Giá vàng hôm nay 1/10: Quay đầu suy giảm

Sáng 1/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.152 USD/ounce, giảm 28 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới giảm khi áp lực bán gia tăng rõ rệt sau khi giá vàng không giữ được vùng trên 4.200 USD/ounce. Từ đỉnh trong ngày, giá vàng đã mất khoảng 60 USD/ounce và đang giao dịch gần vùng thấp nhất phiên.

Tuy nhiên, các chuyên gia SocGen cho rằng, các ngân hàng trung ương mới chỉ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, nhưng bất chấp chu kỳ thắt chặt mới này, họ khó có khả năng đi trước diễn biến của lạm phát. Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn có những lý do vững chắc để nắm giữ vàng.

Các chuyên gia cho biết họ vẫn duy trì tỷ trọng cao đối với cổ phiếu và hàng hóa, đặc biệt tập trung vào vàng và đồng khi bước vào quý cuối cùng của năm 2026.

Giá vàng hôm nay quay đầu suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

SocGen cho rằng vàng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong danh mục đa tài sản của ngân hàng, khi xu hướng đầu tư nhằm phòng ngừa sự mất giá của tiền tệ đang quay trở lại. Sự phân mảnh địa chính trị cùng những lo ngại ngày càng lớn về uy tín tài khóa và tiền tệ của Mỹ đang thúc đẩy các nhà đầu tư đa dạng hóa khỏi những tài sản dự trữ truyền thống.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.152 USD/ounce, giảm 28 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, kỳ vọng lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu tăng vọt có thể khiến giá vàng quay về vùng 4.000 USD/ounce trong tuần này. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác thì cho rằng, dù con đường tăng giá trở nên khó khăn hơn, giá vàng vẫn có thể đạt 5.000 USD/ounce trong vòng 6 tháng tới.

Các nhà phân tích cho rằng, trường hợp Fed tăng lãi suất thêm một vài lần nữa sẽ là lực cản đối với vàng trong ngắn hạn. Điều này khiến con đường hướng tới 5.000 USD/ounce trở nên khó khăn khi nhà đầu tư phải đối mặt với lợi suất thực cao.