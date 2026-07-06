Tất tần tật thông tin về cách mua vé xem ĐT Việt Nam chạm trán Myanmar tại Thái Nguyên

VFF vừa chính thức ban hành thông báo chi tiết về kế hoạch bán vé phục vụ người hâm mộ trận giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển quốc gia Việt Nam và Đội tuyển quốc gia Myanmar gày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên.

Hướng tới mục tiêu chinh phục ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar trên SVĐ Thái Nguyên lúc 19h00 ngày 18/7.

Nhằm tạo điều kiện tối đa người hâm mộ cả nước trực tiếp tới sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, VFF đã triển khai đã áp dụng mức giá vé rất phải chăng, chia làm 3 mệnh giá cụ thể gồm 300.000 đồng/vé; 200.000 đồng/vé; 100.000 đồng/vé.

Các mệnh giá vé (Ảnh: VFF)

Độc quyền phân phối trực tuyến qua ứng dụng Techcombank OneU

Tiếp tục xu hướng số hóa toàn diện công tác quản lý và phát hành, BTC quyết định mở bán vé theo hình thức trực tuyến (online) độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên gọi cũ là OneU).

Thời gian mở hệ thống: Từ 10h00 ngày 08/7/2026 đến 23h59 ngày 11/7/2026 (hoặc sẽ kết thúc sớm hơn nếu toàn bộ vé được bán hết trước thời hạn).

Cách thức mua: Người hâm mộ truy cập tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, tiến hành đặt số lượng và thực hiện thanh toán trực tiếp thông qua các cổng tích hợp như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc quy đổi điểm Upoint. Khách hàng lưu ý cần cập nhật phiên bản ứng dụng mới nhất và chuẩn bị sẵn Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu để thực hiện định danh khi mua vé.

Quy định phân vùng chuyển phát và thủ tục nhận vé nghiêm ngặt

Toàn bộ vé giấy (vé cứng) sẽ được bàn giao cho Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) để chuyển phát nhanh trực tiếp đến địa chỉ đăng ký của khách hàng với mức phí đồng giá 30.000 đồng/đơn hàng. Thời gian nhận vé dự kiến bắt đầu từ ngày 11/7/2026 với quy định phân vùng cụ thể:

Đối với vé mua trước 23h59 ngày 09/7: Hỗ trợ dịch vụ chuyển phát giao vé tận nơi trên phạm vi toàn quốc.

Đối với vé mua từ 00h00 ngày 10/7 đến 23h59 ngày 11/7: Áp dụng giao vé tận nơi đối với các đơn hàng thuộc địa bàn 18 tỉnh Miền Bắc (bao gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh; không bao gồm khu vực vùng sâu vùng xa).

Các trường hợp còn lại: Vé sẽ được lưu giữ và trả duy nhất tại một địa chỉ bưu cục: Bưu cục Thịnh Đán (Tổ 10, phường Quyết Thắng, Tỉnh Thái Nguyên. Thời gian trả vé từ 08h00 đến 17h00 duy nhất trong ngày diễn ra trận đấu (18/07/2026), phí phục vụ tại quầy là 25.000 đồng.

BTC lưu ý người mua khi nhận vé bắt buộc phải xuất trình bản gốc Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền nhận thay, người nhận thay cần chuẩn bị đầy đủ bản photo CCCD/Hộ chiếu của cả hai bên, kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ có chữ ký xác nhận, ghi rõ nội dung không khiếu nại BTC về số lượng vé được bàn giao.

Thắt chặt an ninh, hướng tới ngày hội bóng đá văn minh

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trận đấu, căn cứ vào tình hình thực tế, BTC sân có thể điều chỉnh linh hoạt kế hoạch và phương thức phát hành. Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé cá nhân sau khi nhận bàn giao.

Khi tới sân, khán giả tuyệt đối không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hoặc bất kỳ chất cấm nào theo quy định của pháp luật Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện. BTC khẳng định có quyền từ chối quyền vào sân của bất kỳ khán giả nào không tuân thủ nội quy và sẽ không hoàn trả lại tiền vé.