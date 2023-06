Cách chọn tinh chất vitamin C giúp da sáng mịn, mờ vết thâm, ngừa lão hóa

Vitamin C là thành phần mỹ phẩm phổ biến, giúp làm mờ vết thâm, làm đều màu da, đem lại làn da bóng khỏe tràn đầy sức sống, chống lại các dấu hiệu lão hóa. Đều đặn sử dụng vitamin C mỗi ngày sẽ giúp làn da có được những thay đổi tích cực. Thế nhưng trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều loại sản phẩm chứa vitamin C khác nhau, để tìm được sản phẩm phù hợp nhất với bản thân thì bạn có thể tham khảo ngay hướng dẫn sau.

1. Da dầu

Da dầu thường dễ bị mụn, sau đó dẫn đến thâm hoặc sẹo, chính vì lẽ đó nếu bạn có làn da dầu thì rất nên sử dụng serum vitamin C để hạn chế điều này. Nếu làn da bạn đã hết mụn và khỏe thì bạn có thể sử dụng serum vitamin có tỷ lệ >20% để nhanh chóng loại bỏ vết thâm. Còn nếu bạn có làn da dầu nhưng khá mỏng, vẫn còn mụn thì bạn nên chọn serum vitamin C có tỷ lệ <10% để tránh kích ứng da.

Ngoài serum vitamin C, nàng da dầu cũng có thể sử dụng miếng pad tẩy da chết với thành phần có chứa vitamin C để vừa giúp loại bỏ tế bào chết dư thừa lại hạn chế mụn đồng thời làm sáng, làm đều màu da.

2. Da khô

Với những người có làn da khô, bạn nên sử dụng serum vitamin C có thêm thành phần dưỡng ẩm như hyaluronic acid, glycerin… Bạn có thể chọn những sản phẩm serum vitamin C có nền dầu như dầu olive, dầu jojoba, dầu hướng dướng để tăng khả năng dưỡng ẩm, hạn chế da bị khô do acid.

3. Da thường

Nếu bạn có làn da thường, bạn có thể sử dụng bất cứ sản phẩm serum vitamin C uy tín nào trên thị trường. Nhưng bạn nên căn cứ vào làn da để chọn sản phẩm có tỷ lệ vitamin C thích hợp, nên tránh chọn sản phẩm có tỷ lệ vitamin C quá cao vì có thể khiến da bị kích ứng.

4. Da nhạy cảm

Những cô nàng có làn da nhạy cảm thường khá e ngại khi sử dụng vitamin C vì sợ da sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, thực tế bạn vẫn có thể sử dụng những sản phẩm chứa vitamin C ở tỷ lệ thấp, khoảng <10%. Ngoài ra, bạn nên chọn những sản phẩm có thêm thành phần làm dịu, dưỡng ẩm để tránh khiến da bị bong tróc, mẩn đỏ.

Dưới đây là 1 số sản phẩm mà bạn có thể tham khảo.

Bông dưỡng đa năng OHUI Miracle Toning Water Pad giúp làm sạch da mịn màng và tươi mát, cung cấp dưỡng chất làm sáng, làm dịu và cấp ẩm cho da

Nơi mua: OHUI ; Giá: 750k

Serum Laneige Radian-C Spot Serum chứa sự kết hợp của 3 loại vitamin, giúp làn da sáng đều màu và không tỳ vết

Nature Republic Vitapair C Dark Spot Serum làm sáng da mờ thâm nhờ thành phần chứa chiết xuất chanh tươi Jeju (79.9%) với hàm lượng vitamin C tự nhiên cao