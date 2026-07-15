VFF chính thức mở bán vé online trận ĐT Việt Nam đấu Singapore và Campuchia tại ASEAN Cup trên sân Mỹ Đình

Kế hoạch bán vé các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng giải bóng đá ASEAN Cup 2026.

Để chuẩn bị cho hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực của đội tuyển quốc gia Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố kế hoạch phát hành vé các trận đấu sân nhà tại vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Hyundai Cup 2026). Theo đó, toàn bộ các trận đấu trên sân nhà của "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai cuộc tiếp đón quan trọng tại vòng bảng: chạm trán đội tuyển Singapore vào lúc 20h00 ngày 31/7/2026 và đối đầu đội tuyển Campuchia vào lúc 20h00 ngày 7/8/2026. Để đáp ứng nhu cầu theo dõi và cổ vũ của đông đảo người hâm mộ nước nhà, BTC đã đưa ra 4 mệnh giá vé linh hoạt, dao động từ phân khúc bình dân đến cao cấp, cụ thể gồm các mức: 200.000đ, 300.000đ, 400.000đ và 500.000đ cho mỗi vé.

Tiếp tục đẩy mạnh xu hướng số hóa và tạo sự tiện lợi tối đa cho khán giả, VFF quyết định phân phối vé độc quyền thông qua hình thức trực tuyến (online) trên ứng dụng Techcombank OneU. Người hâm mộ có thể dễ dàng truy cập tính năng "Mua vé" trên ứng dụng này, sử dụng thông tin Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu cá nhân để đăng ký và tiến hành thanh toán linh hoạt qua các loại thẻ nội địa, quốc tế hoặc điểm tích lũy Upoint.

Hệ thống bán vé trực tuyến sẽ được mở theo từng giai đoạn tương ứng với lịch thi đấu của mỗi trận:

Đối với trận đấu gặp Singapore: Cổng bán vé online sẽ chính thức mở từ 10h00 ngày 17/7/2026 và đóng lại vào lúc 23h59 ngày 25/7/2026 (hoặc có thể kết thúc sớm hơn nếu toàn bộ số vé được bán hết).

Đối với trận đấu gặp Campuchia: Thời gian mở bán trực tuyến bắt đầu từ 10h00 ngày 20/7/2026 đến hết 23h59 ngày 29/7/2026.