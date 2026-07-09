“Cháy vé” xem Đình Bắc, Xuân Son cùng ĐT Việt Nam đấu Myanmar

Sức hút của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được khẳng định khi vé xem trận giao hữu gặp Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên vào lúc 19h00 ngày 18/7 gần như đã được bán hết chỉ sau hơn một ngày mở bán trực tuyến.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), vé trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar phát hành từ 10h00 ngày 8/7 thông qua hình thức bán trực tuyến với ba mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Do số lượng phát hành có hạn, lượng vé nhanh chóng được người hâm mộ săn đón. Cụ thể, toàn bộ vé mệnh giá 300.000 đồng mở bán online đã được người hâm mộ đặt mua hết. Vé mệnh giá 200.000 đồng hiện chỉ còn số lượng rất hạn chế.

Thời gian mở hệ thống bán vé: Từ 10h00 ngày 08/7/2026 đến 23h59 ngày 11/7/2026 (hoặc sẽ kết thúc sớm hơn nếu toàn bộ vé được bán hết trước thời hạn).

Cách thức mua: Người hâm mộ truy cập tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, tiến hành đặt số lượng và thực hiện thanh toán trực tiếp thông qua các cổng tích hợp như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc quy đổi điểm Upoint. Khách hàng lưu ý cần cập nhật phiên bản ứng dụng mới nhất và chuẩn bị sẵn Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu để thực hiện định danh khi mua vé.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Myanmar nhận được sự quan tâm lớn sau thành tích của lứa cầu thủ U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng háo hức chờ đợi màn trình diễn của Đinh Bắc, Xuân Son hay những mặt mới như Tài Lộc, Patrik Lê Giang…

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Hàn Quốc và có những kết quả khả quan khi lần lượt đánh bại Siheung FC và Yongin FC. Những màn trình diễn tích cực giúp HLV Kim Sang-sik có thêm cơ sở để hoàn thiện đội hình và lối chơi trước khi bước vào trận đấu với Myanmar.

Với việc vé gần như được bán hết từ rất sớm, sân vận động Thái Nguyên được kỳ vọng sẽ chật kín khán giả, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trong lần trở lại thi đấu trên sân nhà.