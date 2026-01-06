Vạn Xuân Awards 2025: Tri ân những đơn vị đồng hành kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo Việt

Vạn Xuân Awards 2025 đã khép lại, nhưng những giá trị mà mùa giải để lại không chỉ dừng ở các danh hiệu được xướng tên. Đó là sự lan tỏa của tinh thần sáng tạo có trách nhiệm, là những cuộc đối thoại nghề nghiệp được mở rộng, và là niềm tin ngày càng rõ nét về vai trò của quảng cáo, truyền thông trong đời sống xã hội đương đại.

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) là giải thưởng quốc gia thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khởi xướng và chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; với sự đồng hành thực hiện của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA.

Được định vị như một không gian tôn vinh sáng tạo gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam, Vạn Xuân Awards đồng thời hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp của ngành quảng cáo trong tiến trình xây dựng công nghiệp văn hóa quốc gia. Qua từng mùa giải, giải thưởng không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, mở rộng quy mô tổ chức và tăng cường kết nối giữa quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

Thành công của Vạn Xuân Awards 2025 là kết quả của sự chung tay lâu dài giữa cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, đội ngũ chuyên gia, cộng đồng sáng tạo, hệ thống truyền thông và các doanh nghiệp đồng hành. Chính sự đồng thuận này đã góp phần bảo đảm tính chuyên môn, minh bạch trong tổ chức, đồng thời tạo nên chiều sâu văn hóa và sức lan tỏa xã hội cho mùa giải.

Ban Tổ chức trân trọng ghi nhận sự đồng hành của các đối tác truyền thông trên nền tảng số và mạng xã hội. Sự tham gia tích cực của các đơn vị đã giúp Vạn Xuân Awards 2025 tiếp cận đa dạng công chúng, đặc biệt là cộng đồng sáng tạo trẻ, qua đó lan tỏa tinh thần sáng tạo bằng ngôn ngữ hiện đại và gần gũi hơn.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự đồng hành và tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị. Sự đồng hành này không chỉ góp phần bảo đảm quy mô và chất lượng tổ chức, mà còn thể hiện niềm tin vào giá trị dài hạn của sáng tạo và vai trò của quảng cáo trong phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards 2025) trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, sẻ chia và đồng hành của tất cả các cơ quan, đơn vị và đối tác trong suốt mùa giải. Khi sáng tạo được dẫn dắt bởi trách nhiệm, được nuôi dưỡng trong một hệ sinh thái lành mạnh và có sự đồng hành bền vững, quảng cáo Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tới những chuẩn mực cao hơn, giàu bản sắc hơn và phát triển bền vững trong dòng chảy hội nhập.