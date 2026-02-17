Sáng gửi tiết kiệm 2,4 tỷ đồng, đến trưa khách nhận thông báo bị trừ 751 triệu liền báo ngân hàng, đến chiều tài khoản còn 70.000 đồng

Theo Sohu, sự việc xảy ra tại thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cụ thể, sáng ngày 28/10/2015, anh Lý gửi tiết kiệm 640.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng) qua app ngân hàng. Đến 11h trưa cùng ngày, người đàn ông này bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo khoản tiền trên đã bị chuyển đi.

Theo đó, giao dịch đầu tiên trị giá 199.818 NDT (hơn 751 triệu đồng) - một con số được chọn nhằm tránh chạm ngưỡng cảnh báo hoặc hạn mức giao dịch lớn của hệ thống ngân hàng. Chưa kịp hoàn hồn, anh Lý tiếp tục nhận thêm tin nhắn thứ hai với số tiền tương tự.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Lý lập tức gọi điện đến ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp. Tuy nhiên, phía ngân hàng trả lời rằng việc phong tỏa chỉ có thể thực hiện khi khách hàng trực tiếp mang giấy tờ đến quầy giao dịch. Hơn nữa, nhân viên tổng đài không có thẩm quyền xử lý từ xa.

Không còn lựa chọn nào khác, anh Lý lập tức lái xe đến ngân hàng. Trong khoảng thời gian này, điện thoại của anh Lý vẫn liên tục báo thêm các giao dịch chuyển tiền. Khi anh Lý tới ngân hàng, số tiền trong tài khoản tiết kiệm của anh gần như đã bị rút sạch, chỉ còn 19 NDT (hơn 70.000 đồng).

Tại quầy giao dịch, nhân viên ngân hàng bày tỏ nghi ngờ khách hàng có thể đã bấm vào đường link lừa đảo hay làm lộ mật khẩu. Tuy nhiên, kết quả điều tra sau đó cho thấy nguyên nhân phức tạp hơn nhiều.

Theo đó, khi điều tra, cảnh sát đã phát hiện nguyên nhân anh Lý mất tiền không phải lỗi do ngân hàng mà đến từ việc người đàn ông này đã từng thanh toán tiền bằng máy POS ở một đại lý bán vật liệu xây dựng ở trên địa bàn. Cảnh sát cho biết máy POS tại đại lý này đã bị bọn tội phạm tác động để đánh cắp thông tin người dùng thẻ ngân hàng và anh Lý chính là một trong những nạn nhân của bọn chúng.

Nhóm tội phạm đã dùng dữ liệu này để làm thẻ giả và thực hiện giao dịch tại địa điểm khác. Trong đó, một nhân viên tại ngân hàng bị xác định đã tham gia cung cấp thông tin cho đường dây lừa đảo. Lần theo manh mối, những đối tượng trong đường dây tội phạm này đã bị cảnh sát tóm gọn. Tuy nhiên, số tiền của anh Lý đã bị bọn chúng tiêu hết và những đối tượng này không có khả năng trả lại tiền cho anh.

Khi tranh chấp bước sang giai đoạn pháp lý, ngân hàng ban đầu từ chối bồi thường với lập luận rằng hành vi tiết lộ thông tin là hành vi cá nhân, ngân hàng không liên quan và khách hàng phải tự chịu trách nhiệm bảo quản thẻ cũng như mật khẩu.

Tuy nhiên, tòa án địa phương không chấp nhận quan điểm này. Căn cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nếu nhân viên gây thiệt hại trong quá trình thực hiện công việc thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Ngoài ra, tòa xác định ngân hàng với tư cách tổ chức tài chính phải có nghĩa vụ bảo đảm an toàn hệ thống và khả năng nhận diện thẻ giả. Việc không ngăn chặn được giao dịch từ thẻ sao chép cho thấy thiếu sót trong khâu bảo mật. Kết quả, tòa án địa phương tuyên buộc ngân hàng hoàn trả toàn bộ 640.000 NDT tiền gốc và thanh toán thêm lãi phát sinh, tổng cộng hơn 642.000 NDT cho anh Lý.

Ngân hàng sau đó đã kháng cáo lên toà án cấp cao nhưng đơn kháng cáo đã bị bác bỏ. Sau nửa năm vật lộn, cuối cùng anh Lý cũng lấy lại được toàn bộ số tiền đã mất.

