28 tuổi sở hữu 6 căn nhà trị giá gần 100 tỷ đồng

28 tuổi đã thế này, 30 tuổi cỡ nào?

Michael (28 tuổi) là một chuyên gia luyện kim làm việc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản ở phía Tây Australia. Công việc này yêu cầu Michael phải di chuyển giữa các tỉnh gần như hàng ngày. Dù đi lại nhiều và khá vất vả nhưng đổi lại là mức thu nhập xứng đáng. Dẫu vậy, bản thân Michael biết rằng mình không thể làm việc này cả đời.

Bởi thế, chàng trai 28 tuổi này đã sớm tìm cách biến tiền lương từ ngành khai khoáng thành tài sản tạo thu nhập thụ động. Trước khi bước sang tuổi 30, Michael đã mua 6 căn nhà với giá khoảng 2,7 triệu USD (khoảng 65,7 tỷ đồng). Đến thời điểm hiện tại, danh mục BĐS này của Michael đã tăng giá đáng kể, ước tính giá trị lên tới khoảng 4 triệu USD (khoảng 97,3 tỷ đồng).

Sống tiết kiệm, đặt mục tiêu đầu tư từ thời còn sinh viên

Hành trình đầu tư BĐS của Michael bắt đầu từ thời đại học. Thay vì chờ đến khi tốt nghiệp mới tích lũy vốn, Michael bắt đầu tiết kiệm tiền từ những công việc làm thêm. Phần lớn số tiền kiếm được, Michael dành dụm để chuẩn bị khoản tiền đặt cọc cho căn nhà đầu tiên.

Trong 5 năm sinh viên, Michael làm nhân viên bán hàng cho 1 cửa hàng thời trang,, đồng thời nhận thêm ca làm ban đêm cho 1 quán ăn trong 2 năm cuối đại học. Anh cho biết mình gần như tiết kiệm tối đa trong giai đoạn này để nhanh chóng có khoản tiền cần thiết cho bước đầu tư đầu tiên.

Sau khi đi làm với mức lương khá cao, đây trở thành nền tảng để Michael bắt đầu mua BĐS đầu tư, thay vì chỉ sử dụng số tiền này cho các khoản chi tiêu cá nhân. Trong thời gian làm việc tại các khu khai khoáng, nhiều khoản chi phí như ăn uống và chỗ ở được công ty hỗ trợ toàn bộ, nhờ đó, Michael gần như không phải dùng tiền lương để trang trải cuộc sống. Khoảng thời gian dài ở xa nhà cũng khiến Michael có thêm thời gian suy nghĩ về kế hoạch tài chính và cuộc sống sau này.

Ảnh minh họa

Năm 2021, ở tuổi 23, Michael mua căn hộ ầu tiên với 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm tại Perth với giá khoảng 300.000 USD (khoảng 7,3 tỷ đồng). Sau đó, Michael tiếp tục mua một căn nhà khác tại khu vực vùng miền của bang Tây Australia, cũng với mức giá khoảng 300.000 USD (khoảng 7,3 tỷ đồng).

Sau khi sở hữu 2 căn nhà, Michael bắt đầu tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn từ các công ty tư vấn tài chính để mở rộng danh mục. Nhờ có chuyên gia hỗ trợ và đồng hành, Michael tiếp tục mua thêm 4 căn nhà tại bang Victoria và phía Bắc Queensland. Như vậy, trước khi tròn 30 tuổi, Michael đã có trong tay 6 BĐS.

Chiến lược đầu tư BĐS: Cố gắng chuẩn bị 20% giá trị căn hộ

Michael cho biết chiến lược đầu tư của mình thực tế khá đơn giản. Mỗi lần mua nhà, anh cố gắng chuẩn bị khoản tiền đặt cọc tương đương 20% giá trị BĐS, tập trung vào những yếu tố mình có thể kiểm soát, theo dõi dòng tiền từ việc cho thuê và phân tán rủi ro bằng cách mua nhà tại nhiều bang khác nhau.

Thay vì tìm kiếm những bất động sản có giá trị quá cao, Michael thường nhắm đến các căn nhà trong khoảng 500.000-550.000 USD (khoảng 12,2-13,4 tỷ đồng), đồng thời ưu tiên những khu vực có tỷ suất lợi nhuận cho thuê trên 4%. Với anh, một danh mục bất động sản không chỉ cần kỳ vọng tăng giá mà còn phải tạo ra dòng tiền trong quá trình sở hữu.

Michael cho biết anh muốn duy trì sự cân bằng giữa dòng tiền và khả năng tăng giá của tài sản, bởi mục tiêu cuối cùng là tiếp tục mở rộng danh mục BĐS trong những năm tới.

Ảnh minh họa

Theo Arjun Paliwal - Chuyên gia tư vấn tài chính, Michael không phải trường hợp duy nhất lựa chọn xây dựng tài sản trong thời gian làm việc tại ngành khai khoáng. Đặc thù công việc với mức lương tốt, cùng thời gian sinh hoạt tại nơi làm việc ít phát sinh chi phí cá nhân, có thể tạo điều kiện để một số người tập trung nhiều hơn vào việc tích lũy và đầu tư.

Với danh mục trải rộng ở nhiều bang, Michael cũng không đặt toàn bộ kỳ vọng vào diễn biến của một thị trường BĐS cụ thể. Arjun Paliwal cho rằng cách phân bổ này giúp nhà đầu tư hạn chế việc quá phụ thuộc vào câu hỏi một khu vực đang tăng hay giảm giá, bởi danh mục được phân tán trên nhiều thị trường khác nhau.

Từ khoản tiền tiết kiệm khi còn là sinh viên, Michael đã từng bước chuyển sang sử dụng thu nhập từ ngành khai khoáng để mua nhà, đầu tư BĐS. Với đặc thù công việc hiện tại, việc xây dựng danh mục tài sản tạo dòng tiền thụ động, là cách Michael chuẩn bị cho giai đoạn sau tuổi 35, để có thể tìm một công việc khác đỡ vất vả hơn.

(Nguồn: realestate.com.au)