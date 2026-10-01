Vì sao bao cao su thường được đặt gần quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi?

Một món đồ nhỏ nhưng vị trí trên kệ lại không hề ngẫu nhiên.

Nếu để ý một vòng quanh cửa hàng tiện lợi, bạn sẽ thấy bao cao su thường không nằm sâu giữa các dãy kệ như bánh kẹo, mì gói hay đồ uống. Sản phẩm này thường được đặt gần quầy thu ngân, thậm chí phía sau quầy. Cách sắp xếp này có vài lý do khá thực tế.

1. Người mua thường đã biết mình cần gì

Khác với nhiều món hàng mà khách có thể đi quanh cửa hàng rồi mới quyết định mua, bao cao su thường là sản phẩm người mua đã xác định từ trước. Vì vậy, họ không cần mất nhiều thời gian đứng trước kệ để so sánh hàng chục lựa chọn. Đặt sản phẩm gần quầy giúp khách dễ tìm thấy và lấy hàng nhanh hơn.

Với cửa hàng tiện lợi, đây cũng là cách sắp xếp hợp lý cho những món khách thường chỉ cần lấy một hộp rồi đi thẳng đến quầy thanh toán.

2. Gần nhân viên thì dễ kiểm soát hơn

Bao cao su có kích thước nhỏ, dễ cầm và không chiếm nhiều diện tích. Đây là những đặc điểm khiến sản phẩm phù hợp với khu vực gần quầy, nơi nhân viên có thể quan sát thường xuyên.

Một nghiên cứu thực hiện tại Bronx, New York, khảo sát 215 địa điểm gồm nhà thuốc, cửa hàng tiện lợi và siêu thị. Trong 126 cửa hàng tiện lợi được khảo sát, 116 cửa hàng có bán bao cao su; 112 trong số đó yêu cầu khách phải nhờ nhân viên lấy sản phẩm. Xét trên toàn bộ các điểm bán có bao cao su trong nghiên cứu, 81% đặt sản phẩm phía sau quầy.

Điều này cho thấy ở không ít cửa hàng, bao cao su được đặt ở vị trí mà nhân viên có thể kiểm soát việc lấy hàng. Khách vẫn có thể mua sản phẩm, nhưng thay vì tự lấy từ kệ, họ chỉ cần nói với nhân viên loại mình muốn.

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3. Một hộp bao cao su không cần chiếm nhiều chỗ trên kệ

Đây là một lý do rất đơn giản nhưng khá quan trọng trong cửa hàng tiện lợi: diện tích kệ luôn có giá trị.

Bao cao su được đóng trong những hộp nhỏ, mỗi loại chỉ cần một khoảng không gian khiêm tốn. Vì thế, cửa hàng có thể tận dụng phần diện tích quanh quầy để trưng bày sản phẩm thay vì dành hẳn một khu vực lớn trong các dãy kệ.

Cách này đặc biệt phù hợp với những cửa hàng có diện tích nhỏ, nơi từng khoảng trống trên kệ đều phải được tính toán.

4. Quầy thu ngân là nơi khách chắc chắn sẽ đi qua

Dù khách có mua gì khác hay không, nếu đã vào cửa hàng và quyết định mua hàng thì cuối cùng họ vẫn phải đi qua quầy thanh toán.

Đặt một sản phẩm ở đây đồng nghĩa với việc sản phẩm đó nằm trong tầm mắt của khách ở thời điểm cuối cùng trước khi rời cửa hàng. Với những món nhỏ, không cần quá nhiều thời gian lựa chọn, đây là một vị trí khá thuận tiện.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ đặt gần quầy là cửa hàng đang cố “dụ” khách mua thêm. Với bao cao su, việc đặt ở đây còn đơn giản là để sản phẩm dễ tìm, dễ lấy và dễ quản lý.

Một món hàng nhỏ nhưng được tính vị trí rất kỹ

Vì vậy, việc bao cao su thường xuất hiện gần quầy thu ngân không chỉ liên quan đến chuyện “đặt cho tiện”. Vị trí này cùng lúc giải quyết vài bài toán: khách dễ tìm sản phẩm, cửa hàng không phải dành nhiều diện tích kệ và nhân viên có thể kiểm soát hàng hóa tốt hơn.

Đó cũng là lý do ở mỗi cửa hàng, bạn có thể bắt gặp một cách trưng bày khác nhau: có nơi để bao cao su trên kệ ngay cạnh quầy, có nơi treo phía sau nhân viên, có nơi đặt trong tủ.

Nhìn thì chỉ là một hộp hàng nhỏ nằm cạnh máy tính tiền. Nhưng với cửa hàng tiện lợi, vị trí của nó vẫn phải đáp ứng một nguyên tắc rất đơn giản: khách cần thì tìm thấy, cửa hàng thì quản lý được.