Ngay từ khi mới sinh ra, một số dấu hiệu ban đầu đã phần nào phản ánh nền tảng sức khỏe, môi trường và điều kiện phát triển của trẻ sau này.

Nếu một em bé khi chào đời có 7 đặc điểm dưới đây, đó thường được xem là "phúc khí tốt", hành trình trưởng thành về sau cũng thuận lợi hơn.

1. Cha mẹ hòa thuận, cảm xúc ổn định

Sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ đã chịu ảnh hưởng từ khi còn trong bụng mẹ. Trạng thái cảm xúc của người mẹ, cũng như bầu không khí gia đình trong thai kỳ, có tác động rõ rệt đến sự phát triển của thai nhi.

Một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình thường xuyên căng thẳng, cãi vã có nguy cơ rối loạn cảm xúc cao hơn. Ngược lại, nếu cha mẹ hòa thuận, tâm lý ổn định, đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã có nền tảng tinh thần an toàn hơn.

Ngay cả khi còn rất nhỏ, chưa hiểu lời nói, trẻ vẫn có thể "cảm" được cảm xúc tiêu cực từ môi trường xung quanh.

Ảnh minh họa: Pinterest

2. Cha mẹ sinh con ở độ tuổi phù hợp

Từ góc độ y học, độ tuổi sinh con của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ. Mẹ mang thai ở độ tuổi quá cao dễ gặp rủi ro về huyết áp, tiểu đường thai kỳ, sinh khó. Trong khi đó, tuổi của người cha cũng liên quan đến nguy cơ rối loạn phát triển ở trẻ.

Khi cả cha và mẹ sinh con trong giai đoạn sức khỏe tốt nhất, em bé thường có nền tảng thể chất ổn định hơn, điều này cũng được xem là một dạng "phúc khí".

3. Cân nặng lúc sinh ở mức lý tưởng

Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ sơ sinh có cân nặng khoảng 3,2-3,6 kg thường phát triển tốt hơn. Mức cân nặng này phản ánh việc thai nhi được cung cấp đủ dinh dưỡng, đồng thời giảm nguy cơ sinh khó.

Những em bé có cân nặng phù hợp thường dễ chăm sóc và ít gặp vấn đề sức khỏe hơn trong giai đoạn đầu đời.

4. Trẻ khóc to ngay sau khi chào đời

Tiếng khóc lớn của trẻ sơ sinh là tín hiệu tích cực, cho thấy phổi đã hoạt động tốt và trẻ bắt đầu hô hấp độc lập. Trẻ sinh ra càng khóc to, phản xạ càng nhanh, nguy cơ thiếu oxy càng thấp.

Ngược lại, trẻ sinh ra chậm khóc hoặc khóc yếu thường cần được theo dõi kỹ hơn về hô hấp và thần kinh.

5. Chỉ số Apgar cao

Sau khi sinh, bác sĩ sẽ đánh giá nhanh tình trạng của trẻ thông qua thang điểm Apgar dựa trên 5 tiêu chí: màu da, nhịp tim, phản xạ, trương lực cơ và nhịp thở.

Điểm Apgar từ 8–10 được xem là rất tốt, cho thấy trẻ thích nghi nhanh với môi trường bên ngoài và có nền tảng sức khỏe ổn định.

Ảnh minh họa: Pinterest

6. Khả năng bú mút mạnh

Khả năng bú mẹ ngay sau sinh phản ánh sự phối hợp tốt giữa thần kinh và cơ miệng. Trẻ bú khỏe không chỉ giúp mẹ dễ nuôi con bằng sữa mẹ mà còn cho thấy hệ thần kinh vận động hoạt động bình thường.

Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tốt trong những tháng đầu đời.

7. Các phản xạ sơ sinh đầy đủ

Những phản xạ như nắm tay, tìm ti, bú mút, bước đi sơ sinh... nếu xuất hiện đầy đủ cho thấy hệ thần kinh trung ương của trẻ đang phát triển đúng hướng.

Sự hoàn thiện của các phản xạ này thường được xem là dấu hiệu sức khỏe tốt ở trẻ sơ sinh.

Kết

"Phúc khí" của một đứa trẻ, suy cho cùng, bắt đầu từ sức khỏe, môi trường sống và sự chăm sóc của gia đình. Một em bé sinh ra khỏe mạnh, trong một gia đình hòa thuận, được cha mẹ đồng hành đúng cách, đó chính là nền tảng phúc lành quan trọng nhất.

Em bé nhà bạn đã có bao nhiêu dấu hiệu trong số này?

Theo Sohu