Khởi tranh VCK U21 Quốc gia 2026: Hà Nội đối đầu đương kim vô địch PVF-CAND

VCK U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Chiều 6/7, LĐBĐ Việt Nam (VFF) phối hợp cùng FPT Play tổ chức lễ công bố và bốc thăm chia bảng VCK U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026.

Ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF cho biết giải U21 Quốc gia giữ vai trò nền tảng trong hệ thống đào tạo trẻ, là bước đệm quan trọng để hình thành lực lượng cho U23 và đội tuyển quốc gia. Đại diện VFF đánh giá cao sự đồng hành của FPT Play không chỉ ở vai trò tài trợ mà còn trong công tác truyền thông, sản xuất và phát sóng, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh bóng đá trẻ Việt Nam.

Lễ công bố VCK U21 quốc gia 2026

VCK U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) với sự tham dự của 12 đội, các đội sẽ được chia vào 3 bảng đấu. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm PVF-CAND, Hà Nội, TP.HCM và An Giang. Đây là bảng đấu được đánh giá có sự cạnh tranh cao khi PVF-CAND đang là đương kim vô địch của giải đấu, còn Hà Nội cũng là một trong những úng viên nặng ký. Bảng B có HAGL, Thể Công Viettel, SLNA và Tây Ninh, trong khi bảng C là cuộc cạnh tranh giữa Đồng Nai, PVF, Công an Hà Nội và Đà Nẵng.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 8 đội vào tứ kết gồm 3 đội nhất, 3 đội nhì và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tổng giá trị giải thưởng của VCK U21 Quốc gia – Cúp FPT Play lên tới 500 triệu đồng.