Vì sao các cuộc thi Hoa hậu dần được chuyển hướng thành truyền hình thực tế?

Những năm gần đây, các chương trình truyền hình thực tế về Hoa hậu dần trở nên quen thuộc với khán giả và thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Nổi bật nhất phải kể đến như Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam - chương trình thực tế tìm kiếm đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Bên cạnh đó, trong năm 2022 còn có sự xuất hiện của Miss Fitness Vietnam - Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam hay Hành Trình Ước Mơ Tỏa Sáng - Hoa Hậu Các Dân tộc Việt Nam.

Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam nổi trội nhất trong số các show thực tế về Hoa hậu

Thúy Vân - Minh Tú - Kỳ Duyên làm HLV show thực tế Miss Fitness Vietnam 2022

Việc các cuộc thi Hoa hậu dần được chuyển sang sản xuất dưới dạng chương trình thực tế có rất nhiều nguyên do, ngày càng phổ biến hơn vì mang lại nhiều lợi ích cho các đơn vị sản xuất lẫn dàn thí sinh tham gia chương trình.

Khi thí sinh được tăng độ nhận diện nhờ truyền hình thực tế

Khi tham gia các chương trình Hoa hậu, dàn thí sinh ít nhiều đều tăng độ nhận diện trong mắt khán giả, kể cả trong nước lẫn quốc tế. Trong suốt khoảng thời gian Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam lên sóng, câu chuyện của các thí sinh lần lượt được hé mở trên báo chí truyền thông. Danh tính, học vấn của dàn "chân dài" cừ khôi cũng được cư dân mạng truy tìm.

Nữ kiến trúc sư Lê Hoàng Phương, biên tập viên Phương Thảo đều gây ấn tượng mạnh với khán giả về trình độ học vấn lẫn nghề nghiệp hiện tại

Nhờ Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Hương Ly được fan Thái Lan nhắc đến trên truyền thông. Sau đêm Bán kết với màn thể hiện nổi trội, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 còn được dự đoán là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi Hoa hậu. Chính Hương Ly cũng hết sức bất ngờ khi có người hâm mộ quốc tế theo dõi sát sao hành trình của mình.

"Bức tranh toàn cảnh" về hành trình đầy chông gai chạm tới vương miện Hoa hậu



Nhờ truyền hình thực tế, khán giả mới có cái nhìn bao quát, rõ ràng hơn về hành trình gian khổ luyện tập mà một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu phải trải qua để có thể ẵm vương miện. Để lên ngôi vị Hoa hậu, dàn thí sinh đã phải trải qua các thử thách từ tập luyện hình thể, thuyết trình, ứng xử song ngữ, thanh lịch, tài năng,... Tất thảy đều là những yếu tố cần thiết để lựa chọn ra một người đẹp xứng đáng đội vương miện, đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hành trình để thành một Hoa hậu chưa bao giờ là điều dễ dàng

Hơn hết, câu chuyện của chính các thí sinh trong các chương trình Hoa hậu đã truyền đạt được ý nghĩa nhân văn của cuộc thi, lan tỏa nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng. Ví như Đỗ Nhật Hà - mỹ nhân chuyển giới gặp kỳ tích vào top 71 khi đến Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam nhờ tấm vé vàng đặc biệt, muốn cất lên tiếng nói của cộng đồng LGBT tại đấu trường sắc đẹp mang tầm quốc gia. Từng bị gắn mác "rich kid" (tạm dịch: con nhà giàu) nhưng nhờ chương trình, Á hậu Lê Thảo Nhi đã chứng minh được bản thân là người phụ nữ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, ứng xử thông minh. Xuyên suốt show, Hương Ly cũng để lại dấu ấn cho người xem khi truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường thông qua thời trang bền vững, Lệ Nam liên tục lên án nạn bạo lực gia đình, bảo vệ quyền lợi phụ nữ,...

Lợi nhuận khủng thu về từ các kênh phát sóng

Trên thực tế, show thực tế Hoa hậu giúp các nhà sản xuất "cá kiếm" được nguồn lợi nhuận khủng. Khi một nhãn hàng tài trợ đầu tư vào chương trình, ekip chắc chắn đã thu về một khoản tiền lớn, còn tiết kiệm được chi phí bỏ ra cho các thí sinh. Đổi lại, tên của thương hiệu sẽ được nhắc đến trong từng tập phát sóng, tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng.

Ở Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, nhờ chương trình hút tài trợ, top 71 cũng được "hưởng ké", nhận không biết bao nhiêu là sản phẩm, khóa học miễn phí. Một thương hiệu áo dài nổi tiếng đã đồng hành cùng các thí sinh từ phần trang phục đồng diễn và trang phục áo dài trong các đêm thi Bán kết và Chung kết.

Một công ty trang sức - đá quý còn trở thành nhà tài trợ vương miện cho Miss Universe Vietnam. Vương miện của top 3 được chế tác từ vàng trắng, đính hàng nghìn loại đá quý từ sapphire vàng đến kim cương,... Theo các chuyên gia kim hoàn nhận định, mỗi chiếc vương miện được trao cho các thí sinh đăng quang trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 trị giá không dưới 1 triệu USD (trên 23 tỷ đồng).

Vương miện của top 3 được đính kết nhiều đá quý, mỗi chiếc trị giá không dưới 1 triệu USD

Ở Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam, dàn thí sinh cũng có không gian rộng rãi thực hiện thử thách liên quan đến thể hình nhờ nhà tài trợ chính của chương trình

Hơn nữa, việc phát sóng trên các nền tảng MXH còn giúp đơn vị sản xuất có thêm khoản tiền quảng cáo thông qua các tập phát sóng. Theo Social Blade - trang web thống kê và phân tích các trang MXH uy tín, đơn vị Miss Universe Vietnam đã kiếm được nguồn doanh thu YouTube ước tính trong khoảng 3300 USD (trên 77 triệu đồng) đến trên 53000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng) trong 30 ngày gần nhất (thời điểm chương trình còn lên sóng).

Bảng thống kê Social Blade

"Màu sắc giải trí mới" giữa thời đại bão hòa TV Show

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam, gameshow đã thực sự phát triển rầm rộ, thành công về mặt giải trí với nội dung đa dạng: từ show hẹn hò, hỏi đố kiến thức, giao lưu nghệ sĩ, tìm kiếm nghệ sĩ có chất giọng, có khả năng sáng tác, chương trình Việt hóa từ Hàn Quốc,...



Khi những dạng chương trình này đã trở nên quá quen thuộc và trở nên nhàm chán trong mắt khán giả, show thực tế về Hoa hậu nổi lên như một "tân binh" tiềm năng và đang dần chiếm thế thượng phong giữa địa hạt TV Show. Trong lúc fan dài cổ chờ đợi các show thực tế về người mẫu như Vietnam's Next Top Model hay The Face Vietnam, The Look,... lên sóng trở lại, việc show Hoa hậu lên sóng đã phần nào thỏa lòng mong mỏi của người hâm mộ sắc đẹp.

Nhiều ý kiến cho rằng show Hoa hậu có nhiều nét tương đồng với show người mẫu nhưng trên thực tế lại vô cùng khác biệt, chủ yếu là về nội dung thử thách. Nếu như ở các chương trình người mẫu, thử thách chụp ảnh, catwalk, tạo dáng mang tính chất chủ yếu thì ở show Hoa hậu lại chú trọng vào yếu tố ứng xử, thanh lịch, thuyết trình song ngữ,... nhiều hơn. Đây đều là những kỹ năng cần thiết để tạo nên vị thế của một Hoa hậu trong lòng công chúng. Ngoài ra, các chương trình Hoa hậu cũng sẽ xuất hiện nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn vốn có của một cuộc thi sắc đẹp.

Nhìn chung, giữa thời điểm Việt Nam đang trên đà phát triển ở đấu trường nhan sắc quốc tế nhờ thành tích lọt top cao của các đại diện quốc gia, sự xuất hiện của các show Hoa hậu đã trở thành "món ăn tinh thần" giải trí mới lạ thu hút sự quan tâm của khán giả.



