Uống vitamin C cùng thứ này giúp tổng hợp collagen gấp nhiều lần, chị em không biết để làm đẹp đón Tết quả là đáng tiếc

Đó là uống vitamin C cùng whey protein!

Theo HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Đà Nẵng), rất nhiều chị em than phiền với anh về tình trạng da tóc xấu xí, mãi không cải thiện lên nhiều dù đã chăm chỉ tập luyện. Họ muốn hỏi huấn luyện viên, liệu có nên tìm uống collagen để giúp cải thiện da, tóc nhanh hơn không. Nhất là trong tình hình hiện tại khi Tết sắp đến gần, nhiều chị em lại càng khao khát điều này.

Uống vitamin C cùng whey protein giúp sản xuất collagen hiệu quả hơn. (Ảnh minh họa)

Vị huấn luyện viên chia sẻ, chị em muốn làm đẹp da, tóc, hoàn toàn có thể uống collagen để giúp da mềm mịn, tóc bóng mượt hơn. Tuy nhiên, có một cách giúp bạn tăng sinh collagen, làm đẹp da, tóc hiệu quả không kém, lại cực kỳ tiết kiệm, thuận tiện cho dân tập gym. Đó chính là uống vitamin C cùng whey protein.

"Vitamin C uống cùng whey protein giúp tăng tổng hợp collagen cho cơ thể gấp nhiều lần so với bình thường. Nó cũng cải thiện tình trạng da, tóc, giúp da mềm mịn, tóc khỏe và bóng mượt hơn. Nếu không có điều kiện mua các sản phẩm collagen đắt đỏ chính hãng, hoặc sợ uống phải những loại collagen không rõ nguồn gốc, xuất xứ ngoài thị trường thì đây chính là giải pháp làm đẹp an toàn cho sức khỏe chị em phụ nữ", HLV Phạm Hoàng Vũ nói.

Chị em muốn da, tóc đẹp hơn đón Tết có thể uống vitamin C kết hợp whey protein. (Ảnh minh họa)

Vì sao uống vitamin C cùng whey protein lại giúp làm đẹp da, tóc?

HLV Phạm Hoàng Vũ giải thích, quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể cần phải có nguyên liệu (protein) và nhân công (vitamin C). Whey protein là sản phẩm có hàm lượng protein chất lượng cao, đem kết hợp với viên vitamin C chính là sự kết hợp tuyệt vời để tổng hợp sản xuất collagen, tăng sinh collagen trong cơ thể. Không chỉ làn da mà mái tóc, bộ móng, xương khớp của bạn... cũng sẽ được hưởng lợi, trẻ trung và khỏe mạnh hơn nhiều.

Điều đó có nghĩa, không chỉ mỗi whey protein với viên vitamin C mới đem lại hiệu quả làm đẹp da, tóc. Thay vì sử dụng những sản phẩm mua ngoài thị trường như whey protein hay viên uống vitamin C, bạn có thể tận dụng để hấp thụ cả hai trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Thay vì sử dụng những sản phẩm mua ngoài thị trường như whey protein hay viên uống vitamin C, bạn có thể tận dụng để hấp thụ cả hai trong chế độ ăn uống hàng ngày để làm đẹp da. (Ánh minh họa)

Cụ thể, thay vì uống whey protein, bạn có thể ăn đa dạng các loại đạm động vật, đạm thực vật trong các bữa ăn hàng ngày. Protein có nguồn gốc từ động vật bao gồm trứng, cá và hải sản, thịt đỏ, thịt gia cầm, các sản phẩm từ sữa như sữa, sữa chua và pho mát... Protein có nguồn gốc thực vật bao gồm các loại hạt, đậu và ngũ cốc... Thay vì uống viên vitamin C, bạn có thể ăn cam quýt, ổi, ớt chuông, táo... để tăng cường vitamin C, phục vụ sản xuất collagen trong cơ thể.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, ai cũng thấy rằng chế độ ăn uống hàng ngày khó đảm bảo đủ lượng khuyến cáo, nhất là muốn bổ sung để làm đẹp da, tóc. Với vitamin C, nếu bạn muốn tăng sức đề kháng, làm đẹp da, điều hòa huyết áp... thì phải bổ sung trên mức độ cần thiết của cơ thể. Protein cũng vậy.

Bên cạnh việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, mọi người có thể uống whey protein kết hợp vitamin C để làm đẹp da, tóc. (Ảnh minh họa)

Do đó, bên cạnh việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, mọi người - nhất là những chị em có tập gym - nên uống whey protein kết hợp vitamin C để làm đẹp da, tóc hiệu quả hơn, cơ thể tăng cơ, khỏe đẹp rõ nét hơn. Sự khác biệt có thể đến trong thời gian ngắn. Áp dụng tại thời điểm này, bạn đã có diện mạo trẻ đẹp hơn nhiều vào Tết năm nay.

Thời điểm nên uống vitamin C cùng whey protein để làm đẹp da, tóc

Thông thường, whey protein có thể dùng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, khi uống cùng vitamin C, chuyên gia khuyên chị em nên uống vào thời điểm buổi sáng hoặc buổi trưa, sau khi uống whey protein. Tuyệt đối không uống tối vì nghiên cứu cho thấy, uống vitamin C vào thời điểm này thường xuyên rất dễ gây sỏi thận.

Ngoài ra, bạn cũng không nên uống vitamin C kéo dài từ ngày này sang tháng khác. Nên bổ sung liên tục trong 3 tháng, sau đó nghỉ 1-2 tháng rồi mới uống tiếp. Khi uống vitamin C kết hợp whey protein cũng đừng quên phải uống thật nhiều nước để đảm bảo da dẻ căng mịn, tràn đầy collagen.