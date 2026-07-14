Người hâm mộ có thể mua vé trực tiếp xem đội tuyển Việt Nam đấu tuyển Myanmar

VFF mở thêm hình thức bán vé trận Việt Nam vs Myanmar.

VFF thông báo trên trang chủ việc sẽ phân phối vé trận đấu Việt Nam gặp Myanmar theo hình thức trực tiếp đến tay người hâm mộ. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

“Để tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp trận đấu giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Myanmar, Ban tổ chức sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên”, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.

Theo đó, chỉ có một mệnh giá vé được bán là 100.000 đồng/vé do các loại vé mệnh giá khác đã được bán hết theo hình thức trực tuyến.

Thời gian bán từ 14h30 đến 17h ngày 16/7; từ 9h đến 11h30 và từ 14h30 đến 17h ngày 17/7; từ 14h30 đến 19h ngày 19/7 (thời điểm diễn ra trận đấu). Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.

Đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và chốt danh sách dự AFF Cup 2026. Trung vệ Lê Ngọc Bảo chia tay đội tuyển bởi chấn thương không thể kịp bình phục. Trước đó, Ngô Đăng Khoa cũng bị gạch tên bởi lý do tương tự.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Myanmar trước khi lên đường sang Chonburi (Thái Lan) thi đấu với Timor Leste trong trận mở màn ASEAN Cup 2026.