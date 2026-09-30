Lãi suất ngân hàng 30/9 tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến tại 35 ngân hàng trong nước ngày 30/9 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa rõ rệt, đặc biệt tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tại kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất là 7,8%/năm, trong khi nhóm Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm.

Nhóm lãi suất cao nhất

ACB tiếp tục đứng đầu về lãi suất kỳ hạn 12 tháng với mức 7,8%/năm. Tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, ngân hàng này lần lượt niêm yết 7,6% và 7,7%/năm.

Sacombank đứng tiếp theo với 7,5%/năm tại cả kỳ hạn 12 và 18 tháng. Ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, lãi suất của ngân hàng cùng ở mức 7,2%/năm.

LPBank niêm yết 7,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 7,15%/năm tại 18 tháng. Lãi suất 6 tháng ở mức 7%/năm, còn 9 tháng là 6,9%/năm.

Tại Saigonbank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 7,2%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 7%/năm.

VPBank tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất huy động cao. Ngân hàng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, đồng thời áp dụng 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Bac A Bank cũng niêm yết 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng ở mức 7,05%/năm. Kỳ hạn 18 tháng được áp dụng mức 6,95%/năm.

Tiếp đó, MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm tại kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm tại 6 và 9 tháng, và 6,8%/năm tại 12 và 18 tháng.

Mức 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất 7,8%/năm của ACB.

Đáng chú ý, trong khi lãi suất tiết kiệm truyền thống của Big4 ở mức 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, một số ngân hàng đang sử dụng các sản phẩm huy động vốn khác để thu hút dòng tiền. Theo thông tin cập nhật ngày 30/9, một số ngân hàng Big4 đã đưa lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 7,5%/năm, cao hơn biểu lãi suất tiết kiệm thông thường.

Nhóm lãi suất từ 6,3-6,9%/năm

Một loạt ngân hàng đang duy trì lãi suất kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 6,3-6,9%/năm.

BVBANK niêm yết 6,9%/năm; MSB 6,8%; Nam A Bank 6,6%; BaovietBank và SHB cùng ở mức 6,5%.

NCB niêm yết 6,4%/năm, trong khi MB áp dụng 6,35%/năm.

Techcombank đang niêm yết 6,75%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 5,85%/năm tại 18 tháng.

Ở nhóm này, một số ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể giữa lãi suất kỳ hạn 12 và 18 tháng. Chẳng hạn, VIB niêm yết 7%/năm tại 12 tháng nhưng 5,9%/năm tại 18 tháng.

Nhóm có lãi suất dưới 6%/năm

Ở phía cuối bảng, SeABank niêm yết 5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng; GPBank 5,55%; KienlongBank 5,5%; Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%.

PVcomBank áp dụng 5,6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất bảng, ở 3,7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm tại 18 tháng.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng chênh 4,1%/năm

Xét riêng kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động tại 35 ngân hàng trong bảng khảo sát trải từ 3,7% đến 7,8%/năm.

Nhóm từ 7%/năm trở lên gồm ACB, Sacombank, LPBank, Saigonbank, VPBank, Bac A Bank, MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB.

Trong đó, ACB ở mức 7,8%/năm; Sacombank 7,5%; LPBank và Saigonbank cùng 7,2%; VPBank và Bac A Bank cùng 7,1%; nhóm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB cùng ở mức 7%.

Ở chiều ngược lại, SCB niêm yết 3,7%/năm.

Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng lên tới 4,1%/năm.

Lưu ý: Lãi suất nêu trên là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân tại ngày 30/9/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy sản phẩm, số tiền gửi, phương thức lĩnh lãi, kênh giao dịch và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.