Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Agribank, BIDV... phong tỏa tài khoản ngân hàng của loạt cá nhân, hộ kinh doanh có tên sau

Các trường hợp này bị cưỡng chế với lý do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Ảnh minh họa

Ngày 28/9, Thuế cơ sở 7 tỉnh Vĩnh Long đã đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Lý do bị cưỡng chế được cơ quan Thuế đưa ra là người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Danh sách được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 7 tỉnh Vĩnh Long, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9 như sau:

STT Tên người nộp thuế Trích tiền từ tài khoản được mở tại Số tiền bị cưỡng chế 1 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Ngọc Diễm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 4.455.277 đồng 2 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Ngọc Diễm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 4.455.277 đồng 3 Hà Thị Thắm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 3.926.301 đồng 4 Hà Thị Thắm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3.926.301 đồng 5 Hộ Kinh Doanh Huỳnh Thị Ngọc Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki 9.774.904 đồng 6 Đặng Quốc Toàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 2.227.320 đồng 7 Hộ Kinh Doanh Trương Minh Hòa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 7.313.304 đồng 8 Hộ Kinh Doanh Trương Minh Hòa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 7.313.304 đồng 9 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Bích Khuê Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 10.054.464 đồng 10 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thêm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 4.643.601 đồng 11 Thái Hoàng Linh Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên CIMB Việt Nam 3.778.020 đồng 12 Thái Hoàng Linh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 3.778.020 đồng 13 Hộ Kinh Doanh Võ Thị Mỹ Châu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á 2.647.629 đồng 14 Hộ Kinh Doanh Võ Thị Mỹ Châu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam 2.647.629 đồng 15 Bùi Tuấn Vỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam 11.121.024 đồng 16 Bùi Tuấn Vỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 11.121.024 đồng 17 Bùi Tuấn Vỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 11.121.024 đồng 18 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thêm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 4.643.601 đồng 19 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Bích Khuê Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 10.054.464 đồng 20 Hộ Kinh Doanh Thủy Sản Được Mùa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 10.141.790 đồng 21 Thái Hoàng Linh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 3.778.020 đồng 22 Đặng Quốc Toàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam 2.227.320 đồng

Thuế cơ sở 7 tỉnh Vĩnh Long yêu cầu người nộp thuế trong danh sách nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định. Các ngân hàng có trách nhiệm phong tỏa tài khoản đối với số tiền đã nêu trên.

Cách kiểm tra tình trạng người nộp thuế bị cưỡng chế do nợ thuế

Người nộp thuế có thể kiểm tra tình trạng có Quyết định cưỡng chế nợ thuế hay có Quyết định chấm dứt cưỡng chế nợ thuế trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế. Các bước thực hiện như sau:﻿

Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử Cục Thuế, chọn phần Dịch vụ công

Bước 2: Chọn mục Công khai cưỡng chế nợ thuế

Ảnh màn hình

Bước 3: Người nộp thuế nhập thông tin theo yêu cầu và bấm Tìm kiếm để kiểm tra tình trạng của mình

Ảnh màn hình

Tại đây, hệ thống sẽ trả đầy đủ kết quả nếu người nộp thuế có Quyết định cưỡng chế nợ thuế hoặc có Quyết định chấm dứt Quyết định cưỡng chế nợ thuế.