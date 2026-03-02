Vay ngân hàng hơn 30 tỷ đồng với lãi thấp rồi cho người khác vay lại 17 tỷ với lãi cao, người đàn ông bị cơ quan chức năng điều tra

Một vụ việc bị nghi liên quan đến hành vi lợi dụng vốn tín dụng ngân hàng để cho vay lại với lãi suất cao tại thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý của dư luận khi tổng số tiền liên quan vượt xa ngưỡng khởi tố hình sự theo quy định pháp luật nước này.

Theo Sohu, ông Thái Tiểu Đông bị cho là đã đứng tên vay khoản tín dụng kinh doanh lớn từ ngân hàng nhưng không sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chuyển cho người khác vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất.

Hồ sơ cho thấy, ngày 17/6/2021, người đàn ông này được Chi nhánh Thượng Hải của Ngân hàng Chiết Thương phê duyệt khoản vay kinh doanh cá nhân trị giá 8,09 triệu NDT (hơn 30 tỷ đồng). Khoản vay này theo quy định phải được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và quay vòng vốn hợp pháp.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 tháng sau khi giải ngân, ông Thái đã sử dụng tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc có số đuôi 5217 để chuyển tổng cộng 4,54 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng) thành 6 khoản riêng biệt cho người khác vay lại với lãi suất cao. Nguồn vốn tín dụng lãi suất thấp từ ngân hàng vì vậy bị biến thành vốn cho vay nặng lãi, đi ngược hoàn toàn mục tiêu điều tiết dòng vốn phục vụ nền kinh tế thực.

Vụ việc chỉ bị cơ quan chức năng Trung Quốc chú ý khi ngày 4/1/2024, ông Thái khởi kiện người vay họ Phạm tại tòa án địa phương với lý do tranh chấp khoản vay cá nhân. Trong quá trình xét xử, vụ án bộc lộ các dấu hiệu nghi vấn liên quan tội phạm kinh tế, bao gồm hành vi cho vay lãi cao và thổi phồng khoản nợ.

Không dừng lại ở đó, tài liệu điều tra còn cho thấy người này bị nghi đã chủ động thiết kế quy trình luân chuyển tiền nhằm nâng khống nghĩa vụ nợ. Cụ thể, ngày 4/1/2022, một khoản tiền cho vay lại trị giá 1 triệu NDT đã được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản và tạo giao dịch vòng nhằm hình thành dòng tiền giả, qua đó làm tăng số nợ trên giấy tờ, gây thiệt hại trực tiếp cho bên vay.

Luật sư đại diện các bên liên quan cho biết đã đề nghị tòa án địa phương thu thập đầy đủ sao kê ngân hàng, hợp đồng tín dụng và chứng từ dòng tiền. Các tài liệu này được cho là đã tái hiện rõ quá trình rút vốn ngân hàng, cho vay lại lãi cao và nâng khống khoản nợ, với hệ thống chứng cứ tương đối đầy đủ.

Theo “Tiêu chuẩn khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự (II)” do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc ban hành, hành vi rút vốn tín dụng từ tổ chức tài chính để cho vay lại nhằm kiếm lời, nếu khoản thu lợi bất hợp pháp đạt từ 500.000 NDT trở lên, phải bị khởi tố hình sự. Trong khi đó, tổng số tiền cho vay lại trong vụ việc này lên tới 4,54 triệu NDT, vượt xa ngưỡng pháp lý.

Điều 175 Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định, người thực hiện hành vi cho vay lại lãi cao với số tiền lớn có thể bị phạt tù đến 3 năm hoặc cải tạo giam giữ, đồng thời bị phạt tiền từ một đến năm lần khoản thu lợi bất hợp pháp; trường hợp số tiền đặc biệt lớn có thể đối mặt mức án từ 3 đến 7 năm tù.

Các chuyên gia pháp lý Trung Quốc nhận định, vốn tín dụng ngân hàng được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và giảm áp lực tài chính cho thị trường, không phải công cụ để cá nhân kiếm lợi từ chênh lệch lãi suất. Việc cố ý vay vốn lãi suất thấp rồi cho vay lại lãi cao không chỉ đe dọa an toàn hệ thống tín dụng mà còn làm gia tăng chi phí huy động vốn xã hội và kéo theo nhiều tranh chấp dân sự.

Theo phản ánh, ông Phạm và một số người vay sau khi nhận khoản vay của ông Thái lại đã rơi vào vòng kiện tụng kéo dài do khoản nợ bị nâng khống, khiến quyền lợi tài sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong quá trình xét xử các vụ kiện dân sự, nhiều dấu hiệu vi phạm hình sự đã xuất hiện. Tuy nhiên, cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều chưa chuyển hồ sơ sang cơ quan công an theo quy định khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, khiến vụ việc chưa được điều tra hình sự.

Hiện Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Giang Tô đã thụ lý xem xét tái thẩm vụ án, động thái cho thấy các bản án trước đó tồn tại những điểm cần làm rõ thêm. Giới quan sát Trung Quốc cho rằng quá trình tái thẩm có thể trở thành bước ngoặt để xác định đầy đủ trách nhiệm pháp lý trong vụ việc.

